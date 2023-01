Deputados americanos criam ‘bancada dos pais’ para pressionar por políticas pró-famílias

Quando o deputado democrata Jimmy Gomez (Califórnia) levou pela primeira vez seu filho de 4 meses, Hodge, para o plenário da Câmara, este mês, o congressista estava apenas querendo mostrar seu bebê: “Este é meu filho, meu primeiro filho, e estou muito orgulhoso”, diz.

Imagens da dupla começaram a circular no Twitter e nos jornais – fotos do pai vestindo seu filho enquanto trabalhava, fazendo malabarismos com suas responsabilidades profissionais e familiares, fazendo o que mães trabalhadoras fazem há décadas. “E então eu percebi que as pessoas estavam prestando atenção, e isso não foi apenas por causa do Hodge.”

Parecia uma oportunidade. Durante anos, houve ensaios sobre a formação de um cáucus ou uma bancada oficial de pais na Câmara, conta Gomez. “O conceito já existia, mas ninguém executou a ideia.”

A deputada Alexandria Ocasio-Cortez segura o bebê do deputado Jimmy Gomez na Câmara no primeiro dia da volta dos parlamentares ao Capitólio dos EUA, após recesso Foto: Jonathan Ernst/Reuters - 3/01/2023

Mas, de repente, todos os olhos estavam em Gomez e no bebê Hodge, no deputado Joaquin Castro (democrata do Texas) e sua filha de 8 meses, Anna Valentina, e os outros pais cuidando de crianças durante os dramáticos dias para eleger o novo presidente da Câmara. Gomez sentiu que finalmente chegara a hora.

O primeiro Congressional Dads Caucus (algo como a primeira bancada congressista dos pais, na tradução livre) foi anunciado na quinta-feira, 26, em uma entrevista coletiva no Capitólio, com membros da Câmara apresentando o grupo ao lado de representantes de organizações sem fins lucrativos e grupos de defesa do direito ao acesso a programas como Paid Leave for All, National Alliance for Caregiving e MomsRising.

O cáucus, dizem seus membros, defenderá políticas e legislação para ajudar a apoiar as famílias trabalhadoras americanas - incluindo a expansão do Child Tax Credit, bem como maior acesso a creches acessíveis, assistência médica e licença familiar remunerada.

Gomez espera que a bancada realize reuniões mensais no início, “e depois desenvolveremos audiências e grupos de trabalho, bem como sediaremos seminários educacionais para funcionários e membros”, diz ele. O grupo também servirá como uma rede de apoio mais organizada e confiável para congressistas com filhos, disse ele.

O lançamento do Congressional Dads Caucus segue a criação do Moms in the House Caucus em 2019, um grupo que defende políticas voltadas para a família e a saúde materna e também serve como um fórum para mães na Câmara compartilharem ideias, conselhos e solidariedade umas com as outras.

Até agora, diz Gomez, cerca de 15 membros da Câmara se juntaram à convenção dos pais, todos democratas. Se os membros republicanos “chegarem a um ponto em que concordam” sobre as mesmas questões políticas, diz Gomez, ele também aceitaria a participação deles.

“Acho que em algum momento pode se tornar bipartidário”, diz Castro. “Quando você inicia um caucus, tem de partir de um consenso compartilhado sobre a política e o que está defendendo, e isso tem sido difícil para os republicanos nos últimos anos, principalmente com essas questões.”

Ironicamente, foram os republicanos que inadvertidamente ajudaram a estimular a criação do cáucus, um efeito colateral do impasse de quatro dias sobre o novo presidente da Câmara antes que o líder do Partido Republicano Kevin McCarthy (Califórnia) finalmente vencesse sua candidatura na 15ª rodada de votação.

“Por causa da estranheza de como a eleição do presidente aconteceu desta vez, quando todos estavam na Câmara dos Deputados por dias a fio, foi quando você realmente viu os pais obviamente envolvidos com seus filhos, no cuidado”, diz Castro. As imagens virais de pais democratas e seus filhos reacenderam a conversa sobre a formação de um caucus de pais. Ele disse: “Portanto, este é o lado positivo, pelo menos para nós, em termos do que aquilo resultou”.

Os membros do cáucus trazem suas próprias experiências para o trabalho do grupo, dizem eles. Para Castro, sua década no Congresso abrangeu o nascimento de todos os seus três filhos; ele lutou com a logística da licença familiar remunerada e com a angustiante incerteza da escassez de fórmulas infantis.

“Muitas das políticas que debatemos durante esses dez anos, eu as vivi em primeira mão”, diz ele.

O deputado Andy Kim (democrata de New Jersey), outro cofundador do grupo, diz que costuma refletir sobre o tempo que passou como pai ‘dono de casa’ após o nascimento de seu primeiro filho, sete anos atrás - e como as pessoas frequentemente ficam surpresas quando ele conta que passou mais de um ano como o principal cuidador de seu filho. Quando se tornou pai, diz ele, aprendeu “da maneira mais difícil” que não tinha direito a licença parental remunerada como funcionário do governo.

Experiências

“Tenho muito orgulho de ter sido um pai que fica em casa e muito orgulhoso de ter lutado muito para tirar a licença paternidade, embora não tivéssemos licença paternidade remunerada na época”, diz ele. “Tenho orgulho de ter lutado muito para disponibilizar isso aos funcionários federais. Esses são os tipos de passos que espero trazer para esta conversa.” O cáucus, diz ele, “é mais do que um clube de pais – acho que isso pode ser realmente substantivo”.

Gomez ainda é novo na paternidade, mas ele diz que suas próprias experiências de infância há muito alimentam seu foco nas questões familiares. Ele cresceu como o caçula de seis filhos, de pais imigrantes, e lembra-se vividamente de quando adoeceu com pneumonia aos 7 anos. Seus pais perderam turnos de trabalho para ficar com ele no hospital.

“Essa experiência quase levou nossa família à falência”, diz ele. Lutar por licença familiar remunerada tem sido uma prioridade para ele desde que entrou na Assembleia da Califórnia, diz ele, e as pessoas às vezes ficavam perplexas: “As pessoas diziam ‘Por que você se importa com isso? Você é um cara e não tem filhos (na época)’”, diz ele. “Mas foi porque minha família passou por isso. Eu era criança na época e sei que tipo de fardo isso representava para minha família, e as famílias não deveriam ter de passar por isso.”

As mães no Congresso historicamente assumiram a liderança nesse tipo de questão. Quando o cáucus Moms in the House se formou há quatro anos, Jennifer Lawless, professora de política na Universidade da Virgínia, disse ao Washington Post que admirava a intenção do grupo de promover políticas focadas na família e apoiar mães trabalhadoras no Congresso, mas ela também sentira que a existência de um grupo só de mães reforçou a ideia de que essas questões e desafios pertencem apenas às mães.

‘Grau de progresso’

“Agora chegamos a um ponto no tempo em que os homens – bem, alguns homens, do lado progressista de um partido político – são capazes de abraçar seus papéis parentais e sentir que têm uma perspectiva que seria realmente útil para encaminhar uma legislação favorável à família, e esse é um papel que tradicionalmente recaiu sobre as mulheres”, diz Lawless. “Isso representa um grau de progresso.”

Mas Lawless acha que seria mais útil ter um caucus unificado de todos os pais: “Dividindo-os dessa maneira, de certa forma, destaca que mulheres e homens ainda têm papéis muito diferentes quando se trata de cuidar de suas famílias e de seus filhos pequenos”, diz ela. “Quatro anos atrás, quando dissemos ‘Bem, por que são apenas as mães’ - não acho que estava pensando, ‘também deveria haver um cáucus de pais’. Eu estava pensando que homens e mulheres deveriam trabalhar juntos.

Gomez concorda com a necessidade de trabalhar em conjunto, disse ele, e espera que os dois caucuses façam isso quando se tratar de esforços legislativos e políticos. Mas também acha que vale a pena manter dois grupos distintos.

“Existem questões que os homens nunca podem presumir que compreendam completamente”, diz ele. “Existem experiências vividas de mães, quando se trata de carregar um filho, de parir um filho, a experiência do pós-parto. Podemos ter empatia como parceiros? Sim, mas nós realmente entendemos isso? É difícil.”

Fontes de apoio

Também é útil para os grupos atuarem como fontes de apoio para mães e pais no Congresso, diz ele, um lugar para os pais lamentarem as circunstâncias incomuns e exigentes de ser mãe ou pai que trabalha nos mais altos níveis do governo americano.

“Acho que para nós, no Congresso, especialmente para as pessoas que têm suas famílias em outros Estados, é realmente uma experiência única ficar fora 130, 140 dias por ano e depois voltar para casa… é uma vida meio estranha,” diz Castro.

Há também a esperança de que o cáucus possa servir como um símbolo poderoso, uma forma de os homens incorporarem com mais orgulho e publicamente seu papel de pais. A atenção que Gomez e Hodge receberam parecia reiterar que “ainda acreditamos que a mulher é a mãe padrão”, diz Gomez; em um mundo igualitário, não deveria ser notável que os homens cuidassem de seus filhos ao mesmo tempo em que fazem seu trabalho.

“Na comunidade latina, a resposta entre as mulheres latinas e a mídia latina tem sido extremamente positiva”, diz ele. “Eles estão dizendo que se um membro do Congresso que é latino pode levar seu filho para o trabalho e não tem medo de carregar seu bebê, isso quebra esse conceito de machismo.”

Ele espera que o caucus continue ultrapassando esses limites, mas sabe que o esforço “não vai ser fácil”, diz ele, “porque algumas pessoas vão acreditar que estamos recebendo atenção injusta e outras pessoas vão acreditar que nós realmente não estamos fazendo o suficiente - e provavelmente não estamos fazendo o suficiente! Mas acho que isso vai ajudar a iniciar essas conversas.”

