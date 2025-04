Daniel Noboa vence eleição no Equador: o que representa a reeleição do conservador

O presidente Daniel Noboa foi eleito para seu primeiro mandato completo de quatro anos em 13 de abril, depois de derrotar Luisa González por uma margem maior do que a esperada de 11 pontos, de acordo com o Conselho Nacional Eleitoral do país.

PUBLICIDADE González, candidata do partido Revolução Cidadã (RC) e apoiada pelo ex-presidente Rafael Correa, está contestando o resultado, alegando fraude eleitoral. As pesquisas pré-eleitorais mostraram uma disputa apertada. Noboa, de 37 anos, venceu uma eleição presidencial especial em outubro de 2023 para concluir o mandato de seu antecessor. Em sua candidatura à reeleição, ele fez campanha principalmente com base em operações militares e policiais agressivas para reprimir os crimes violentos que têm aumentado no Equador nos últimos anos e, no período que antecedeu a eleição, distribuiu pagamentos aos cidadãos afetados por um grande derramamento de petróleo e a pequenas empresas afetadas por enchentes.

O presidente do Equador, Daniel Noboa, discursa para apoiadores em Olon, Equador Foto: Fernando Vergara/AP

No dia anterior à votação, Noboa declarou estado de emergência por 60 dias em sete das 24 províncias, incluindo a capital e várias áreas onde González é especialmente popular. O decreto restringe as liberdades civis e amplia os poderes de aplicação da lei, o que levantou preocupações quanto à supressão de eleitores. Noboa tomará posse em 24 de maio.

Publicidade

A AQ pediu aos analistas que compartilhassem suas reações e perspectivas.

Sebastián Hurtado-Fundador e presidente da PRóFITAS, uma consultoria de risco político com sede em Quito

Apesar das crises crescentes, os eleitores equatorianos deram ao presidente em exercício Daniel Noboa uma vitória maior do que a esperada no domingo. O aumento da violência, a estagnação econômica e um ano de governança improvisada não impediram que o líder de 37 anos se apresentasse como um veículo de mudança - especialmente quando comparado com sua oponente, Luisa González, do movimento correísta Revolução dos Cidadãos (RC). Noboa é agora o segundo presidente na história democrática do país a vencer uma eleição consecutiva, um feito que se tornou ainda mais notável devido ao terrível contexto político e econômico. González teve dificuldades para se distanciar do legado cada vez mais radical de Correa e de suas alianças polêmicas, principalmente com Nicolás Maduro, da Venezuela. Erros no final da campanha - comentários ambíguos sobre dolarização e “grupos de paz” de segurança percebidos publicamente como vinculados a modelos cubanos ou venezuelanos - minaram sua credibilidade e intensificaram os temores quanto ao retorno do correísmo.

Noboa, por sua vez, utilizou ativamente a presidência. Nas últimas semanas, seu governo distribuiu transferências diretas para comunidades afetadas por desastres e expandiu os programas sociais. O governo também usou transmissões da mídia nacional para promover seus planos de segurança. Embora as linhas entre governar e fazer campanha tenham se confundido, o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) - amplamente considerado como favorável a Noboa - não interveio.

Publicidade

Soldados equatorianos caminham pelas ruas de Olon, na província equatoriana de Santa Elena Foto: Raul Arboleda/AFP

As mudanças geográficas na votação desempenharam um papel significativo no resultado e merecem uma análise mais detalhada. Noboa melhorou notavelmente seu desempenho nas províncias litorâneas - mesmo em áreas duramente atingidas pela insegurança - enquanto González teve um desempenho inferior nos principais redutos, entregando ao RC o pior resultado de sua história.

É improvável que sua decisão de contestar os resultados ganhe força, mesmo entre sua base. Para a Revolução dos Cidadãos, essa derrota marca um ponto de inflexão. Outrora a força política dominante no Equador, o movimento enfrenta questões profundas sobre sua relevância, sua desconexão com os eleitores e se o legado de Rafael Correa se tornou mais um fardo do que um ativo. O resultado poderia criar espaço para o surgimento de novos atores progressistas livres do passado.

Embora ainda existam sérias preocupações sobre o projeto político indefinido de Noboa, que vai além da oposição ao correísmo e de uma política dura contra o crime, sua reeleição oferece algumas vantagens notáveis para a governança do Equador. O resultado garante a continuidade da política de curto prazo e evita as possíveis interrupções de uma mudança política abrupta.

Eleitores de Daniel Noboa celebram a sua vitória presidencial no Equador Foto: Marcos Pin/AFP

É provável que Noboa retome as políticas pró-negócios, aprofunde os laços com o FMI e com os investidores estrangeiros e busque estratégias de segurança rígidas com o apoio de parceiros internacionais - especialmente os EUA. Ele também está bem posicionado para construir uma maioria de trabalho na Assembleia Nacional, o que lhe dará o apoio legislativo necessário para buscar reformas há muito necessárias. Talvez o mais importante seja o fato de que um mandato completo de quatro anos pode permitir que ele atraia funcionários e tecnocratas de alto calibre para sua nova administração - uma fraqueza persistente durante seu governo de transição.

Publicidade

Em última análise, os equatorianos deram um salto de fé - não em reconhecimento às conquistas, mas na esperança de algo melhor. Noboa agora tem um mandato, tempo e ferramentas políticas. Resta saber se ele conseguirá realizar mudanças efetivas.

María Teresa Escobar-Jornalista freelancer residente em Quito Com sua vitória em 13 de abril, o presidente Daniel Noboa conseguiu a terceira derrota consecutiva para a Revolución Ciudadana (RC), partido populista do ex-presidente Rafael Correa, em uma eleição presidencial. A RC pode ter sofrido um golpe, mas continua sendo uma força política significativa, contribuindo para a crescente lista de desafios de Noboa. Embora nenhum partido tenha garantido os 76 assentos necessários para a maioria absoluta na Assembleia Nacional após as eleições legislativas de fevereiro, a coalizão RC-Reto obteve 67 assentos e a Acción Democrática Nacional (ADN), do presidente, tem 66. No entanto, Noboa agora tem a vantagem de negociar alianças. Eleito em 2023 para completar o mandato do ex-presidente Guillermo Lasso, depois que este último encurtou seu mandato, Noboa enfrenta talvez o período mais difícil da história da conturbada nação andina de 18 milhões de habitantes.

A candidata presidencial Luisa González discursa para apoiadores em Quito, Equador Foto: Dolores Ochoa/AP

Por enquanto, os economistas orientados para o mercado e os defensores da dolarização do Equador suspiraram aliviados. As conversações com o FMI serão retomadas em breve como parte de um programa de crédito de US$ 4 bilhões elaborado para aliviar os pagamentos da dívida pública do Equador.

Publicidade

Publicidade

Durante sua campanha presidencial, Noboa anunciou um acordo com o empreiteiro militar Erik Prince, com sede nos EUA, para treinar as forças de segurança do Equador como parte de seu Plano Phoenix. O plano de Noboa também envolve a construção de uma instalação naval na cidade costeira de Manta para, eventualmente, receber tropas dos EUA. Em 2008, Correa ordenou que as tropas dos EUA desocupassem uma base militar em Manta.

Será necessária uma estratégia multi-institucional de longo prazo para desmantelar as estruturas financeiras, logísticas, políticas e sociais que facilitam uma ampla gama de atividades ilegais no Equador. Ainda não se sabe se o governo de Noboa tem a capacidade ou o espaço político para realizar com sucesso uma série de reformas e esforços institucionais para desarticular a complexa dinâmica criminal.