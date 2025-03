Descoberta de bomba da 2ª Guerra Mundial paralisa maior estação de trem de Paris

O tráfego ferroviário na Gare du Nord de Paris, a estação mais movimentada da França, e a terceira mais movimentada do mundo, foi completamente interrompido nesta sexta-feira, 7, após a descoberta de uma bomba da 2ª Guerra Mundial nos arredores da capital, informou a empresa ferroviária SNCF, responsável pelo transporte no local.

De acordo com o projeto X do trem suburbano RER B, se trata de uma bomba de artilharia destinada ao uso em um obuseiro da 2ª Guerra Mundial.

Filas se formam na área de embarque do Eurostar, o trem super-rápido que liga Paris a Londres, na estação Gare du Nord, na capital francesa Foto: Christophe Ena / AP Photo

Passageiros fazem fila para pegar um carro e tentar chegar ao aeroporto Charles-de-Gaulle (CDG), uma vez que o tráfego ferroviário foi interrompido na estação Gare du Nord, em Paris Foto: Geoffroy Van Der Hasselt/AFP

A Gare du Nord é a terceira estação de trem mais movimentada do mundo e atende trens com destino ao norte da França, Londres, Bélgica e Holanda, segundo o escritório de turismo de Paris.

O site da Eurostar mostrou que pelo menos quatro trens programados para partir da Gare du Nord na manhã de sexta-feira foram cancelados e aconselhou os passageiros a remarcar suas viagens. A empresa ferroviária internacional não respondeu imediatamente a um pedido de comentário feito pela agência de notícias Reuters.

Não é incomum descobrir bombas da época da guerra não detonadas em áreas como esta. Os bombardeiros britânicos e americanos atacavam regularmente ferrovias em Paris e em outras cidades na tentativa de interromper o esforço de guerra alemão.

O tempo necessário para desativar a bomba vai depender do tamanho do artefato e do acesso a ela.

Nas redes sociais, vídeos mostram a situação dos passageiros, à espera da liberação da circulação de trens (abaixo).

O tráfego “só será retomado após o fim das operações de remoção de minas organizadas pelos serviços especializados da prefeitura de polícia de Paris”, informou a empresa responsável. A decisão de interromper o trânsito foi tomada a pedido da prefeitura de polícia de Paris após a descoberta do dispositivo.

A decisão de interromper o tráfego foi tomada a pedido da polícia de Paris após a descoberta do artefato. Pela Estação do Norte passam cerca de 700 mil passageiros diários, segundo dados da SNCF.

O ministro dos Transportes da França, Philippe Tabarot, advertiu que o tráfego ferroviário será “muito perturbado durante todo o dia” e que, talvez, possa ser retomado parcialmente a partir das 16h locais (12h de Brasília).

"Não há nenhum temor em termos de segurança, mas há um procedimento e somos obrigados a cumpri-lo durante as operações de retirada de minas", explicou. Tabarot e a empresa ferroviária pediram que a população adie suas viagens. A bomba, que foi encontrada 200 metros ao norte do chamado cinturão periférico, não exigiu a retirada de nenhum morador de Saint-Denis porque o artefato estava "bastante longe" das zonas residenciais, informou a prefeitura local.

Esta não é a primeira vez que a descoberta de uma bomba da Segunda Guerra Mundial paralisa o tráfego ferroviário em Paris. Em 2019, um projétil encontrado ao noroeste da cidade interrompeu a circulação de trens entre a estação de Saint-Lazare e a periferia oeste da capital.

Tanto o ministro quanto a empresa ferroviária pediram à população que "adiasse suas viagens".