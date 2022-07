Desconfiados da ameaça da China, taiwaneses se unem à luta da Ucrânia contra a Rússia

TAIPEI (THE WASHINGTON POST) - Quando o presidente ucraniano Volodmir Zelenski pediu em fevereiro voluntários estrangeiros para ajudar a expulsar as forças invasoras da Rússia, Chuang Yu-wei, um guia turístico de Taiwan, se inscreveu no dia seguinte.

“Taiwan não pode ser um bebê gigante que chora por ajuda, mas não está disposto a ajudar os outros”, disse o homem de 51 anos de Taoyuan, perto de Taipei.

Desde que chegou à Ucrânia em março, ele se juntou a patrulhas, ajudou a cozinhar, transportou suprimentos e cavou trincheiras perto das linhas de frente em Kharkiv. “Não importa quantos venham, você apenas têm que vir”, disse ele em entrevista por telefone ao Washington Post.

Para muitos em Taiwan, o ataque russo à Ucrânia é familiar por causa de paralelos com sua própria situação. O povo da ilha vive sob constante ameaça de um poderoso vizinho autoritário, a China, que reivindica soberania sobre a democrática Taiwan e promete tomá-la à força, se necessário.

Imagem do dia 22 de maio deste ano mostra treinamento de tiro em Taiwan. Desde que guerra na Ucrânia começou, interesse de taiwaneses por treinamento e experiência em conflitos militar aumentou Foto: Ann Wang/Reuters

Chuang, que serviu nas forças armadas de Taiwan na década de 1990, está entre um pequeno grupo de voluntários taiwaneses na Ucrânia para quem a guerra é uma chance de levar a experiência do campo de batalha de volta para casa – onde o debate está sendo travado sobre a prontidão militar da ilha – e mostrar à comunidade internacional que vale a pena defender Taiwan.

“Quero que o mundo veja que não somos o tipo de pessoa que fica no chão esperando para ser resgatada. Se você quer que as pessoas o ajudem, primeiro você precisa ajudá-las”, disse Chuang.

Não se sabe quantos taiwaneses estão na Ucrânia. Soldados voluntários entrevistados pelo Washington Post estimam que cerca de 10 de seus compatriotas se juntaram ao esforço de guerra.

Autoridades de Taiwan alertam que a guerra no Estreito de Taiwan, o corredor de 160 quilômetros de largura entre a China e Taiwan, não é iminente. Autoridades apontam diferenças entre a situação de Taiwan e a da Ucrânia, incluindo a importância geoestratégica da ilha e a estreita relação com os Estados Unidos. Em maio, o presidente dos EUA, Joe Biden, disse que os Estados Unidos defenderiam Taiwan militarmente em caso de ataque da China. A Casa Branca voltou atrás na declaração em seguida e manteve uma política de longa data de ambiguidade estratégica sobre a extensão da assistência dos EUA.

No entanto, a possibilidade de um ataque de Pequim aumenta à medida que o líder chinês Xi Jinping se prepara para assumir um terceiro mandato este ano, inaugurando um período crítico para consolidar seu legado. Com a China cada vez mais em desacordo com os países ocidentais e continuando com um ambicioso acúmulo militar, mais observadores temem que Xi se inspire em seu amigo e parceiro, o presidente russo Vladimir Putin.

Aviões de guerra na base militar de Hsinchu, em Taiwan, no dia 18 de maio deste ano. Tensões com a China cresceram após guerra na Ucrânia Foto: Lam Yik Fei / NYT

Para Pan, de 26 anos, um combatente voluntário de Hsinchu que serviu anteriormente nas forças especiais de Taiwan e na Legião Estrangeira Francesa, essas preocupações o motivaram em abril a se juntar à Legião Internacional pela Ucrânia.

“Quando a guerra estourou na Ucrânia, corri o mais rápido que pude”, disse Pan, que deu apenas seu sobrenome por questões de segurança.

Ele disse que ficou impressionado com a forma como os militares ucranianos valorizam soldados com habilidades específicas. Ao fornecer cobertura para pilotos de drones fazendo reconhecimento nas linhas de frente, disse Pan, eles receberam ordens para proteger os pilotos a todo custo.

“Em Taiwan, nossos especialistas em guerra eletrônica são secundários ao exército tradicional, e [os militares] ainda estão promovendo o uso de baionetas”, disse ele. Pan espera abrir um campo de treinamento quando retornar e levar alguns dos militares da Ucrânia para ensinar os civis taiwaneses a se defenderem.

Taiwan vive sob ameaça militar de Pequim desde que as forças comunistas chinesas derrotaram os nacionalistas na guerra civil chinesa em 1949, levando os nacionalistas a fugir para Taiwan e estabelecer um governo rival. Algumas ilhas taiwanesas sofreram bombardeios intermitentes pelas forças chinesas durante a década de 1970. Para a maioria dos moradores, a guerra continua sendo uma memória distante e uma possibilidade abstrata.

Agora, a situação da Ucrânia renovou as perguntas sobre a possibilidade de ataque e a estratégia geral de defesa de Taiwan, ao mesmo tempo em que reforça os pedidos para rever o papel que os civis desempenhariam em um conflito. Também destacou as preocupações com a qualidade do treinamento nas forças armadas de Taiwan, que exige que a maioria dos homens preste quatro meses de serviço.

O governo ampliou seu programa de treinamento de reservistas, elevou seu nível de alerta e disse que os principais exercícios militares deste ano serão informados pela guerra da Ucrânia e focados na guerra assimétrica. No mês passado, o ministro das Relações Exteriores, Joseph Wu, disse que Taiwan foi “inspirada pela Ucrânia” para fortalecer sua defesa.

Entretanto, esses passos podem não ser suficientes para repelir um oponente muito mais poderoso, como a China. O serviço militar obrigatório de Taiwan é muitas vezes comparado a um acampamento de verão, onde os recrutas passam mais tempo fazendo trabalho braçal do que aprendendo habilidades de combate. As táticas ensinadas são comparáveis às usadas durante a Guerra do Golfo de 1991 ou a Guerra do Vietnã.

“As maiores questões são: Que tipo de guerra vamos travar agora? Nossos equipamentos, unidades militares e treinamento podem corresponder ao tipo de guerra que teremos que lutar?” disse Lin Ying-yu, professor associado de assuntos da Ásia-Pacífico na Universidade Nacional Sun Yat-sen de Taiwan.

Para os soldados de Taiwan, o conflito na Ucrânia é uma chance de ver de perto a guerra moderna. Desde o uso de artilharia em conjunto com drones até o emprego de sistemas de mísseis portáteis como Javelins e Stingers, “o que eles experimentam no campo de batalha definitivamente será útil”, disse Lin.

Alguns soldados taiwaneses na Ucrânia dizem que a habilidade mais importante é aquela que é difícil de aprender fora de um conflito real.

Chen Ting-wei, de 27 anos, que treinou com uma unidade de patrulha e reconhecimento anfíbio de elite em Taiwan, conhecida como “homens-rã”, foi designado para defender uma vila perto de Kharkiv em abril.

Um dia, enquanto ele estava escondido em uma trincheira com seu esquadrão, um carro atravessou a vila de forma veloz. Um dos companheiros de equipe, um veterano da Marinha dos EUA, aconselhou-os a sair, caso o carro fosse vigilância russa. Menos de um minuto depois, a área foi bombardeada e um membro da equipe morreu por não escapar a tempo.

Civis taiwaneses em treinamento de tiro em New Taipei City, Taiwan, no dia 11 de junho deste ano. Com a guerra na Ucrânia, taiwaneses que temem invasão da China passaram a procurar treinamentos militares e experiência nos conflitos Foto: Ritchie Tongo/EFE

“A experiência mais importante que ganhei foi a agilidade no campo de batalha”, disse Chen. “Sem a experiência, você não será capaz de reagir rapidamente.”

Outros foram movidos pelo moral público. Lee Cheng-ling, um motorista de entrega do Uber Eats de 34 anos de Taichung que se juntou à legião estrangeira da Ucrânia em abril, disse que ficou mais impressionado com a vontade do povo ucraniano, algo que preocupa os cidadãos de Taiwan.

“Eles têm um senso de unidade muito forte”, disse ele sobre os ucranianos. “Sinto que em Taiwan, nossa solidariedade é mais como um show para a comunidade internacional.”

Os voluntários também estão divulgando a situação precária de Taiwan. Quando Chen diz a outros soldados estrangeiros que ele é de Taiwan, eles prometem que irão ajudar a ilha quando necessário.

“Pessoas da Polônia, Estados Unidos, Austrália, Brasil e Ucrânia me disseram que se a China atacar Taiwan, ‘nos encontraremos em Taiwan’”, disse ele.

Para Chuang, ajudar a Ucrânia é como ganhar tempo para sua terra natal. Recentemente, na Praça da Independência de Kiev, ele tirou fotos com a bandeira de Taiwan em um monumento aos combatentes estrangeiros servindo na Ucrânia. Ele acredita que Taiwan deve ser aquele que expressa gratidão.

“Se a Ucrânia tivesse sido derrotada em duas semanas, Xi Jinping teria atacado Taiwan”, disse ele.

Mas, ele observou, Kiev resistiu ao cerco russo – dando-lhe esperança para sua terra natal.

“Podemos ter mais confiança em nós mesmos”, disse ele.