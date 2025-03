Cuba registra novo apagão generalizado

Um novo apagão geral atingiu a população de Cuba na noite desta sexta-feira, 14, devido a uma avaria no sistema nacional de eletricidade, informou o Ministério de Minas e Energia.

“Por volta das 20h15 (21h15 em Brasília) desta noite, uma avaria causou uma perda significativa de geração no oeste de Cuba e, com isso, a queda do Sistema Elétrico Nacional”, informou o ministério em seu perfil na rede social X.

Cubanos atravessam uma rua durante um apagão geral em Havana em 14 de março de 2025 Foto: Yamil Lage/AFP

PUBLICIDADE “Diante da inesperada desconexão do sistema elétrico nacional, estamos trabalhando sem descanso para sua mais rápida recuperação”, escreveu no X o primeiro-ministro Manuel Marrero Cruz. Este é o primeiro apagão generalizado em 2025, embora a população enfrente cortes quase diários de quatro ou cinco horas em grande parte de Havana, enquanto nas províncias os períodos sem luz podem se prologar por mais de 20 horas.

Publicidade

Com um sistema de geração de eletricidade desgastado, a ilha de 9,7 milhões de habitantes sofreu três apagões generalizados no último trimestre do ano passado, dois deles duraram vários dias.

Diante da emergência, o governo cubano está trabalhando na instalação de pelo menos 55 parques solares em 2025, com tecnologia chinesa, que vão gerar 1.200 megawatts e permitir atingir 12% de geração de eletricidade com energias renováveis, segundo as autoridades. /AFP