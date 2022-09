Charles III renova juramento de Elizabeth II e promete servir a súditos de todas origens e crenças

LONDRES - Em seu primeiro discurso como monarca britânico, o rei Charles III, homenageou a mãe, a rainha Elizabeth II, morta na quinta-feira, 8, e repetiu o juramento feito por ela de dedicar toda sua vida ao serviço público e ao Reino Unido.

Em um breve pronunciamento gravado em uma mesa com uma foto de Elizabeth II, marcado também pelo tom afetuoso com a família, o rei se referiu à antecessora como “sua querida mamãe”, elogiou a rainha-consorte, Camilla, e os filhos, William - agora príncipe de Gales- e Harry. Sobre este último, que abdicou de seus deveres reais para viver com a esposa Meghan Markle nos EUA, o rei disse amá-lo e desejou sorte em sua vida.

“Como a rainha fez com devoção inabalável, agora eu prometo solenemente, durante o resto dos dias que Deus me conceder, manter os princípios constitucionais que residem no coração de nossa nação”, disse o rei.

A frase é uma referência direta ao discurso feito pela rainha, então herdeira do trono, em 1947, na África do Sul, quando Elizabeth disse em seu aniversário de 21 anos: “Declaro perante todos vocês que minha vida, seja longa ou breve, será devotada a seu serviço e ao serviço da grande família imperial a que todos pertencemos.”

Charles III, no entanto, imprimiu um tom pessoal ao pronunciamento, ao lembrar da importância de causas que ele defendeu enquanto príncipe de Gales, principalmente a luta contra o preconceito cultural e religioso: “E onde que que vocês vivam no Reino Unido, ou nos reinos e territórios pelo mundo, e quaisquer sejam sua origem ou crenças, eu buscarei servi-los com lealdade, respeito e amor, como tenho feito por toda minha vida.”





O rei Charles III faz o seu primeiro discurso à nação após a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II Foto: Yui Mok/Pool Photo via AP

O rei também lembrou das transformações vividas pelo Reino Unido durante o reinado de sua mãe. “Ao longo dos últimos 70 anos, vimos nossa sociedade se tornar uma entre muitas culturas e muitas crenças. As instituições do Estado, por sua vez, mudaram. Mas, através de todas as mudanças e desafios, nossa nação e a família mais ampla de Reinos - de cujos talentos, tradições e realizações estou tão inexprimivelmente orgulhoso - prosperaram e floresceram. Nossos valores permaneceram e devem permanecer constantes”, disse Charles III.

Charles relembrou também quando sua mãe falou à nação pela primeira vez, em sua viagem à África em 1952, após o morte de seu pai, o rei George. “Falo com vocês com em um luto profundo”, foram as primeiras palavras de Charles como rei Charles III pela televisão.

Proclamação do rei

A cerimônia de proclamação, marcada para o sábado, 10, será realizada em duas partes, a primeira das quais inclui uma reunião do Conselho Privado do rei, um grupo de conselheiros do monarca que normalmente alcançaram altos níveis de cargos públicos. O rei não estará presente nessa reunião, segundo o Palácio de Buckingham.

Durante essa cerimônia, o conselho o proclama o soberano e, em seguida, aprova formalmente vários arranjos para a próxima proclamação de seu governo. Na segunda parte da cerimônia, o rei Charles III se reune com seu Conselho Privado.

O novo rei faz então quatro declarações públicas tradicionais que gerações de monarcas fizeram antes dele./NYT