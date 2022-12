Democrata vence segundo turno na Geórgia e garante maioria no Senado dos EUA

ATLANTA - O reverendo Raphael Warnock, do Partido Democrata, derrotou seu adversário republicano, Herschel Walker, na disputa pelo Senado na Geórgia. O resultado do segundo turno da eleição nesta terça-feira, 6, garantiu uma maioria democrata de 51 cadeiras na Câmara Alta do Congresso dos Estados Unidos.

A vitória de Warnock encerrou uma maratona de eleições de meio de mandato em que os democratas desafiaram a história, limitando a perda de assentos na Câmara que normalmente saúdam o partido que detém a Casa Branca, com o presidente Joe Biden, e agora ganha um assento no Senado.

O senador norte-americano Raphael Warnock (D-GA) gesticula ao lado de sua mãe Verlene Warnock e sua filha Chloe durante uma festa na noite da eleição após uma vitória projetada no segundo turno das eleições dos EUA entre Warnock e seu adversário republicano Herschel Walker na Geórgia. Foto: Carlos Barria/Reuters

Ao longo de uma das corridas ao Senado mais acirradas da história americana, Warnock pediu aos eleitores da Geórgia que superassem a aspereza e a divisão da política de Donald Trump, do Partido Republicano. Ele apoiou sua campanha nas realizações legislativas dos democratas, como a resposta à pandemia do coronavírus e reformas de infraestrutura.

A derrota do adversário Walker, escolhido a dedo por Trump, culminou em um ano desastroso para o ex-presidente norte-americano. O líder republicano assistiu à derrota de seus candidatos ao Senado em Nevada, Arizona e New Hampshire, bem como suas escolhas para governador no Arizona, Michigan e Geórgia nas primárias e nas eleições gerais do mês passado.

Na eleição geral de novembro, o democrata terminou à frente de Walker por cerca de 37 mil votos. Nenhum dos candidatos ultrapassou o limite de 50% necessário para vencer, levando a disputa ao segundo turno. Sob a nova lei eleitoral da Geórgia, o período de segundo turno foi reduzido de nove para quatro semanas, dando a ambas as campanhas pouco tempo para se reagrupar, ajustar suas estratégias e mobilizar os eleitores para voltar às urnas.

Warnock foi o primeiro negro da Geórgia a ser eleito para o Senado quando venceu o segundo turno de 2021. Agora, com a reeleição que lhe concede mais seis anos de mandato, seguirá integrando o pequeno grupo de 11 negros que serviram ao Senado dos Estados em um total de 2 mil pessoas ao longo da história. Dos 100 senadores atuais, apenas três são negros: Warnock, Cory Booker, democrata de Nova Jersey, e Tim Scott, republicano da Carolina do Sul. /NYT, EFE e AP