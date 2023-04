Dalai Lama pede desculpas após pedir a menino que chupasse sua língua

O Dalai Lama, líder espiritual tibetano, pediu desculpas nesta segunda-feira por um vídeo em que pergunta a um menino se ele gostaria de chupar a língua do líder espiritual. A filmagem, que foi gravada no dia 28 de fevereiro, se tornou viral nas redes sociais.

“Sua Santidade deseja se desculpar com o menino e sua família, bem como com seus muitos amigos ao redor do mundo, por qualquer dor que suas palavras possam ter causado”, disse um comunicado em sua conta oficial no Twitter.

“Sua Santidade costuma brincar com as pessoas que conhece de maneira inocente, inclusive em público e diante das câmeras e lamenta este incidente”, acrescentou a mensagem.

O líder espiritual tibetano, Dalai Lama, acena durante seu primeiro dia de sessão de ensino no Kalachakra Ground em Bodhgaya, na Índia Foto: SANJAY KUMAR / AFP

Em um vídeo que se tornou viral, o Dalai Lama, de 87 anos, pergunta a uma criança se ela gostaria de chupar a sua língua. O líder espiritual chegou a tirar sua língua para fora, provocando a risada de pessoas presentes.

O vídeo gravado em fevereiro ocorreu durante uma audiência do líder espiritual em McLeod Ganj, um subúrbio de Dharamsala, no norte da Índia.

Saiba mais aqui https://t.co/NhHTnwwsDw pic.twitter.com/krSDWCPo3N — SIC Notícias (@SICNoticias) April 10, 2023

Líder espiritual coleciona polêmicas

Em 2019, o Dalai Lama teve de se desculpar por ter dito que, se uma mulher o sucedesse, teria de ser “atraente”. Esses comentários, em entrevista à BBC, causaram polêmica.

O líder espiritual é o representante do movimento de autonomia tibetana, mas a presença internacional que ele desfrutava quando recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1989 diminuiu em parte por causa de sua idade, mas também por causa da crescente influência econômica e política chinesa./AFP