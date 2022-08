Cratera no Chile: autoridades criam perímetro de segurança ao redor do buraco de 32 metros

Equipes do Serviço Nacional de Geologia e Mineração do Chile (Sernageomin) traçaram um perímetro de segurança de 100 metros em torno da cratera que surgiu repentinamente na comunidade de Tierra Amarilla, no deserto do Atacama, anunciou o órgão nesta terça-feira, 2. Especialistas e autoridades locais trabalham em conjunto da região para determinar a causa e os riscos à segurança dos moradores da comunidade, localizada a cerca de 600 metros do local em que a cratera se abriu.

A cratera foi identificada no sábado, 30, por um morador da região, segundo declaração do prefeito Cristóbal Zúñiga ao jornal espanhol El Mundo. Uma medição inicial apontou que o diâmetro do buraco tinha aproximadamente 25 metros, mas novas medições realizadas na segunda-feira, 1°, apontaram que a cratera continuou a crescer, atingindo 32 metros de diâmetro e 64 metros de profundidade.

De acordo com Zúñiga, foi possível ouvir os deslizamentos de terra que provocaram o alargamento da cratera de perto do local nos últimos dias.

Os especialistas do serviço geológico chileno chegaram à região na segunda-feira para levantar informações para um um relatório técnico que deverá explicar o que provocou o surgimento da cratera e possíveis riscos. Apesar de não ter divulgado informações detalhadas até o momento, autoridades locais relataram à imprensa que a preocupação com o impacto causado pela atividade de empresas de mineração na região é recorrente - o local onde a terra se abriu fica em um terreno onde a mineradora Candelaria explora a mina subterrânea de cobre Alcaparrosa.

“Nos preocupa, já que é um temor que sempre tivemos como comunidade, pelo fato de estarmos rodeados de jazidas de minérios e trabalhos subterrâneos embaixo da nossa comuna”, declarou Zúñiga ao El Mondo. E acrescentou: “Nós solicitamos que seja esclarecido qual é o motivo e porque aconteceu esse evento, quais são as razões, se é que a cratera é produto da atividade mineira que há embaixo (da terra) ou se trata de outra natureza”.

Chão cedeu em área próxima a região habitada do deserto do Atacama. Foto: Johan Godoy/ REUTERS - 01/08/2022

Segundo o diretor nacional da Sernageomin, operações em conjunto com técnicos da empresa Candelaria constataram que o evento não provocou vítimas e nem afetou diretamente as operações na mina de cobre e nem os habitantes de Tierra Amarilla. “Este evento não afetou as pessoas, nem as equipes, nem as instalações tanto do subterrâneo quanto da superfície da mina. A companhia suspendeu os trabalhos abaixo do perímetro da cratera”, disse, segundo comunicado publicado pela entidade./ Com informações da AP