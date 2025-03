Nas semanas posteriores ao momento em que o presidente dos EUA, Donald Trump, assinou uma ordem executiva desmantelando a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), o telefone de Andrea Minaj Casablanca tem sido inundado com pedidos desesperados de ajuda.

Casablanca, uma conselheira que trabalha com ONGs voltadas para a população LGBTQIA+ em Uganda, tem recebido pedidos urgentes de pessoas em busca de medicamentos para HIV, sessões de terapia e abrigo após a decisão de Trump. Ao mesmo tempo, ela enfrenta sua própria crise: foi demitida do emprego que era financiado pela USAID. "Nossa vida virou de cabeça para baixo", disse Casablanca, uma mulher trans de 25 anos, em uma tarde recente em Kampala, capital de Uganda. "Todos estão com medo do futuro."

Nos últimos anos, as pessoas LGBTQIA+ em Uganda têm enfrentado uma repressão crescente. Em 2023, o presidente Yoweri Museveni sancionou uma lei que prevê prisão perpétua para qualquer pessoa que mantenha relações homoafetivas e até dez anos de prisão para aqueles que tentarem.

Agora, ativistas afirmam que os cortes da USAID os colocam em risco ainda maior, com abrigos sem financiamento, centenas de pessoas desempregadas e muitas outras enfrentando discriminação e violência. Suprimentos médicos essenciais estão escassos, enquanto membros da comunidade LGBTQIA+ relatam cada vez mais casos de depressão e pensamentos suicidas.

A lei também permite pena de morte para condenados por “homossexualidade agravada”, termo abrangente que inclui relações entre pessoas do mesmo sexo com menores de idade ou pessoas com deficiência. Museveni e seu governo alegam que a homossexualidade é um fenômeno ocidental e que a lei protege as crianças e a santidade da família.

John Grace, coordenador do Uganda Minority Shelters Consortium, organização que busca proteger pessoas LGBTQIA+ da falta de moradia e da violência, em Kampala, Uganda Foto: Stuart Tibaweswa/NYT

“É de partir o coração”

“Isso é um divisor de águas”, disse Richard Lusimbo, fundador e diretor-geral do Uganda Key Populations Consortium, uma ONG que promove direitos LGBTQIA+ e saúde. “Com esses programas cancelados, temo que nossas comunidades sejam empurradas de volta ao caos e à desmobilização”, acrescentou. “É de partir o coração.”

Muhoozi Kainerugaba, filho de Museveni e chefe das forças armadas de Uganda, pediu a Trump que restabelecesse a ajuda para portadores de HIV, acrescentando: “Nosso povo será grato”.

Os Estados Unidos fornecem mais de US$ 970 milhões anuais em assistência humanitária, de segurança e desenvolvimento a Uganda. Em 2023, cerca de US$ 440 milhões foram destinados a programas de saúde, seguidos por assistência emergencial, agricultura e educação, segundo dados do governo norte-americano.

Por anos, os EUA apoiaram grupos LGBTQIA+ em Uganda por meio de iniciativas financiadas pela USAID, oferecendo tratamento para HIV, treinamento jurídico e recursos para ativismo. Governos anteriores dos EUA também condenaram violações de direitos humanos contra pessoas LGBTQIA+ ugandenses, impondo restrições comerciais e de viagem em resposta.

Poucos dias após Trump assumir o cargo, em janeiro, seu governo anunciou a suspensão de toda a ajuda externa enquanto realizava uma auditoria de 90 dias nos gastos. O secretário de Estado, Marco Rubio, concedeu uma exceção para continuar financiando medicamentos e serviços médicos essenciais, incluindo o tratamento de HIV e tuberculose.

No entanto, a isenção excluiu programas que promoviam diversidade, equidade e inclusão. Isso significou que pessoas LGBTQIA+ ficaram sem acesso a medicamentos que as protegiam contra infecções por HIV. Vários grupos de direitos LGBTQIA+ em Uganda relataram que, durante a auditoria, foram informados de que seus projetos haviam sido permanentemente encerrados por promoverem diversidade, equidade e inclusão. No final de fevereiro, o governo Trump anunciou que havia concluído sua revisão da ajuda externa dos EUA e estava cortando 90% dos programas da USAID, incluindo aqueles que forneciam medicamentos essenciais.

Pessoa com medicamento para HIV em um abrigo LGBTQIA+ administrado pela Prism Empowerment and Development Initiatives, em Kampala, Uganda Foto: Stuart Tibaweswa/NYT

PUBLICIDADE “A saúde de todos está em risco” A perda repentina da ajuda norte-americana deixou muitos ugandenses LGBTQIA+ aterrorizados. “É como fugir de um incêndio para cair em outro”, disse Agy Hrd, diretora-executiva da Africa Queer Network, que trabalha com direitos LGBTQIA+ em mais de uma dúzia de países africanos. Hrd, que fez forte campanha contra a lei anti-homossexualidade em Uganda, disse que foi atacada e espancada no país no ano passado. Com os cortes abruptos de financiamento, ela teme que muitas pessoas LGBTQIA+, especialmente nas áreas rurais, fiquem doentes ou sofram violência sem ter para onde recorrer em busca de segurança ou apoio. “Não durmo direito há semanas”, disse ela. “Temos uma grande batalha pela frente.” Uma pesquisa informal com 127 ONGs que atendem pessoas LGBTQIA+ e outros grupos vulneráveis, conduzida pela Uganda Key Populations Consortium, revelou que 97% delas perderam quase todo o seu orçamento devido aos cortes da USAID. Lusimbo afirmou que precisou demitir a maior parte de sua equipe no último mês.

As organizações começaram a distribuir os poucos recursos que ainda restam e a depender de voluntários para manter serviços essenciais, como encontrar abrigos ou distribuir kits de testagem. Brant Luswata, diretor-executivo da Icebreakers Uganda, uma organização de direitos LGBTQI+, disse que, à medida que os serviços eram encerrados, seu grupo foi instruído a devolver arquivos e cadeiras compradas com dinheiro dos contribuintes norte-americanos.

