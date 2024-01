Crescimento da extrema direita na Alemanha provoca protestos em massa e toca em feridas do passado

THE NEW YORK TIMES — Dezenas de milhares de pessoas tomaram as ruas em um protesto contra o partido de extrema-direita Alternativa para Alemanha, conhecido como AfD, nos últimos dias. Juristas estão discutindo se o partido pode ser banido. Líderes políticos estão alertando para uma ameaça fundamental à sociedade.

“Eu vou dizer isso de forma clara e dura: extremistas de direita estão atacando a nossa democracia”, disse o chanceler Olaf Scholz em sua mensagem semanal em vídeo aos alemães na última sexta-feira, 19. “Eles querem destruir a nossa coesão.”

Embora não seja incomum para políticos alemães alertarem contra a extrema direita, este aviso tomou uma nova urgência desde que foi revelado de que líderes de extrema direita realizaram uma reunião secreta no fim do ano passado para discutir deportações em massa — não apenas de imigrantes ilegais, mas até mesmo cidadãos alemães que imigraram ao país, os quais eles não consideram totalmente assimilados. "É a famosa gota d'água que quebrou as costas do camelo", disse Matthias Quent, sociólogo que passou anos estudando a extrema direita. "Foi um gatilho para alguma coisa e é apenas sobre a reunião, mas sobre o fortalecimento da AfD, o que assusta muita gente."

O AfD tem desfrutado de um aumento nas pesquisas recentes enquanto o descontentamento com o com o pesado governo de três partidos da Alemanha tem crescido, juntamente com o medo de uma imigração descontrolada. Embora apenas 10% dos alemães tenham votado no partido nas últimas eleições nacionais em 2020, o partido está atualmente obtendo níveis recordes nas pesquisas — pouco menos de 25% a nível nacional, e bem acima dos 30% nos estados do Leste, que realizarão eleições ainda este ano.

Chanceler da Alemanha, Olaf Scholz (C), declarou que 'extremistas de direita estão atacando a democracia'. Foto: MICHAELA STACHE / AFP

O medo do crescimento do AfD chegou perto do pânico desde que Correctiv, um pequeno site de notícias investigativo mantido por doações, revelou na última semana a reunião privada entre políticos, empresários e vários neonazistas, no fim de novembro.

O principal orador do evento foi o defensor austríaco da extrema-direita, Martin Sellner, que usa o termo “remigração”, uma palavra da moda na cena extremista que denota estratégias de deportação a longo prazo. Sellner confirmou que ele fez parte da reunião, mas negou que ele falou sobre deportar cidadãos alemães — apesar de ter defendido publicamente exatamente isso.

O Correctiv documentou a reunião usando câmeras escondidas, relatos de testemunhas e um repórter disfarçado, que se registrou no hotel onde a reunião ocorreu sob um nome falso.

Organizado por um dentista de direita e um empresário que está por trás de uma bem-sucedida rede de padarias self-service, o encontro reuniu cerca de vinte participantes aos quais foi pedido um donativo de 5 mil euros. A reunião foi realizada em um elegante hotel rural perto de Potsdam, na Alemanha, não muito longe da região onde, há mais de oito décadas, os oficiais nazis planejaram a “solução final”, o seu terrível plano para matar judeus europeus.

“O vocabulário não é diferente, o lugar não é diferente — a única diferença é que já estivemos lá antes”, disse Andrea Römmele, professora da Hertie School, em Berlim.

Notícias da reunião repercutiram pelo país. Na noite de quarta-feira, teatros de todo o país transmitiram atores profissionais realizando uma leitura interpretativa do relatório do Correctiv.

A reação do AfD, que tenta se distanciar da extrema direita, foi mista. Roland Hartwig, que participou da reunião, foi obrigado a renunciar ao cargo de conselheiro pessoal de Alice Weidel, uma das duas líderes do partido. Weidel, por sua vez, acusou o Correctiv de usar “métodos do serviço secreto”.

René Springer, um membro da extrema-direita do Parlamento de Brandemburgo, o estado onde ocorreu a reunião, escreveu no X: “Vamos deportar estrangeiros de volta para seus países de origem. Milhões deles. Isso não é um plano secreto. É uma promessa.”

Pessoas protestam contra o partido AfD e o extremismo de direita em frente ao edifício do Reichstag em Berlim, no domingo, 21. Foto: AP Photo/Ebrahim Noroozi

O AfD está sendo monitorado pelo Gabinete para a Proteção da Constituição do país como um grupo suspeito de ser extremista, uma designação que dá aos serviços de inteligência mais opções de vigilância. O gabinete constatou que o partido está movendo-se cada vez mais para a direita, ao ponto de ameaçar os direitos consagrados na Constituição. Várias seções estaduais já são consideradas grupos extremistas.

Desde que os detalhes da reunião de novembro foram revelados na última semana, milhares de pessoas foram às ruas em Berlim, Potsdam, Friburgo, Colônia e outros locais. Uma manifestação na sexta-feira, 19, em Hamburg, atraíram mais de 80 mil pessoas, de acordo com o sindicato que a organizou. Mais manifestações estão planejadas para esta semana.

“Estas manifestações não significam necessariamente que os índices de votação da AfD vão cair novamente”, disse a professora Römmele. “Mas o que mostra é que a maioria silenciosa já não está silenciosa – é um sinal importante, tanto a nível nacional como internacional.”

Na quarta-feira, depois de 30 mil pessoas terem manifestado em Colonia, Scholz mostrou seu apoio: "Eu estou grato que dezenas de milhares de pessoas estão tomando as ruas em toda a Alemanha nesses dias — contra racismo, discurso de ódio e pela nossa democracia liberal", disse em um post no X. "Isso nos encoraja e nos mostra: nós democratas somos muitos — muito mais do que esses que querem nos dividir." Durante uma sessão especial do Parlamento do país na quinta-feira, Nancy Faeser, ministra do Interior do país, responsável pela segurança nacional, juntou-se ao coro daqueles que alertam para o perigo. "A maior ameaça à nossa ordem democrática básica é o extremismo de direita", disse ela aos legisladores. Mas o apelo cada vez maior da AfD apresentou um dilema sobre o que fazer a respeito. Muitos dos seus apoiadores dizem que já têm uma profunda suspeita em relação ao governo e sentem-se cada vez mais não ouvidos e marginalizados. Muitos dos seus opositores temem que a proibição do partido apenas reforce esses sentimentos. No entanto, mais de 700 mil pessoas assinaram uma petição online para considerar a proibição da AfD. Marco Wanderwitz, um político do partido conservador Democratas-Cristãos que anteriormente era responsável pelas negociações com a Alemanha Oriental, está tentando convencer os seus colegas no Parlamento a votarem a favor de tal proibição. Mas nem todos estão convencidos de que proibir totalmente o partido seja uma boa ideia.

“Os meios mais eficazes contra os inimigos da democracia não são a repressão, as proibições e coisas do género”, disse Philipp Amthor, outro legislador democrata-cristão, na quinta-feira. “Os meios mais eficazes de preservar uma democracia defensável são melhores argumentos, boa política e boa governança.”