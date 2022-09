Decreto na Hungria diz que mulheres que buscarem aborto terão de ouvir sinais vitais do feto antes

THE WASHINGTON POST - Grávidas que buscarem abortos na Hungria agora serão obrigadas a observar os sinais vitais do feto, sob um novo decreto aprovado pelo governo de direita que entrou em vigor nesta quinta-feira, 15.

De acordo com o decreto, emitido na segunda-feira, os profissionais de saúde devem apresentar às mulheres “sinais vitais fetais de maneira claramente identificável” antes de prosseguir com um aborto. Os médicos devem assinar um relatório dizendo que o fizeram.

“Quase dois terços dos húngaros associam o início da vida de uma criança ao primeiro batimento cardíaco”, disse o Ministério do Interior em comunicado na segunda-feira, informou a Associated Press.

A medida marca o mais recente esforço da direita radical da Hungria para promover valores sociais conservadores. O aborto foi legalizado na Hungria em 1953, e as mulheres grávidas podem obter o procedimento durante as primeiras 12 semanas de gravidez por razões sociais ou médicas. Esse prazo pode ser estendido sob certas circunstâncias, incluindo se houver mais de 50% de probabilidade de defeitos fetais.

Duro Dora, membro do Movimento Nossa Casa, de extrema direita, no Parlamento, fez campanha pela medida

A lei de aborto da Hungria é relativamente liberal em comparação com muitos outros países. Mas grupos de direitos ao aborto dizem que sessões obrigatórias de aconselhamento e outras barreiras administrativas procuram dissuadir as mulheres de fazerem abortos, mesmo quando é legal fazê-lo.

A última emenda às regras do aborto, aprovada em 1992, consagrou a necessidade de proteger “a vida fetal que começa com a concepção” – uma postura codificada na Constituição da Hungria de 2012. O aborto por medicamento, por meio de pílulas, é ilegal desde 2012.

O governo de direita de Viktor Orban, que atua como primeiro-ministro desde 2010, ofereceu incentivos financeiros para estimular os casais a ter mais filhos. Mas o novo decreto marca sua primeira mudança significativa nas regras do aborto.

Duro Dora, um membro do Parlamento do Movimento Nossa Casa, integrante da direita radical, que fez campanha pela medida, saudou o decreto como uma vitória na segunda-feira.

“Uma chance na vida: a partir de agora as mães vão ouvir os batimentos cardíacos do feto!” ela escreveu em um post no Facebook, acrescentando: “Vamos deixar claro: nossas vidas começam no momento da concepção e são equivalentes a de qualquer outra pessoa, é importante que todos percebam isso”.

Apoiadores da direita radical em manifestação em Budapeste; novo decreto no país é mais um esforço do movimento político para promover valores sociais conservadores

Especialistas médicos discordam do uso do termo “batimento cardíaco fetal” no início da gravidez. A atividade cardíaca pode ser detectada em torno de seis semanas de gravidez. Mas o som que pode ser observado em um ultrassom é de fato produzido pela máquina de ultrassom, dizem os especialistas – e os sinais de oscilação refletem a atividade elétrica produzida pelo embrião, não um coração funcional.

Políticos da oposição na Hungria e defensores do direito ao aborto condenaram o decreto nesta semana. Timea Szabo, um membro de esquerda do Parlamento, chamou a nova exigência de “inaceitável” em um comunicado na quarta-feira.

“Abortar uma gravidez é uma decisão terrivelmente difícil e complexa para todas as mulheres”, disse ela. “É altamente insensível agravar esse processo com mais medidas traumatizantes e coloca um fardo adicional significativo no sistema de saúde que está lutando para sobreviver desde sua fundação”.

A Federação Internacional de Paternidade Planejada afirmou que a exigência “não tem propósito médico e serve apenas para humilhar as mulheres”.

“Isso tornará o acesso ao aborto mais oneroso”, disse a organização em comunicado. “A nova legislação foi emitida como um fato consumado pelo governo da Hungria sem qualquer especialista ou consulta pública e sem ouvir as mulheres.”

‘Mudança administrativa’

A Câmara Médica Húngara, a principal associação de médicos da Hungria, disse que o decreto não entra em conflito com seu código de ética, descrevendo a regra em um comunicado na quarta-feira como essencialmente uma mudança administrativa. Mas o grupo expressou desapontamento com a falta de consulta a especialistas e partes interessadas da sociedade antes que o governo publicasse o novo decreto.

Patent, um grupo húngaro de direitos das mulheres, planeja protestar contra o novo decreto em 28 de setembro.

O decreto húngaro reflete “leis de pulsação do coração” aprovadas em estados dos EUA, incluindo Geórgia, Texas, Ohio, Carolina do Sul e Tennessee, os quais a decisão da Suprema Corte de derrubar a jurisprudência Roe versus Wade permitiu que entrassem em vigor.

Os legisladores republicanos nos Estados Unidos recuaram de um esforço para uma “proibição nacional de batimentos cardíacos” que proibiria o aborto assim que a atividade cardíaca fosse detectada.