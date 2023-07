Depois de turista britânico, dois novos casos de vandalismo no Coliseu são denunciados em Roma

Depois do caso de um turista britânico, junto da namorada, que escreveu suas iniciais no Coliseu e ganhou as manchetes por danificar o monumento histórico localizado em Roma, na Itália, outros dois novos casos foram relatados em um intervalo de poucas semanas.

Um estudante alemão de 17 anos que estava com outros colegas de classe acompanhado por um professor foi denunciado pelos guardas do Parque Arqueológico do Coliseu às autoridades italianas neste sábado, 15, por danos ao famoso anfiteatro, conforme noticiou a mídia italiana. O jovem foi detido ao arranhar uma parede no térreo do monumento, danificando parte da parede.

Este novo caso veio à tona poucas horas depois de se saber que uma jovem suíça de 17 anos foi filmada enquanto escrevia a inicial de seu nome em uma das paredes do Coliseu, como aconteceu há algumas semanas com o turista do Reino Unido. Depois de denunciada, ela pode ser condenada a vários dias de prisão e pode pagar uma multa até 15 mil euros.

Localizado em Roma, na Itália, Coliseu é datado em 2 mil anos. Turistas podem ser multados em até 15 mil euros por danos. Foto: REUTERS / REUTERS

A cena foi filmada por um guia turístico italiano, que estava com um grupo de estrangeiros visitando o anfiteatro quando tomou conhecimento deles. Após gravar a turista escrevendo sua inicial “N” em uma das paredes do Coliseu, o guia acompanhou a jovem, de férias com a família, para denunciá-la aos seguranças do anfiteatro e entregar aos funcionários uma cópia do vídeo que mais tarde foi visto pela polícia, segundo a mídia local. O vídeo mostra a jovem gravando sua inicial com um objeto, seguido de aplausos e gritos de reprovação dos presentes, aos quais a jovem reage com uma careta.

Há algumas semanas, viralizou um vídeo de Ivan Dimitrov, 27, que mora em Bristol, no Reino Unido, com sua namorada, Hayley Bracey, escrevendo seus nomes nas paredes do monumento. Após ser localizado, o turista escreveu uma carta de desculpas enviada ao Ministério Público de Roma, ao prefeito Roberto Gualtieri e à prefeitura da capital italiana, em que assegurou desconhecer a antiguidade do monumento.

Os dois estavam visitando a capital italiana durante uma viagem de três semanas pela Europa e durante uma visita ao Coliseu, o homem escreveu a frase “Ivan+Hayley 23″ em uma parede, conforme um vídeo postado por outro turista. Ele também foi denunciado e agora terá de enfrentar um processo em que, da mesma forma, pode ser condenado a vários dias de prisão e multa de 15 mil euros por danos a bens culturais./EFE.