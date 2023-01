Demagogia na política externa do Brasil e protecionismo comercial

As posições do presidente Lula em sua viagem a Buenos Aires e a Montevidéu preocupam quem entende os danos causados pela demagogia na política externa e pelo protecionismo comercial. Lula se reapresentou, como no passado, como um líder regional paternalista, que vê a integração como um bloco político-ideológico e um pacto protecionista, não como incentivo para investir na eficiência econômica.

Alegando que o Brasil, por seu tamanho, precisa ser um líder “generoso”, Lula anunciou a volta do uso do BNDES para financiar projetos na região. Isso depois de o Brasil sob Lula ter levado calotes de centenas de milhões de dólares da Venezuela e de Cuba, combinados com a monumental corrupção envolvida nessas empreitadas. E ter presenteado a Bolívia, sem contrapartida, com a quadruplicação do preço de seu gás.

Lula se queixou das “tentações autoritárias” na região, preocupação legítima, diante do teste de estresse que a democracia brasileira acaba de enfrentar. Paradoxalmente, entre os 33 países da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) reunidos em Buenos Aires, Lula escolheu reunir-se com dois ditadores: o cubano Miguel Díaz-Canel e o venezuelano Nicolás Maduro, que acabou cancelando a viagem.

Lula e Alberto Fernández se reúnem antes da cúpula da Celac em Buenos Aires Foto: AP Foto/Gustavo Garello

A conclusão é que Lula continua considerando ditaduras socialistas boas. O Brasil não tem de cortar relações com autocracias. Mas prestigiar ditadores com reuniões bilaterais em uma cúpula regional denota incoerência, para um regime democrático, e liderança regida por caprichos ideológicos, que a fragilizam.

A incoerência marca também o desejo de financiar a construção de um gasoduto para trazer da Argentina gás de xisto, cuja extração envolve a injeção de químicos tóxicos na rocha sob forte pressão hidráulica, com grande impacto ambiental. Em vez disso, o Brasil poderia ampliar a extração de gás da Bacia de Santos, ou investir em fontes renováveis de energia, confirmando sua credencial ambiental.

China

Já em Montevidéu, Lula procurou demover o presidente Luis La-calle Pou de um acordo de livre-comércio com a China. A indústria uruguaia já pagou o preço de abrir seu mercado para os concorrentes brasileiros e argentinos. O Mercosul continua com Tarifa Externa Comum média três vezes a dos países desenvolvidos, o que torna as negociações do bloco impraticáveis.

Por isso o Uruguai busca acordos bilaterais, como já fez com o México. As regras de origem impedem a reexportação, temida pela indústria brasileira. A Zona Franca de Manaus, um desastre dos pontos de vista, econômico, ambiental e logístico, importa da China a tarifa zero muito mais produtos industriais do que o Uruguai poderia jamais importar.

O Uruguai deveria servir de inspiração para o Mercosul, e não ser sufocado pelo protecionismo de Brasil e Argentina.

* É COLUNISTA DO ESTADÃO E ANALISTA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS