Cresce preocupação entre autoridades americanas de uma possível ação da China em Taiwan

As preocupações dos Estados Unidos com relação às tensões entre China e Taiwan aumentaram nos últimos dias devido às declarações e ações chinesas recentes. Algumas autoridades temem que os líderes tentem agir contra a ilha no próximo ano – talvez tentando cortar acesso ao Estreito de Taiwan, pelo qual os navios da Marinha dos EUA trafegam regularmente.

Leia também Biden critica Trump por não agir diante do ‘inferno medieval’ do ataque ao Capitólio nos EUA

Segundo as autoridades, o governo de Joe Biden trabalha discretamente para tentar dissuadir a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, de prosseguir com uma proposta de visita a Taiwan no próximo mês. Pelosi, democrata da Califórnia, seria a primeira presidente da Câmara a visitar Taiwan desde 1997. A viagem, divulgada pelo Financial Times, gerou ameaças de retaliação por parte do governo chinês.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Autoridades dos EUA veem um risco maior de conflito e erro de cálculo na viagem de Pelosi, enquanto o presidente da China, Xi Jinping, e outros líderes do Partido Comunista se preparam para uma importante reunião política nas próximas semanas, na qual Xi deve estender seu governo.

Nancy Pelosi, líder do Congresso americano, em conversa com jornalista em Washington na terça-feira, 21. Governo Biden se preocupa com possível viagem da deputada à Taiwan Foto: Anna Rose Layden / NYT

As autoridades chinesas afirmaram fortemente recentemente que nenhuma parte do Estreito de Taiwan pode ser considerada águas internacionais, ao contrário das opiniões dos Estados Unidos e de outras nações. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China disse em junho que “a China tem soberania, direitos soberanos e jurisdição sobre o Estreito de Taiwan”.

As autoridades americanas não sabem se a China planeja fazer valer essa alegação. Mas o senador Chris Coons, de Delaware, que é próximo do presidente Joe Biden e lida com o governo frequentemente em questões envolvendo Taiwan, disse que “há muita atenção sendo dada” às lições que a China, seus militares e Xi podem estar aprendendo com os eventos na Ucrânia.

“E uma escola de pensamento é que a lição é ‘vá cedo e vá forte’ antes que haja tempo para fortalecer as defesas de Taiwan”, disse Coons em entrevista no domingo. “Podemos estar caminhando para um confronto – mais um aperto do que uma invasão – mais cedo do que pensávamos.”

As autoridades chinesas estão cientes de que os funcionários do governo Biden, também aplicando as lições aprendidas com a invasão da Ucrânia pela Rússia, estão tentando moldar suas vendas de armas para Taiwan para transformar a ilha democrática no que alguns chamam de “porco-espinho” – repleta de armamentos e sistemas de defesa eficazes suficientes para dissuadir os líderes chineses de tentar atacá-la.

Autoridades dos EUA dizem que não estão cientes de nenhuma informação específica de inteligência indicando que a China tenha decidido agir em breve em Taiwan. Entretanto, analistas dentro e fora do governo dos EUA estudam para identificar qual pode ser o momento ideal para a China tomar ações mais ousadas para minar Taiwan e os Estados Unidos.

Uma questão central é o que as principais autoridades chinesas pensam da evolução das forças militares chinesas em relação às de Taiwan, Estados Unidos e aliados americanos regionais, que incluem Japão e Coreia do Sul.

Joe Biden se encontrou com Xi Jinping em 2013 enquanto ele era vice-presidente de Barack Obama. Como presidente dos EUA, Biden lida com escalada de tensões com a China em torno de Taiwan

O general Mark A. Milley, chefe do Estado-Maior Conjunto, disse na semana passada que o comportamento dos militares chineses na região da Ásia-Pacífico foi “significativamente mais visivelmente agressivo”.

Autoridades chinesas denunciaram um fluxo constante de visitas de altos funcionários dos EUA a Taiwan, que Pequim considera semelhante a um envolvimento diplomático formal com a ilha. Pelosi planejava fazer a visita em abril, mas adiou depois que seus assessores disseram que ela havia testado positivo para o coronavírus.

“Se os EUA insistirem em seguir em frente, a China tomará medidas firmes e resolutas para salvaguardar a soberania nacional e a integridade territorial, e os EUA serão responsáveis por todas as sérias consequências”, disse Zhao Lijian, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, em entrevista coletiva.

Autoridades dos EUA disseram que o planejamento da viagem de Pelosi está avançando, apesar do crescente furor sobre ela.

Pelosi provavelmente voaria para Taipei em um avião militar dos EUA, como é típico de tais visitas. Alguns analistas que observam as denúncias chinesas da visita proposta dizem que a China poderia enviar aeronaves para “escoltar” o avião e impedi-lo de pousar.

Esse cenário é uma preocupação legítima, disseram autoridades dos EUA, embora seja improvável, e qualquer movimento desse tipo seria visto por Washington como uma grave escalada das tensões. Os funcionários entrevistados para esta reportagem falaram sob condição de anonimato por causa da sensibilidade dos assuntos diplomáticos.

Pelosi disse na semana passada que não discute publicamente os planos de viagem. “Mas é importante para nós mostrar apoio a Taiwan”, disse ela.

O risco é que a visita da presidente Pelosi seja percebida, incluindo pelo próprio Xi, como uma humilhação de sua liderança e que ele tome algumas medidas precipitadas para mostrar sua força Susan L. Shirk, ex-funcionária sênior do Departamento de Estado e autora de Overreach, sobre política chinesa

Durante o governo Trump, um membro do gabinete e um alto funcionário do Departamento de Estado se tornaram os funcionários de mais alto escalão do governo dos EUA a visitar Taiwan em capacidade de trabalho desde 1979, quando Washington cortou laços diplomáticos com Taipei para normalizar as relações com Pequim. Newt Gingrich foi o último presidente da Câmara a visitar Taiwan, há 25 anos.

Questionado por repórteres sobre a visita proposta, Biden disse na quarta-feira passada que “os militares acham que não é uma boa ideia no momento”. Ele também disse que planeja falar com Xi, o líder chinês, esta semana. Os dois conversaram pela última vez por videochamada em março, quando Biden alertou que haveria “implicações e consequências” se a China desse ajuda material à Rússia em sua ofensiva na Ucrânia.

Xi e outros altos funcionários chineses e líderes do Partido Comunista estão se preparando para o 20º congresso do partido no segundo semestre, e devem realizar reuniões secretas em agosto no Balneário de Beidaihe antes da reunião formal. Analistas dizem que Xi quase certamente romperá com as normas ao buscar servir um terceiro mandato como presidente e estender seu mandato como secretário do partido e presidente da Comissão Militar Central.

“A situação política doméstica na China agora é extremamente tensa nos meses anteriores ao congresso do partido, quando Xi espera ser aprovado para um terceiro mandato sem precedentes”, disse Susan L. Shirk, ex-funcionária sênior do Departamento de Estado e autora de Overreach, sobre política chinesa.

“O risco é que a visita da presidente Pelosi seja percebida, incluindo pelo próprio Xi, como uma humilhação de sua liderança e que ele tome algumas medidas precipitadas para mostrar sua força”, disse ela. “Além disso, tendo em vista seus recentes equívocos de julgamento que prejudicaram o país e provocaram controvérsia interna – a abordagem draconiana da gestão da covid, alinhando-se com a guerra da Rússia na Ucrânia e a repressão aos negócios privados – não podemos contar com sua prudência em sua resposta militar à viagem de Pelosi. Melhor adiar do que arriscar a guerra.”

Funcionários do Pentágono e da Casa Branca têm discutido o ambiente político e os riscos potenciais da viagem com o gabinete de Pelosi. As autoridades dizem que cabe a ela decidir.

Shi Yinhong, professor de relações internacionais da Universidade Renmin da China, disse que Pequim visaria uma resposta militar que seria vista como forte, mas não tão agressiva a ponto de provocar um conflito maior. “Ninguém pode prever com detalhes o que a China fará militarmente”, disse Shi.

Hu Xijin, ex-editor-chefe do Global Times, um jornal chinês publicado pelo Partido Comunista, escreveu no Twitter que aviões militares chineses podem seguir o avião de Pelosi e cruzar o espaço aéreo controlado por Taiwan sobre a ilha. Ele também disse que as ações da China equivaleriam a “uma resposta militar chocante”.

Analistas dizem que a China poderia fazer algo menos provocativo. Poderia, por exemplo, enviar aeronaves pela linha mediana no meio do estreito que separa a China e Taiwan, como fez em 2020 em resposta a uma visita de Alex Azar, então secretário de saúde e serviços humanos dos EUA.

Os caças chineses cruzaram essa linha e voaram para a zona de identificação de defesa aérea da ilha com frequência crescente desde 2020.

Na segunda-feira, Joanne Ou, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Taiwan, disse que Taipei não recebeu nenhuma informação “definitiva” sobre a visita de Pelosi.

Autoridades e legisladores dos dois principais partidos políticos de Taiwan receberam bem qualquer visita da presidente da Câmara. “A presidente Pelosi tem muitos admiradores em Taiwan, e sua visita seria uma forte declaração de apoio americano à democracia de Taiwan”, disse Alexander Huang, deputado do Kuomintang, o partido da oposição.

Muitos em Taiwan temem que, se a viagem for cancelada, isso daria a Pequim a impressão de que suas táticas de intimidação funcionam.

Em Washington, alguns legisladores republicanos pediram publicamente a Pelosi que avance com a viagem como uma posição contra a China.

Ivan Kanapathy, associado sênior do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais e diretor de China no Conselho de Segurança Nacional dos presidentes Trump e Biden, disse que o cancelamento da viagem pode prejudicar as tentativas de Washington de fortalecer as relações de Taiwan com outras democracias e os esforços para aumentar seu perfil em organizações locais e internacionais.

“Grande parte do motivo pelo qual a China se preocupa com o que os EUA fazem é porque abrimos espaço para outros”, disse Kanapathy. “E é com isso que a China realmente se preocupa – mais legitimidade para o governo de Taiwan na comunidade internacional.”

Alguns analistas dizem que há maneiras menos arriscadas de demonstrar apoio a Taiwan. Washington poderia enviar um alto oficial militar, por exemplo, ou assinar um acordo comercial bilateral, o que poderia ajudar a ilha a reduzir sua dependência econômica da China.

Autoridades militares dos EUA dizem que uma invasão marítima e aérea de Taiwan seria difícil para o Exército de Libertação Popular realizar hoje. Se a China quisesse se mover mais cedo do que o esperado contra Taiwan, poderia fazê-lo aos poucos, talvez invocando primeiro sua recente declaração sobre o status do Estreito de Taiwan e conduzindo uma operação limitada para avaliar a reação de Washington. Outra teoria é que Pequim pode tentar tomar uma ilha externa perto da costa da China.

Autoridades americanas dizem que é improvável que o governo chinês tenha decidido qual operação realizar, vai realizar uma. Mas é um assunto que está sendo regularmente tratado em Washington.

Jake Sullivan, o conselheiro de segurança nacional, disse na sexta-feira no Fórum de Segurança de Aspen que Taiwan estava aprendendo com a Ucrânia. Depois de anos comprando sistemas de defesa caros, disse ele, Taiwan estava prestando mais atenção às “mobilizações cidadãs” e à “guerra de informação”.

Ele também observou que o fornecimento de recursos a Taiwan adicionaria mais estresse à produção de hardware militar americano.

“Há questões de longo prazo”, disse ele, “sobre garantir que nossa base industrial de defesa, a base industrial de defesa americana e a base industrial de defesa de nossos aliados possam ser colocadas em posição de sustentar o tipo de assistência de segurança que precisaremos continuar fornecendo à Ucrânia, bem como a Taiwan, bem como a nós mesmos”.