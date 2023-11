Crise na Colômbia empurra soldados colombianos para a guerra na Ucrânia

THE NEW YORK TIMES — Manuel Barrios juntou-se à batalha contra as forças russas na Ucrânia porque um banco ameaçou retomar sua casa na Colômbia. Luis Alejandro Herrera voltou à frente para recuperar as economias que perdeu em uma tentativa fracassada de entrar nos Estados Unidos através do México. Jhoan Cerón lutou para sustentar seu filho pequeno.

Os três morreram na guerra em que seus parentes disseram que pouco conheciam ou se importavam sobre. Eles estavam entre as centenas de veteranos colombianos que se voluntariaram para lutar pela Ucrânia pela chance de ganhar pelo menos três vezes do que podem ganhar em casa.

“Ele disse que estava lutando em uma guerra em um país que não era o dele por extrema necessidade”, disse a esposa de Barrios, Maria Cubillos.

Maria Cubillos, em sua casa em Neiva, Colômbia, segura uma foto de seu marido, Manuel Barrios, que foi morto na Ucrânia depois de se juntar à gurra da Ucrânia contra a Rússia. Foto: Federico Rios/NYT

As histórias dos voluntários colombianos destacam a natureza mutante da guerra na Ucrânia, que se transformou de uma luta rápida pela sobrevivência nacional em uma guerra de desgaste. Grandes perdas e batalhas estagnadas forçam ambos os lados a procurar novos grupos de combatentes para repor suas fileiras.

Para a Ucrânia, voluntários estrangeiros, principalmente ocidentais que chegaram no ano passado por convicção moral, estão em busca por uma aventura ou simplesmente odeiam a Rússia e estão sendo complementados por combatentes de nações mais pobres que se assemelham à definição legal de mercenários — soldados impulsionados a participarem de conflitos no exterior por melhor ganho financeiro.

“Eu diria que nenhum colombiano foi para lá para defender a democracia”, disse Cristian Pérez, que se aposentou como atirador de elite no Exército da Colômbia, trabalhou sob contratos de segurança privada no exterior e está considerando lutar na Ucrânia. “Eu não acredito que eles sequer tenham ouvido falar da Ucrânia antes da guerra. Tudo se resume a motivações econômicas.”

A Colômbia oferece terreno fértil para recrutamento porque décadas de luta contra insurgências marxistas e cartéis de drogas deixaram o país com o maior Exército da América do Sul.

Ainda assim, os combatentes estrangeiros representam uma fração minúscula do Exército da Ucrânia.

Inimigo da Ucrânia, a Rússia, teve que dar muito mais ênfase a benefícios financeiros, incluindo seguro de vida e hipotecas subsidiadas, para atrair voluntários. Explorando também a agitação econômica global para recrutar combatentes impulsionados por necessidades financeiras, incluindo homens com pouca experiência militar da Ásia Central, Nepal e Cuba.

E na medida em que a luta se instala em uma guerra de trincheiras inconclusiva e brutal, as motivações materiais estão se tornando ainda mais proeminentes.

O Exército ucraniano não forneceu estimativas para os combatentes colombianos ou estrangeiros em suas classificações, citando segurança operacional. O governo da Colômbia também não forneceu nenhum número, enfatizando que os voluntários, embora ainda cidadãos, não têm mais vínculos com instituições colombianas.

Photo of Alejandro Herrera taken in Ukraine, on Alejandro's cell phone, who died fighting in Ukraine, at widow's home in Pitalito, Huila, Colombia, on Oct. 31, 2023. Hundreds of experienced fighters have joined Kyiv's ranks to improve their financial fortunes, reflecting the recruitment struggles faced by both sides of the conflict. Foto: NYT / NYT

Entrevistas com quatro voluntários que serviram na Ucrânia, bem como uma revisão de mensagens de áudio e texto enviadas por combatentes de lá, indicam que centenas de voluntários colombianos estarão em território ucrâniano a qualquer momento.

“Damos as boas-vindas à ajuda de todos os cidadãos do mundo que estão prontos para lutar contra o mal”, disse Oleksandr Shahuri, porta-voz de uma das principais unidades militares que empregam voluntários colombianos, a Legião Internacional para a Defesa da Ucrânia, também conhecida como Legião Estrangeira.

Com 50 milhões de pessoas, a Colômbia há muito tempo exporta combatentes experientes. Uma aliança de segurança com os Estados Unidos tornou seus soldados alguns dos mais bem treinados e equipados da América Latina, e o combate prolongado lhes deu experiência comparável a poucos exércitos tradicionais.

Para os homens colombianos mais pobres, o Exército há muito tempo oferece uma das poucas vias legais para segurança financeira. Já os soldados profissionais aposentados recebem uma pensão mensal vitalícia de US$ 400 a US$ 600, além de assistência médica gratuita para suas famílias.

Ainda assim, esses benefícios muitas vezes não são suficientes para cobrir as despesas e muitos percebem que as habilidades que aprimoraram em selvas e montanhas têm pouco uso na vida civil.

“Tudo o que sabemos é usar armas”, disse Andrés, soldado colombiano aposentado que serviu na Ucrânia e pediu sigilo na divulgação do sobrenome por medo de prejudicar suas perspectivas de carreira.

Alguns veteranos acabam se juntando a grupos do crime organizado. Um homem entrevistado para este artigo disse que trabalhou por três meses para um cartel mexicano.

Aqueles que continuam na economia legal tendem a se tornar guarda-costas, um trabalho que paga aos veteranos de unidades de elite cerca de até US$ 1.000 por mês, um salário acima da média, mas ainda raramente suficiente para alcançar seus objetivos financeiros.

E a concorrência por empregos tem aumentado. Um acordo de paz entre o governo e o maior grupo rebelde da Colômbia, em 2016, reduziu significativamente o tamanho do Exército do país.

Paola Ortiz, com seu filho Daniel Herrera, mostra uma foto do soldado colombiano Alejandro Herrera, que morreu lutando na Ucrânia, em sua casa em Pitalito, Huila, Colômbia, em 31 de outubro de 2023. Foto: Nathalia Angarita / NYT

As pressões econômicas acabam empurrando os veteranos colombianos para conflitos estrangeiros. Muitos cobiçam contratos de segurança lucrativos nos países petrolíferos do Oriente Médio, embora essas posições estejam normalmente abertas apenas a homens com menos de 40 anos, desqualificando a maioria dos soldados profissionais da Colômbia.

Algumas missões estrangeiras resultaram em escândalo. Duas dúzias de comandantes colombianos aposentados estão sendo julgados no Haiti e nos Estados Unidos por envolvimento no assassinato do presidente haitiano em 2021.

A guerra na Ucrânia oferece aos veteranos colombianos uma oportunidade rara de mudar sua sorte, enquanto lutam por um governo reconhecido internacionalmente e apoiado pelos Estados Unidos.

“Ele sempre teve a ambição de ser algo a mais”, disse Paola Ortiz, viúva de Herrera, que voltou para a Ucrânia para uma segunda missão este ano depois de ser deportado dos Estados Unidos. “Ele queria enviar seus filhos para a faculdade, comprar uma casa, abrir um negócio.”

Rumores de oportunidades de combate na Ucrânia começaram a se espalhar nos grupos de bate-papo colombiano no ano passado, na medida em que o fluxo inicial de voluntários ocidentais idealistas para o país começou a diminuir.

Mais de uma dúzia de veteranos colombianos e seus familiares se inscreveram em entrevistas para o processo de voluntariado. Homens colombianos viajam sozinhos para a Polônia, muitas vezes vendendo bens valiosos, como carros, para pagar a viagem.

Na fronteira ucraniana, eles usam aplicativos de tradução para informar aos guardas de fronteira que têm experiência militar e desejam lutar pela Ucrânia. Uma vez dentro do país, eles se apresentam em uma base militar na cidade ocidental de Ternopil.

Depois de uma entrevista e de um exame médico perfunctório, eles são colocados em uma lista de espera para um dos dois principais destinos de lutadores latino-americanos — a Legião Estrangeira ou o 49º Batalhão de Infantaria Carpatiana Sich.

Eles abrem uma conta bancária local e enviam cartões de débito para suas famílias, permitindo que eles retirem os ganhos de um caixa eletrônico na Colômbia.

Soldados ucranianos em Bilohorivka, Ucrânia, em 24 de maio, 2022. Foto: Ivor Prickett / NYT

Soldados colombianos disseram que recebiam cerca de US$ 3.000 por mês em moeda ucraniana, semelhante ao salário dos soldados locais. No front, disseram que encontraram uma guerra muito diferente daquelas que conheciam contra insurgentes.

O combate com armas automáticas em terrenos densamente cobertos foi substituído por bombardeios em áreas expostas. E eles não podiam contar com a superioridade aérea que desfrutavam na Colômbia para ataques ou desocupações

“Aqueles que querem vir para cá, pensem nisso primeiro”, disse um voluntário em uma mensagem de áudio enviada a um grupo de bate-papo de veteranos em outubro. “A Colômbia é brincadeira de criança em comparação com aqui. Quando um míssil explode perto de você pela primeira vez, é quando você vê o diabo em pessoa.”

Um homem, cuja identidade está sendo mantida em sigilo porque não estava autorizado a falar com a imprensa, disse que dos 60 colombianos que se juntaram a ele, cerca de de apenas sete permaneceram. O restante foi morto, ferido ou voltou para casa após algumas semanas na guerra.

Após chegar à Ucrânia em fevereiro, Barrios disse à sua esposa que a luta era mais perigosa do que ele esperava.

Ele decidiu ir para a Ucrânia depois que o banco ameaçou retomar sua casa semanas após sua esposa dar à luz seu terceiro filho. O salário de enfermeira dela não era suficiente para cobrir as parcelas do empréstimo, disse Cubillos. “‘Volte, não me deixe sozinha com essas crianças’, eu continuava dizendo a ele”, disse a viúva de Barrios em uma entrevista na cidade colombiana de Neiva. “Mas ele apenas repetia: ‘Não, querida. Tenho que salvar a casa’.”

Barrios morreu em um ataque de míssil após 20 dias na guerra, tempo insuficiente para receber sequer um salário.

De acordo com a lei ucraniana, as famílias de militares mortos em combate devem receber um pagamento de US$ 411.000. Mas Cubillos disse que não tinha dinheiro para contratar um advogado ou comprar uma passagem de avião para viajar para a Ucrânia e fazer o pedido de indenização pessoalmente.

Ela continua responsável pelas dívidas dele e disse que o banco continua ameaçando retomar sua casa. Sua única lembrança do serviço ucraniano de seu marido é uma caixa com as bandeiras da Ucrânia e da Legião Estrangeira, que foi entregue com seu corpo.

“Eu queria jogar tudo isso fora. Em vez dele, recebi uma caixa com uma bandeira que não significa nada para mim”, disse Cubillos. “Mas quero que o bebê saiba a história de seu pai, para mostrar o que voltou dele.”