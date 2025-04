Desabamento de teto de boate na República Dominicana deixa 98 mortos

Os serviços de resgate permanecem realizando trabalhos de busca que passaram agora a se concentrar mais em recuperar corpos do que em encontrar sobreviventes.

“Ninguém foi encontrado vivo desde as 15h (horário local)”, disse Juan Manuel Méndez, diretor do Centro de Operações de Emergência (COE), no último relatório, divulgado logo após a meia-noite.