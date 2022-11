Democratas na Câmara elegem primeiro legislador negro a liderar um partido no Congresso americano

WASHINGTON - Os democratas da Câmara dos Estados Unidos elegeram nesta quarta-feira, 30, o deputado Hakeem Jeffries como seu líder, tornando-o o primeiro legislador negro a liderar um partido no Congresso americano. O nova-iorquino sucede à presidente da Câmara, Nancy Pelosi (Califórnia), que liderou os democratas por duas décadas e foi a primeira mulher a ocupar o cargo.

Mostrando uma rara unidade partidária após suas derrotas nas eleições de meio de mandato, os democratas da Câmara passaram de um líder histórico para outro, escolhendo o nova-iorquino de 52 anos, que prometeu “fazer coisas”, mesmo depois que os republicanos tomaram o controle da Câmara nas eleições de meio de mandato. A votação a portas fechadas foi unânime, por aclamação.

Jeffries levará o título de líder da minoria quando o Congresso voltar em janeiro. Jeffries e dois outros legisladores na liderança - a deputada Katherine M. Clark (Massachusetts), de 59 anos, como assistente do líder da minoria; e Pete Aguilar (Califórnia), de 43 anos, como o terceiro democrata na Câmara - representarão uma mudança geracional para os democratas que estarão em minoria na Casa.

Deputado por Nova York, Hakeem Jeffries é o primeiro negro a liderar um partido no Congresso dos EUA Foto: Drew Angerer/Getty Images via AFP - 30/11/2022

“É uma responsabilidade solene que todos nós estamos herdando”, disse Jeffries aos repórteres antes da reunião do partido. “Faremos o melhor trabalho que pudermos para as pessoas.”

É raro um partido que perdeu as eleições de meio de mandato se reagrupar tão facilmente. Isso contrasta fortemente com a revolta entre os republicanos, que lutam para se unir em torno do líder republicano Kevin McCarthy como o novo presidente da Câmara enquanto se preparam para assumir o controle na Câmara.

“Parabéns ao líder designado Hakeem Jeffries, à líder indicada Katherine M. Clark e ao presidente designado Pete Aguilar!” Pelosi disse em um comunicado. “Juntos, esta nova geração de líderes reflete a vitalidade e a diversidade de nossa grande nação – e eles irão revigorar nossa bancada com sua nova energia, ideias e perspectivas.”

Os novos líderes, disse ela, estão preparados para “continuar a luta dos democratas pelas famílias trabalhadoras e pela defesa da democracia”.

Pelosi disse que é grata pelos anos em que liderou o caucus democrata e disse esperar uma transição “ordenada” na liderança. A presidente da Câmara afirmou que permanecerá no Congresso até o final de seu mandato, em janeiro – o que é uma decisão incomum na política americana.

Deputado Hakeem Jeffries (gravata rosa) em cerimônia em que tomou posse na Câmara com a então presidente da Casa, Nancy Pelosi (esq.) Foto: Joshua Roberts/Reuters - 03/01/2019

A transição, segundo fontes, ocorre à vista de todos, com os três trabalhando com o aceno de Pelosi nos últimos anos em cargos de liderança de baixo escalão à medida que ela se preparava para deixar o posto. Na terça-feira, colegas concederam a Pelosi o título honorífico de “presidente emérita da Câmara”.

Pelosi anunciou sua decisão de não buscar a posição de liderança depois de décadas no comando para se concentrar mais em sua família e permitir que uma nova geração de líderes subisse ao poder./WP, AFP e AP