Defesa de Trump deve minimizar acusações e apontar ‘poderes da presidência’

Nova York - O próximo enfrentamento entre a Justiça americana e o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump colocará uma acusação do Departamento de Justiça apoiada por detalhes meticulosos contra uma defesa que deve minimizar a importância das acusações criminais e apontar para os vastos poderes da presidência.

A equipe jurídica de Trump provavelmente aproveitará dois fatores principais ao montar uma defesa no tribunal contra uma acusação detalhada de 37 pontos apresentada pelo advogado especial Jack Smith: seus poderes presidenciais anteriores para retirar o sigilo de documentos e a iminente eleição de 2024. Também buscará se beneficiar do local do julgamento: a Flórida.

Imagem contida na acusação contra o ex-presidente dos EUA Donald Trump mostra caixas de documentos em um depósito na propriedade do americano em Mar-a-Lago em Palm Beach, Flórida, que foram fotografadas em 12 de novembro de 2021. Trump enfrenta 37 acusações criminais relacionadas ao manuseio incorreto de documentos classificados de acordo com uma acusação revelada na sexta-feira, 9 de junho de 2023. FOTO: Departamento de Justiça-EUA Foto: DIV

Trump e seu suposto co-conspirador, Walt Nauta, serão indiciados na terça-feira, 13, em Miami por uma batalha judicial que acontecerá durante grande parte, senão durante toda, a campanha presidencial de 2024.

Na peça revelada na sexta-feira, 9, Trump foi acusado de reter conscientemente documentos confidenciais que guardou depois de deixar a Casa Branca e, posteriormente, obstruir os esforços do governo para recuperá-los. Ex-promotores federais e especialistas jurídicos viram o documento de 49 páginas como um caso convincente contra Trump, com mensagens de texto, registros telefônicos e fotografias mostrando caixas armazenadas em várias partes de Mar-a-Lago, incluindo um banheiro no sul da Flórida, na residência do ex-presidente.

O Ex-presidente dos EUA Donald Trump em evento em Des Moines, Iowa, em 1 de junho de 2023. (AP Photo/Charlie Neibergall, File)

William Barr, que atuou como procurador-geral no final do governo Trump, chamou a acusação de “muito, muito contundente” na Fox News Sunday. Embora Trump tenha enfrentado “reivindicações falsas” de adversários no passado, Barr disse: “ele não é uma vítima aqui. Ele estava totalmente errado ao ter o direito de ter esses documentos. Esses documentos estão entre os segredos mais sensíveis que o país tem”.

Comentando sobre o caso da promotoria, Ed O’Callaghan, alto funcionário do Departamento de Justiça no governo Trump, disse: “A primeira coisa que me impressionou foi a confiança. Eles estão enviando uma mensagem com a quantidade de detalhes que colocaram na acusação.”

Trump declarou sua inocência. “Esta perseguição cruel é uma farsa da justiça”, disse em um discurso no sábado na Geórgia. /Dow Jones