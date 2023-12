Zion Carr, de 8 anos, viu de perto quando sua tia, Atatiana Jefferson, morreu tragicamente a tiros, disparados através da janela da sua casa por um policial, em 2019. O assassinato de Atatiana, uma mulher negra de 28 anos, por Aaron Dean, um policial branco, gerou indignação e acusações de má conduta e discriminação racial. O caso desdobrou-se diretamente na frente de Zion.

“Isso é algo que ninguém jamais será capaz de apagar de sua memória”, disse David Henderson, advogado que representa Zion, ao The Washington Post.

A provação do menino se prolongou para além do tiroteio. Ele testemunhou contra Dean no tribunal e foi questionado pelos advogados de defesa sobre suas lembranças da morte de sua tia. Dean foi condenado por homicídio culposo em dezembro do ano passado, mas os advogados também buscaram indenização para Zion em uma ação civil — e ele receberá, anunciou a cidade de Fort Worth, no Texas, nos Estados Unidos, neste mês.

A indenização virá na forma de um acordo de US$ 3,5 milhões (cerca de R$ 17,2 milhões). A Câmara Municipal de Fort Worth votou por unanimidade na terça-feira, 28, para aprovar o pagamento a Zion.

“Acredito que este acordo é a coisa certa a fazer e espero que isso possa trazer um certo grau de reconciliação e cura para os entes queridos de Atatiana Jefferson”, disse o prefeito de Fort Worth, Mattie Parker, em um comunicado no início de novembro.

Atatiana e Zion estavam jogando videogame no início da manhã no dia 12 de outubro de 2019, quando a mulher ouviu algo que ela pensou que fosse um ladrão na parte externa de sua casa, disse um advogado que representava a família logo após o assassinato.

A pessoa do lado de fora era Dean, que chegou ao local com outro policial depois de um vizinho acioná-los pedindo para checarem a casa de Atatiana depois de perceber que a porta estava entreaberta.

Como reação, a mulher sacou uma arma. Imagens da câmera corporal mostraram Dean apontando sua arma para ela através de sua janela, gritando para ela levantar as mãos e abrindo fogo imediatamente depois.

O assassinato reacendeu as tensões no Texas poucas semanas depois de um ex-policial branco ter sido condenado por assassinato por matar seu vizinho negro desarmado nas proximidades de Dallas. Em Fort Worth, Dean renunciou ao departamento de polícia e foi acusado de homicídio dois dias após o tiroteio. À medida que a indignação crescia – e Zion recebia aconselhamento – o julgamento de Dean enfrentou vários atrasos, em parte por causa da pandemia de covid-19.

Quando o julgamento começou, Zion foi a primeira testemunha chamada pelos promotores do condado de Tarrant para testemunhar contra Dean. Henderson disse que o menino, então com 11 anos, sentiu a pressão de testemunhar no tribunal e enfrentar o interrogatório. Ele se preocupava se seu desempenho no depoimento iria prejudicar o caso. “Ele ainda é uma pessoa muito, muito jovem”, disse Henderson. “Então, essas lembranças vão ficar com ele.”

Zion Carr, com 11 anos, testemunhando durante o julgamento de assassinato do ex-policial Aaron Dean de Fort Worth, Texas. Foto: Amanda McCoy/Star-Telegram via AP, Pool, Arquivo

Os promotores afirmaram que Dean não viu a arma de Jefferson e não se identificou como policial antes de atirar nela. Advogados de Dean argumentaram que ele agiu em legítima defesa pensando que havia um roubo em andamento. Dean acabou sendo condenado por homicídio culposo.

Agravando os problemas da família de Zion, a mãe dele faleceu este ano, disse Henderson. Ele elogiou a resiliência de Zion. “Ele é um jovem notável”, disse Henderson. O acordo de Zion será dividido em uma quantia única para despesas de subsistência, um plano de economia para a faculdade e uma anuidade que fará pagamentos programados a Zion até os 40 anos, segundo autoridades da cidade.

Essas medidas ainda requerem a aprovação de um juiz, disse Henderson. “Ele passou por tanto”, disse Henderson. “Nós só queríamos garantir o melhor futuro possível para ele.”

Zion, que mora com outra tia, está se recuperando lentamente, disse Henderson — embora ele se preocupe que Zion continue processando a tragédia que enfrentou à medida que cresce. “Ele é uma criança doce e cativante”, disse Henderson. “E eu só espero que esse trauma não o impeça de manter esse espírito ao longo da vida adulta.”