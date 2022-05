Demografia da Rússia pode frustrar as ambições globais de Putin; leia a análise

THE WASHINGTON POST - A estranha invasão da Ucrânia pelo exército russo é apenas o último lembrete dos problemas generalizados e de longa data dos “recursos humanos” que frustram as aspirações de Vladimir Putin ao status de superpotência. As táticas militares russas e o desempenho de campo podem melhorar, mas as maiores restrições demográficas às ambições de Putin são implacáveis. Nos próximos anos, essas restrições reduzirão brutalmente as opções do Kremlin.

Com vasto território e abundantes reservas minerais, a Rússia desde os dias dos czares aposta em transformar riquezas naturais em poder geopolítico. A estratégia de se tornar uma “superpotência energética” sempre foi dúbia, ainda mais hoje. Putin está lutando contra a história do desenvolvimento econômico moderno. A riqueza das nações modernas é gerada predominantemente por seres humanos e suas capacidades. Os recursos naturais (terra, energia e todo o resto) foram responsáveis por uma parcela cada vez menor da produção global nos últimos dois séculos, uma mudança sem fim à vista.

Assim, apesar de todas as suas alardeadas riquezas em petróleo e gás, as receitas de exportação da Rússia no ano passado foram, na verdade, inferiores às da Bélgica. Como outras democracias ocidentais, a Bélgica consegue aumentar e desbloquear o valor econômico que reside nos seres humanos. A petrocleptocracia de Putin é lamentavelmente inepta em ambos os aspectos.

Refinaria de petróleo da Gazprom nos arredores de Moscou; estratégia russa de se tornar superpotência energética sempre foi dúbia. Foto: NATALIA KOLESNIKOVA / AFP

Quando Putin presta atenção à demografia, ele fica obcecado com o número de funcionários - para ele, “capitas” são mais importantes do que “per capitas”. Ele se concentra em aumentar as taxas de natalidade e apreender territórios vizinhos em vez de aumentar as capacidades e a produtividade de toda a sua população.

A Rússia está se despovoando - mesmo após a anexação da Crimeia por Putin em 2014, seus números totais são mais baixos hoje do que quando a União Soviética entrou em colapso. A população em idade ativa da Rússia e seu conjunto de potenciais recrutas de 18 anos também estão caindo. Sociedades em declínio podem prosperar, como a Alemanha e o Japão demonstraram. As políticas do Kremlin praticamente impedem esse caminho para a Rússia.

Não é que falte à Rússia pessoas talentosas, empreendedoras e impressionantes, como sabe quem já passou algum tempo lá. Tampouco sofre com a falta de educação formal. De acordo com uma importante avaliação global, a média de anos de escolaridade para a população em idade ativa da Rússia (15-64) foi comparável em 2015 aos níveis da Dinamarca, França e Suécia, e bem acima dos da Áustria e Nova Zelândia. O problema é que a Rússia, de alguma forma, conseguiu criar uma sociedade de alta educação e baixo capital humano. A síndrome era evidente sob os soviéticos, mas é ainda mais aguda sob o domínio maligno de Putin.

Pessoas caminham pela Praça Vermelha, no centro de Moscou, em 1º de maio de 2022. Foto: NATALIA KOLESNIKOVA / AFP

Considere as dimensões abrangentes do fracasso desenvolvimentista da Rússia:

Em 2019, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a expectativa de vida geral da Rússia aos 15 anos (masculino e feminino combinados) era menor do que no Sudão ou Butão - lugares designados pelas Nações Unidas como “países menos desenvolvidos”.

A urbanização aumenta a produtividade humana, trazendo ganhos de desenvolvimento em todo o mundo, mas de alguma forma a proporção de habitantes das cidades na Rússia em relação à população em geral estagnou por décadas. Em sociedades em declínio, como a Alemanha e o Japão, por outro lado, tanto a população urbana quanto as taxas de urbanização aumentaram.

Apesar do grande e formidável quadro de homens e mulheres em idade de trabalho altamente educados da Rússia, a “produção de conhecimento” comercialmente valiosa é marginal hoje. De acordo com a Organização Mundial de Propriedade Intelectual da ONU, a Rússia respondeu por menos da metade de 1% dos pedidos de patentes internacionais em 2019. E o “rendimento de patentes” da Rússia - pedidos de patentes internacionais divididos pela população em idade ativa com ensino superior - estava muito abaixo ao da África do Sul.

O histórico da Rússia de criar valor a partir de seus recursos humanos é miserável. Tem a nona maior população do mundo, mas suas exportações de serviços comerciais - conhecimentos e habilidades comercializados, como bancos ou seguros - ficaram em 26º lugar em 2019, atrás da Tailândia e da Turquia. Desde a invasão da Ucrânia, alguns dos melhores talentos da Rússia têm ido para o exterior de qualquer maneira que puderem.

A riqueza nacional é indispensável ao poder estatal e ao bem-estar humano, mas o sistema russo produz notavelmente pouca riqueza privada. De acordo com o Credit Suisse, a riqueza privada total na Rússia em 2020 foi de US$ 3 trilhões: um nono do Japão, um sexto da Alemanha e pouco mais do que a Suécia (país com menos de um décimo da população russa).

Enquanto isso, grande parte do resto do mundo além das fronteiras da Rússia está avançando rapidamente com melhorias na saúde, educação, inovação e riqueza. Os terríveis problemas demográficos básicos da Rússia são relativamente bem conhecidos - suas parcelas globais prospectivas de declínio da população total, mão de obra em idade ativa etc. Mas a demografia do potencial humano desperdiçado da Rússia obscurece ainda mais suas perspectivas.

O reconhecimento de Putin dessa triste realidade pode ter alimentado seu apetite por riscos cada vez maiores na Geórgia, na Crimeia e agora na Ucrânia. Seu barulho nuclear é a tática de um líder jogando uma mão enfraquecida. Uma Rússia aberta e liberal ainda pode prosperar, mas não pode se tornar um país normal sob o domínio de uma petrocleptocracia.

* É professor e pesquisador de economia política no American Enterprise Institute