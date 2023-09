Desafio do Brasil na presidência do G-20 será provar que não é pró-Rússia, diz analista

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi um dos articuladores para que a Rússia fosse poupada de críticas no comunicado final da reunião do G-20 em Nova Délhi (Índia), sobre a guerra na Ucrânia. O documento não cita a invasão militar russa.

Um trecho inteiro do texto, que exigia a “retirada total e incondicional das tropas russas do território ucraniano” foi removido da declaração oficial, dando uma vitória política à Rússia.

Segundo analista ouvido pelo Estadão, o Brasil, que assume a presidência do G-20 por um ano, terá como um dos desafios provar com ações concretas que não é pró-Rússia.

Como mostrou o Estadão, o presidente Lula instruiu o diplomata-chefe da delegação brasileira, o embaixador Maurício Lyrio, a usar seu nome para tentar destravar as negociações e aprovar a redação final do comunicado, que também é o primeiro texto que os aliados da Ucrânia e da Rússia assinam em conjunto.

Brasil terá que tratar Rússia de maneira mais dura, diz analista

Igor Lucena, doutor em Relações Internacionais e presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará, aponta que serão necessárias ações concretas por parte da diplomacia brasileira para contornar situações em que a Rússia está no centro, como questões envolvendo segurança alimentar e energética.

Continua após a publicidade

A Rússia saiu do acordo de grãos do Mar Negro, que permitia que alimentos ucranianos fossem exportados com segurança aos portos, o que causa um grande impacto nos fluxos de distribuição de alimentos em todo o mundo. Segurança alimentar é uma das pautas defendidas pelo presidente Lula.

“Além de a diplomacia brasileira ter de agir para que a Rússia volte ao acordo de grãos, será fundamental, também, que o Brasil trate de maneira mais dura a ação russa, em conjunto com a Arábia Saudita, de limitar a oferta de petróleo. Isso está elevando o preço da commodity no mercado internacional e tem impactos para o Brasil”, diz Lucena.

Segundo ele, o Brasil “só conseguirá se desfazer dessa imagem de que é alinhado ao presidente Putin com medidas mais enérgicas, principalmente nessas duas linhas”.

País contra isolamento diplomático da Rússia

Oliver Stuenkel, professor de Relações Internacionais da FGV-SP, diz que a retórica do governo Lula de discordar do isolamento diplomático da Rússia e afirmar que Putin não será preso se vier ao Brasil é uma tentativa de preservar os espaços institucionalizados de diálogo e não deixar que as questões geopolíticas contaminem essas interações.

Lula durante passagem de comando do G-20 Foto: Ricardo Stuckert/PR

Em um mundo cada vez fragmentado, Stuenkel afirma que o foco nessas reuniões globais será gerenciar as divergências geopolíticas e identificar consensos em áreas específicas.

Continua após a publicidade

O comunicado final do G-20, segundo ele, também mostrou que houve uma tentativa de mostrar que os países ocidentais podem entrar em consenso sem a presença da China (o presidente chinês, Xi Jinping, não foi para a Índia). Também seria uma resposta à expansão do Brics, coordenada pela China.