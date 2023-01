Crise na Argentina é resultado de más administrações, diz papa Francisco

BUENOS AIRES - Em entrevista à agência Associated Press, o papa Francisco criticou a crise argentina. O pontífice afirmou que a falta de uma boa administração e de boas políticas causaram os altos índices de pobreza e inflação no país. “Em 1955, quando terminei o ensino médio, o nível de pobreza era de 5%. Hoje, a pobreza é de 52%. O que aconteceu? Má administração, más políticas”, disse o pontífice.

“A Argentina neste momento – não faço política, leio os dados – tem um nível de inflação impressionante”, acrescentou Francisco. A inflação argentina ficou em 94,8% em 2022. Há décadas o país vive uma crise econômica e apresenta um quadro macroeconômico alarmante.

O papa Francisco concede entrevista à agência Associated Press Foto: Andrew Medichini/AP

O papa deu as declarações em uma extensa entrevista à agência de notícias Associated Press. Segundo o jornal local Clarín, o governo reconheceu a crítica do papa e respondeu por meio da porta-voz presidencial Gabriela Cerruti, que disse que a situação crítica de pobreza e inflação “se deve aos quatro anos que Macri governou”.

Mais tarde, o próprio Alberto Fernández respondeu: “Enquanto Perón governava, a realidade argentina era diferente.”

Ele se esquivou da responsabilidade pela situação econômica e social no país: “Quando os governos ditatoriais começaram a se suceder, sempre regidos pela lógica liberal e conservadora, eles geraram o que geraram”, segundo reportagem do Clarín. /COM AP