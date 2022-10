Cuba e Estados Unidos mantêm contato após furacão Ian devastar os dois países

HAVANA – Após a destruição causada pelo furacão Ian na semana passada, Cuba entrou em contato com os Estados Unidos para tratar dos danos causados pela tempestade. O contato foi confirmado pelo governo cubano nesta segunda-feira e, segundo uma reportagem do jornal americano The Wall Street Journal, teve a intenção de solicitar ajuda.

Os dois países sofreram com o furacão – no caso dos EUA, na Flórida e na Carolina do Sul; em Cuba, na costa oeste – com enchentes, danos na rede elétrica e ventos acima de 200 km/h. A reportagem do Wall Street Journal indica que a solicitação de ajuda partiu de Cuba, que teve ao menos três mortes causadas pela tempestade, fazendas produtivas destruídas, afetando o setor da agropecuária, e um apagão que afetou 11 milhões de habitantes.

O Ministério das Relações Exteriores de Cuba afirmou no Twitter que os governos “trocaram informações sobre os danos consideráveis e as infelizes perdas causadas pelo furacão Ian em ambos os países”. Além disso, o ministério acrescentou que Cuba está também em contato com outras nações interessadas “nos estragos e nas necessidades de recuperação”.

Mulher é fotografada em meio a enchente em um dos bairros de Havana no dia 28 de setembro, após a passagem do furacão Ian em Cuba Foto: Yamil Lage / AFP

Segundo a reportagem do WSJ, o governo cubano solicitou “assistência emergencial” de Washington. O governo de Joe Biden estaria levantando os danos de quanta ajuda é necessária.

No sábado, 1º, grupos americanos da sociedade civil próximos a Cuba publicaram um anúncio no jornal The New York Times para que o governo americano suspenda temporariamente as sanções à ilha para facilitar a reconstrução após a passagem do furacão.

Desde que o Ian atingiu o país, diversas assistências provenientes do México, da Venezuela, da Argentina e de organizações como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a filial regional nas Américas (Opas) foram enviadas à Cuba.

Energia foi restabelecida em Havana após quatro dias de apagão

Após dias de apagão em Cuba, causado pelo furacão, a energia elétrica foi restabelecida em 94% das residências da capital Havana até o sábado, 1º, segundo a União Elétrica Estatal (UNE). A cidade registrou manifestações durante os três dias de apagão, entre a terça-feira e o sábado, e o serviço de internet foi cortado na quinta e na sexta, segundo o NetBlocks, site que faz o monitoramento do serviço de internet em todo o mundo.

Havana tem cerca de 854 mil residências com energia elétrica, dos quais 46,7 mil permaneciam sem o serviço até sábado. Outros lugares do país também seguiam sem energia. Na província de Pinar del Río, a mais afetada pelo furacão, por exemplo, a eletricidade foi restaurada em apenas 3,12% da rede. Na vizinha Artemisa, apenas 38,11% dos usuários estavam com energia. A situação de outras províncias é desconhecida.

Cubanos protestando contra o apagão causado pelo furacão Ian em Havana, em imagem do dia 30 de setembro. Energia elétrica do país demorou dias para se restabelecer Foto: Alexandre Meneghini/Reuters

A demora no restabelecimento da rede motivou protestos que foram reprimidos pelo governo. Ao menos dois jovens que exigiam o restabelecimento de energia na avenida central de Línea. Na quinta e na sexta-feira, o serviço de internet foi cortado e críticos do governo cubano viram o ato como um modo de impedir que os protestos vazassem nas redes sociais.

O serviço de internet voltou lentamente no sábado. A empresa cubana de telecomunicações Etecsa não confirmou a queda total do serviço durante as duas noites.

Biden promete ‘toda a ajuda’ para Porto Rico após ilha ser devastada pelo furacão Fiona

Uma semana antes do furacão Ian, o furacão Fiona devastou Porto Rico com mortes, apagões e enchentes que destruíram diversas cidades do território. Nesta segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que a ilha merece “toda a ajuda” que os EUA possam fornecer e prometeu apoiar Porto Rico para que ele esteja “mais bem preparado” para futuros furacões. “O povo de Porto Rico continua a se erguer com resiliência e determinação. Eles merecem toda a ajuda que seu país pode dar a eles”, declarou Biden em um discurso na cidade portuária de Ponce.

Conforme divulgado anteriormente, Biden anunciou mais de US$ 60 milhões em fundos para proteger diques, fortalecer muros e criar um sistema de alerta para mitigar inundações em caso de furacões. Em seu discurso em Ponce, reconheceu que nem sempre a ilha recebeu ajuda dos EUA a tempo e que depois do furacão Maria, em 2017, recursos que haviam sido garantidos em fundos tardaram a chegar. “Vamos garantir que eles recebam cada dólar prometido. Estou determinado a ajudar Porto Rico a construir mais rápido do que no passado e mais forte e mais bem preparado para o futuro”, disse. /EFE e AFP