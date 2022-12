De um bunker, prefeita mantém viva sua cidade próxima ao front ucraniano

ORIKHIV, Ucrânia — Era o único momento do dia em que os russos não estavam bombardeando, então os moradores de Orikhiv correram para a prefeitura da cidade, procurando pela mulher no comando. Eles encontraram a prefeita em exercício, Svitlana Mandrich, onde ela sempre fica, no porão do edifício, administrando o que restou de sua cidade a partir de um bunker apertado.

Assim como o restante de Orikhiv, as paredes danificadas da prefeitura parecem prestes a cair. O segundo andar do edifício foi arrebentado por explosões; todas as janelas e portas ficaram destroçadas ou severamente danificadas. O prédio foi atingido por fogo de artilharia tão incessantemente que Mandrich, de 51 anos, foi forçada a transferir seu gabinete para um recinto no subsolo, gelado, com paredes de concreto e iluminado por uma única lâmpada.

Os moradores lotavam o corredor que leva ao gabinete-bunker de Mandrich para pedir-lhe ajuda: compensados de madeira para cobrir suas janelas estilhaçadas pelas bombas, dinheiro para reparos em seus telhados, lenha para aquecer suas casas e água para cozinhar seus alimentos.

Svitlana Mandrich caminha fora da prefeitura de Orikhiv. Foto: Heidi Levine/ The Washington Post

A tristeza toma conta de Orikhiv, agora praticamente uma cidade-fantasma a menos de 5 quilômetros da linha de frente na região de Zaporizhzhia, que o presidente russo, Vladimir Putin, afirma ter anexado. Mandrich foi uma das últimas pessoas restantes capazes de tentar evitar que a cidade, anteriormente lar de 20 mil pessoas, ruísse de vez.

Ex-professora de jardim da infância que virou vice-prefeita, Mandrich assumiu a liderança da cidade quando o prefeito se mudou para a cidade de Zaporizhzhia, alguns meses atrás, juntamente com grande parte dos vereadores. Ela passa os dias no subterrâneo da prefeitura, constantemente no telefone e despachando com dois vereadores que não fugiram e na companhia de um cão chamado Bullet.

“Todos têm tolerâncias diferentes ao medo”, afirmou ela. “Não posso abandonar o povo de Orikhiv.”

Mandrich encarna uma resiliência notável que tem se manifestado em cidades e vilarejos de toda a Ucrânia, enquanto pessoas comuns trabalham em condições excepcionais para sobreviver a uma guerra total que anos atrás parecia algo inimaginável na Europa do século 21. Elas lutam para subsistir, incertas a respeito do que cada dia trará.

Após meses de guerra, Orikhiv está prestes a se tornar inabitável para os cerca de 2 mil cidadãos que ficaram.

Virtualmente todos os complexos de apartamentos residenciais da cidade foram danificados ou destruídos, e 70% das residências sofreram danos, afirmou Mandrich. Durante a maior parte do dia, as ruas ficam praticamente desertas; os cidadãos passam a maior parte do tempo no subterrâneo ou próximo a algum bunker, saindo apenas para buscar ajuda humanitária durante as manhãs, antes das 11h, quando os bombardeios normalmente diminuem.

Não há eletricidade, água nem gás na cidade. Nenhum hospital ou ambulância funcionando. Os moradores dependem dos militares para levá-los a algum hospital de campanha quando mísseis — ou doenças — os afligem.

E não há previsão para o fim dos constantes bombardeios das forças russas que cercam a área. Na semana passada, mísseis atingiram uma escola onde 10 pessoas montavam kits de ajuda para os moradores. Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida.

Moradores de Orikhiv esperam para se registrar em programa de ajuda humanitária no bunker da prefeitura da cidade. Foto: Heidi Levine/ The Washington Post

Alguns ucranianos esperam que seu Exército lance aqui a próxima grande ofensiva, avançando para o sul através da região de Zaporizhzhia. Mas após a libertação de Kherson, analistas duvidam que as forças ucranianas sejam capazes disso proximamente. Os russos cavaram defesas mais fortificadas, e o terreno lamacento prejudica qualquer movimento. “Estamos esperando essa ofensiva”, afirmou Mandrich. “Gostaríamos que ocorresse logo.”

Mandrich e sua pequena equipe conseguiram distribuir 600 aquecedores a lenha para os moradores e solicitaram outros 350, mas estimam que são necessários quase 1,3 mil equipamentos para aquecer todas as residências que seguem abrigando cidadãos. Ela teme que pessoas não sejam atendidas, especialmente em áreas remotas.

“Tenho medo de não conseguir atender a todos, de não lhes dar atenção suficiente”, afirmou Mandrich. Com o inverno chegando, disse ela, “pessoas podem morrer”.

Na manhã da segunda-feira, Mandrich ouvia várias demandas ao mesmo tempo: uma mulher lhe entregou uma lista com nomes de cidadãos que pediam alimentos; outra lhe mostrou uma lista de endereços de pessoas que precisavam de cobertores; um homem com um cigarro na boca lhe perguntava como entregar ajudas financeiras aos moradores.

Movimento de moradores no bunker da prefeitura da cidade de Orikhiv. Foto: Heidi Levine/ The Washington Post

Sobraram tão poucas pessoas para servir à cidade que Mandrich teve de produzir soluções criativas. Um ex-zelador da prefeitura virou secretário. Uma motorista do município entrega ajuda humanitária. O carro do gabinete da prefeita foi explodido, o que restou ainda está estacionado diante da prefeitura, então a motorista usa seu próprio veículo para trabalhar.

A vida cotidiana depende da liderança, portanto grande parte do trabalho recai sobre Mandrich. Ela dorme apenas três a quatro horas por noite. Vive com o marido e o filho adulto no porão de sua casa.

“Foi bom minha mãe ter me ensinado a ser forte”, afirmou ela. “Relaxaremos depois que vencermos a guerra.”

Criada por uma viúva, Mandrich passou toda sua vida em Orikhiv — estudou em uma escola da cidade, hoje destruída, e trabalhou para o governo desde os 17 anos.

Svitlana MandrIch (esquerda) fala com moradora que precisa de auxílio do governo. Foto: Heidi Levine/ The Washington Post

Os soldados ucranianos estacionados nas proximidades lhe deram um apelido carinhoso, “Anjo”. No início da guerra, um dia ela os ajudava a construir barreiras de concreto no entorno de Orikhiv quando um bombardeio começou. Um soldado gritou: “Abaixe-se, Anjo!”. Posteriormente, os militares lhe perguntaram se ela ficou com medo. Ela disse que não.

Os bombardeios ficam cada vez mais ruidosos e frequentes, afirmam os moradores. Um dos cidadãos que esperava na fila da prefeitura, para relatar dano em sua casa, era Oleksii Belik, de 67 anos, um senhor de bigode, engenheiro aposentado, que voltou sozinho para Orikhiv depois de retirar sua mulher da cidade, no início da guerra.

Belik disse que voltou para proteger seus pertences. Ele não possui um abrigo antibomba apropriado, o teto de seu porão tem 2,5 centímetros de espessura. Ele disse que levou um sofá para baixo, para dormir, mas depois de dois dias o móvel ficou embolorado. Então ele fica na parte de cima, onde metade das janelas foi estilhaçada por explosões e a estufa fornecida pela prefeitura é capaz de aquecer apenas um ambiente.

Não há eletricidade para assistir o noticiário na TV, mas Belik afirmou que às vezes consegue ouvir rádio. Ele escutou a notícia da libertação de Kherson, o que lhe deu esperança a respeito de sua região. “Só podemos viver se tivermos esperança”, afirmou ele. “É o que nos mantém vivos e sãos.”

The shell of a car belonging to Orikhiv's government sits outside city hall on Monday. MUST CREDIT: Photo for The Washington Post by Heidi Levine. Foto: For The Washington Post / For The Washington Post

Na fila para conversar com a prefeita, à frente de Belik estava Eleonora Sizonenko, de 44 anos, que buscava ajuda para consertar as janelas, a porta e o telhado de sua casa. Fazer a solicitação exigia muitos documentos, e ela estava frustrada com o processo caótico e a falta de funcionários no apertado corredor do porão da prefeitura. Então, como a maioria das pessoas que foi à prefeitura na segunda-feira, ela decidiu procurar a prefeita.

“Não temos um representante do nosso bairro, não conseguimos informações sobre a entrega da ajuda”, disse ela a Mandrich. “Agora mesmo, busco mais água, mas como não há ninguém responsável pelo meu bairro, não sei o que fazer.”

“Isso é simples. Faça uma lista com os nomes das pessoas e vá buscar a água”, respondeu Mandrich, explicando o processo. A mulher lhe agradeceu. Quando saía, Sizonenko disse à reportagem: “Essas pessoas são muito boas, nos ajudam com tudo. O problema é que vem gente demais aqui ao mesmo tempo.”

Mas no momento em que ela retornava à fila para continuar sua busca, havia menos gente. Os cidadãos estavam voltando para casa, conforme se aproximava seu toque de recolher não oficial. A prefeita ouvia os céus com atenção, na esperança de uma tarde tranquila./ TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL