Crianças resgatadas da selva colombiana estão “se recuperando de forma satisfatória”

As quatro crianças indígenas resgatadas da Floresta Amazônica colombiana após 40 dias de sobrevivência “estão em um processo de recuperação satisfatório”, disse o governo na segunda-feira, 12.

Lesly (13), Soleiny (9), Tien Noriel (5) e Cristin (1) foram encontrados por militares e socorristas indígenas na tarde de sexta-feira, 9. Eles estavam abaixo do peso e desidratadas no meio da selva no sul do país, onde o avião em que viajavam caiu em 1º de maio.

Desde o início da manhã de sábado, 10, as crianças estão se recuperando no Hospital Militar Central de Bogotá, onde chegaram em “condições clínicas satisfatórias”.

Fotografia fornecida pelas Forças Armadas da Colômbia mostrando duas das crianças indígenas resgatadas durante sua transferência, em 9 de junho de 2023, de avião para Bogotá (Colômbia). O milagre que a Colômbia esperava há 40 dias aconteceu na sexta-feira, 9, com a descoberta e o resgate das quatro crianças indígenas que estavam desaparecidas desde 1º de maio na selva amazônica após a queda do avião em que viajavam com a mãe, o piloto e outro adulto. Foto: Fuerzas Militares de Colombia / EFE

Depois de dois dias de cuidados, “eles estão muito bem humorados, estão colorindo e desenhando. Eles adoram conversar (....) e estão muito bem dispostos”. Adriana Velásquez, vice-diretora do Instituto Colombiano de Bem-Estar Familiar (ICBF), estatal, disse em um vídeo enviado à mídia.

O exército divulgou um desenho atribuído aos irmãos mostrando Wilson, um cão de resgate que desapareceu durante a busca. O governo não descarta que o animal possa ter cruzado com as crianças em algum momento de sua odisséia.

Únicos sobreviventes do acidente aéreo que tirou a vida de sua mãe e de outros dois adultos, as crianças se alimentaram com pacotes de farinha de mandioca encontrados nos destroços da aeronave e com frutas da floresta.

As duas irmãs mais velhas registraram “picos de febre” na segunda-feira, enquanto Tien Noriel está sendo “monitorado” por “possível contaminação na comida que recebeu e que pode estar afetando ele”, disse a diretora do ICBF, Astrid Cáceres, em entrevista à W Radio.

Tien Noriel, o único menino do grupo, estava tão fraco que não conseguia andar quando foi encontrado, de acordo com os socorristas indígenas que fizeram o primeiro contato com as crianças.

“O bebê ainda está em cuidados intermediários, não por causa de qualquer condição grave, mas porque está sendo monitorado mais de perto devido à sua idade”, acrescentou Cáceres.

“Eles recuperaram o sono, o que os ajudou muito”, disse o diretor do ICBF.

“A evolução está ocorrendo conforme o esperado (...) o prognóstico ainda é de duas a três semanas” de hospitalização, disse ela.

O ICBF manterá os irmãos sob sua tutela até que uma disputa entre seus parentes seja resolvida.

Os parentes de Magdalena Mucutuy, a mãe falecida, alegaram que o pai dos dois irmãos mais novos, Manuel Ranoque, maltratava o grupo, o que Ranoque nega.

A avó materna, Fatima Valencia, disse à AFP que deseja receber a custódia das quatro crianças. /AFP