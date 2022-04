Descontentamento de parte da elite russa com invasão da Ucrânia sugere cisões internas no Kremlin

THE WASHINGTON POST - Mesmo que as pesquisas de opinião relatem um apoio público esmagador à campanha militar, em meio à propaganda estatal generalizada e novas leis que proíbem as críticas à guerra na Ucrânia, as cisões estão começando a aparecer. As linhas que dividem as facções da elite econômica russa estão se tornando mais acentuadas, e alguns dos magnatas – especialmente aqueles que fizeram fortuna antes de o presidente Vladimir Putin chegar ao poder – começaram, timidamente, a falar.

Leia também Suécia e Finlândia trabalharão em conjunto para decidir se entram na Otan

Para muitos, o foco mais imediato tem sido seus próprios problemas. Sanções abrangentes impostas pelo Ocidente impuseram dificuldades à economia russa que remontam à época da Guerra Fria, congelando dezenas de bilhões de dólares de muitos dos ativos dos magnatas ao longo do caminho.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

“Em um dia, destruíram o que foi construído ao longo de muitos anos. É uma catástrofe”, disse um empresário que foi convocado junto com muitos dos outros homens mais ricos do país para se encontrar com Putin no dia da invasão.

Vladimir Putin ouve o hino nacional russo após discursar aos medalhistas dos Jogos de Inverno na China, no Kremlin, em 26 de abril Foto: Alexander Zemlianichenko/AP

A Casa Branca pressionou ainda mais os oligarcas na quinta-feira, anunciando uma proposta para liquidar seus ativos e doar os lucros para a Ucrânia.

Pelo menos quatro oligarcas que se destacaram na era mais liberal do antecessor de Putin, o presidente Boris Yeltsin, deixaram a Rússia. Pelo menos quatro altos funcionários renunciaram a seus cargos e também saíram do país, sendo um deles Anatoli Chubais, o enviado especial do Kremlin para o desenvolvimento sustentável e o czar da privatização da era Yeltsin.

Mas aqueles em posições de liderança vitais para a continuidade do governo do país permanecem – alguns presos, incapazes de sair mesmo que quisessem. Mais notavelmente, a chefe do banco central da Rússia, Elvira Nabiullina, educada e altamente respeitada, apresentou sua renúncia após a imposição de sanções ocidentais, mas Putin se recusou a deixá-la renunciar, segundo cinco pessoas familiarizadas com a situação.

Em entrevistas, vários bilionários russos, banqueiros de alto escalão, um alto funcionário e ex-funcionários, falando sob condição de anonimato por medo de represálias, descreveram como eles e outros foram pegos de surpresa por seu presidente cada vez mais isolado e se sentem impotentes para influenciá-lo porque seu grupo mais próximo é dominado por um punhado de oficiais de segurança linha-dura.

As queixas divulgadas em público até agora são em sua maioria silenciosas e focadas principalmente na proposta de resposta econômica do governo às sanções impostas à Rússia pelo Ocidente. Ninguém criticou diretamente Putin.

Vladimir Lisin, um magnata do aço que fez fortuna nos anos de Yeltsin, rejeitou uma proposta do Parlamento russo para combater as sanções forçando compradores estrangeiros a pagar em rublos por uma lista de commodities além do gás. Em entrevista a um jornal de Moscou, ele disse que a medida corre o risco de minar os mercados de exportação que a Rússia “lutou por décadas”, alertando que “uma transferência para pagamentos em rublos apenas nos levará a ser expulsos dos mercados internacionais”.

Vladimir Potanin, proprietário da usina de metais Norilsk Nickel e arquiteto das privatizações da Rússia na década de 90, alertou que propostas para confiscar os ativos de empresas estrangeiras que deixaram a Rússia após a guerra destruiriam a confiança dos investidores e jogariam o país de volta à revolução de 1917.

Oleg Deripaska, um magnata do alumínio que também fez sua fortuna inicial durante a era Yeltsin, foi mais longe, chamando a guerra na Ucrânia de “insanidade”, embora também tenha se concentrado no custo econômico da invasão. Ele previu que a crise econômica resultante das sanções seria três vezes pior do que a crise financeira de 1998 que abalou a economia russa, e jogou o desafio ao regime de Putin, dizendo que suas políticas de capitalismo de estado dos últimos 14 anos “não levou nem ao crescimento econômico nem ao crescimento da renda da população”.

Presidente Vladimir Putin com a presidente do Banco Central Elvira Nabiullina em reunião no Kremlin, em 13 de setembro de 2016 Foto: Sputnik/Kremlin/Mikhail Klimentyev/via Reuters

Em um post subsequente em seu canal Telegram, Deripaska escreveu que o atual “conflito armado” era “uma loucura da qual nos envergonharemos por muito tempo”. Na frase seguinte, no entanto, ele indicou que o Ocidente era igualmente culpado por uma “mobilização ideológica infernal de todos os lados”.

‘Perdemos tudo’

Quando 37 dos executivos de negócios mais ricos da Rússia foram chamados ao Kremlin para a reunião com Putin horas depois de ele ter lançado a guerra em 24 de fevereiro, muitos deles ficaram deprimidos e chocados. “Todo mundo estava de péssimo humor”, disse um participante. “Todo mundo estava sentado lá arrasado.”

“Eu nunca os vi tão atordoados como naquele dia”, disse outro participante. “Alguns deles nem conseguiam falar.”

Eles ficaram esperando, como de costume, por mais de duas horas antes que o presidente aparecesse no ornamentado Ekaterininsky Hall do Kremlin – tempo suficiente para considerar seu destino. Para alguns dos executivos, enquanto discutiam discretamente as consequências da guerra de Putin, foi o momento em que perceberam que tudo estava acabado para os impérios de negócios que vinham construindo desde que a transição de mercado da Rússia começou há mais de 30 anos.

“Alguns deles disseram: ‘Perdemos tudo’”, disse um dos participantes.

Quando o presidente chegou, ninguém se atreveu a processar um gemido de protesto. Com cara de pedra, eles ouviram Putin garantir a todos que a Rússia continuaria fazendo parte dos mercados globais – uma promessa que logo se tornou vazia pela série de sanções ocidentais – e lhes disse que não tinha outra escolha senão lançar sua “operação militar especial”.

Presidente russo, Vladimir Putin, lidera uma reunião de executivos no Kremlin em 24 de fevereiro, dia da invasão da Ucrânia Foto: Alexey Nikolsky/Sputnik/AFP

Desde então, Putin aumentou as ameaças contra qualquer um que criticasse a guerra, emitindo apressadamente novas leis que incluem uma possível sentença de 15 anos de prisão para quem disser qualquer coisa que o Kremlin considere falsa sobre os militares russos. Seu governo propôs a instituição de um novo sistema de deputados nos ministérios da Rússia para informar ao Kremlin sobre o “clima e humor”. Um magnata disse que esperava que a próxima repressão fosse “canibalista” em comparação com o “período vegetariano” dos anos anteriores.

A decisão de Putin de lançar uma invasão em grande escala parece ter chocado não apenas os bilionários, mas toda a elite russa, incluindo altos funcionários tecnocráticos e alguns membros dos serviços de segurança, de acordo com dois dos bilionários russos e um bem relacionado ex-funcionário do Estado.

“Além daqueles diretamente envolvidos nos preparativos, (o ministro da Defesa Serguei) Shoigu, (chefe do Estado-Maior do Exército Valeri) Gerasimov, e alguns do FSB, ninguém sabia”, disse um dos bilionários.

Apesar das crescentes advertências da inteligência dos EUA, muitos na elite de Moscou acreditavam que Putin estava limitando seus objetivos às áreas separatistas do leste da Ucrânia. Autoridades econômicas e financeiras “acharam que seria limitado à ação em Donetsk e Luhansk e é para isso que eles se prepararam”, disse o alto funcionário. Eles se prepararam para sanções ocidentais, incluindo uma suspensão do Swift, o sistema internacional de mensagens financeiras, disse ele, “mas eles não se prepararam para isso”.

Ministro da Defesa russo, Serguei Shoigu, com outros militares no Centro Nacional de Controle e Defesa da Rússia, em 19 de abril Foto: EFE / EFE

Com as baixas aumentando e as tropas russas forçadas a voltar de Kiev, a guerra agora está sendo vista com crescente consternação não apenas por bilionários alvos de sanções pelo Ocidente, mas até por alguns membros do estabelecimento de segurança, segundo duas pessoas com conhecimento da situação.

Um se referia especificamente a Shoigu, que participou dos preparativos de guerra. “Todos eles querem ter uma vida normal. Eles têm casas, filhos, netos. Eles não precisam de guerra”, disse essa pessoa. “Eles não são todos suicidas. Todos eles querem ter uma vida boa. Eles querem que seus filhos tenham tudo e possam viajar para os lugares mais bonitos.”

A pressão crescente sobre suas contas bancárias estrangeiras é uma fonte de desgosto especial para a elite. Mesmo funcionários que tentaram se proteger transferindo seu dinheiro para contas pertencentes a parceiros de negócios agora descobrem que essas contas estão bloqueadas, disse um dos executivos de Moscou.

Preso em Moscou

Sanções ocidentais para congelar US$ 300 bilhões - ou quase metade - das reservas de moeda forte do Banco Central da Rússia deixaram Moscou cambaleando, incluindo a presidente do banco central Nabiullina, cuja tentativa de renúncia foi rejeitada por Putin, segundo as cinco pessoas familiarizadas com a situação (a agência Bloomberg News relatou pela primeira vez sua tentativa de renunciar).

“Nabiullina entende muito bem que ela não pode simplesmente ir embora. Caso contrário, vai acabar muito mal para ela”, disse uma dessas pessoas.

“Ninguém pode dizer ‘é isso’ e depois bater a porta”, disse Vadim Belyaev, ex-proprietário exilado do Otkritie, o maior banco privado da Rússia até sua aquisição pelo Estado em 2017. “Todo mundo vai continuar trabalhando bem ao lado do Tribunal de Haia”, disse ele, referindo-se a um possível julgamento por crimes de guerra. O banco central negou que Nabiullina tenha tentado renunciar.

Apenas os funcionários que são supérfluos para o governo do Estado – e são relativamente estranhos – foram autorizados a sair, disseram economistas. “Nenhum ministro pode deixar o cargo”, disse Maxim Mironov, professor associado da Universidade IE na Espanha. “É como uma máfia.”

Se Nabiullina simboliza os altos funcionários tecnocratas de Moscou, Alexei Kudrin é o mais próximo de Putin. Kudrin -- um ex-membro do grupo mais próximo de Putin de São Petersburgo que atuou como ministro das Finanças nos dois primeiros mandatos de sua presidência -- também parece estar entre os que não podem renunciar.

Uma pessoa próxima a Kudrin disse que se encontrou com Putin um mês antes da invasão. Embora estivesse claro que os preparativos para a guerra estavam em andamento, Kudrin acreditava que os planos não seriam executados, disse uma pessoa familiarizada com seu pensamento. “Ele contava com que as coisas não chegassem a esse ponto”, disse a fonte.

Kudrin -- que agora chefia a Câmara de Auditoria, o órgão de fiscalização financeira da Rússia -- disse a aliados que seria uma traição sua sair para sempre. Ele apareceu em Tel-Aviv no fim de semana de 9 de abril, mas usou as mídias sociais para telegrafar a todos que pretendia retornar a Moscou para falar na câmara alta da Rússia na semana seguinte. Ele fez seu discurso de acordo com o plano, alertando que as sanções ocidentais estavam confrontando a Rússia com a pior crise econômica em 30 anos.

Outro ex-alto funcionário do estado disse que sentiu a responsabilidade de permanecer em Moscou, embora tenha ficado surpreso e horrorizado com a guerra. “Se todo mundo for embora, quem vai estar aqui para juntar os cacos?”, disse ele. “É como trabalhar em uma usina nuclear. Quem vai executá-la se você sair? Se você sair, há uma chance de explodir.”

Os magnatas de Yeltsin e os magnatas de Putin

Entre os bilionários que deixaram a Rússia logo após a invasão estão vários que ficaram ricos durante a era Yeltsin, incluindo Alexander Mamut e Alexander Nesis, donos da empresa de ouro russa Polymetal, e Mikhail Fridman e Petr Aven do Alfa Group.

Mas muitos outros magnatas fugiram para Moscou assim que foram atingidos pelas sanções, que os impediram de viajar para o Ocidente. Outros executivos de negócios temem que, se deixarem a Rússia, suas empresas sejam confiscadas pelo governo, disse um dos executivos de negócios de Moscou.

Alguns dos bilionários agora presos em Moscou estão tentando apenas sair ilesos. “Você pode não apoiar a guerra, mas precisa ficar quieto e estar com seus compatriotas porque alguns de seus soldados estão morrendo”, disse uma pessoa próxima a um dos bilionários presentes na reunião do Kremlin em 24 de fevereiro. “Se você mora no país, pode não estar feliz – ninguém está feliz com o que está acontecendo – mas não expresse sua opinião.”

Os bilionários que se dispuseram a falar publicamente são aqueles que se lembram de uma era diferente; eles fizeram suas primeiras fortunas nos anos de Yeltsin, antes de Putin se tornar presidente.

Vladimir Putin se reúne com o auditor e bilionário Alexei Kudrin no Kremlin, em 14 de janeiro de 2020 Foto: Sputnik/Kremlin via Reuters

Sergei Pugachev, um membro do Kremlin até deixar a Rússia em 2011, apontou que esses magnatas ainda eram cuidadosos em seus comentários públicos para não criticar diretamente Putin por ir à guerra. “O que eles dizem é sutil: o contexto é que o Ocidente, a Otan são os culpados. … Eles estão falando sobre isso como se fosse uma conspiração contra a Rússia”, disse ele.

Em contraste, aqueles mais próximos de Putin – que são de São Petersburgo e ficaram fabulosamente ricos após sua ascensão à presidência – como Gennady Timchenko, Yury Kovalchuk e Arkady Rotenburg, estão resolutamente silenciosos. Eles “nunca iriam contra Putin. Eles começaram com Putin, e ele os tornou gazilionários. Por que você morderia a mão que te alimenta?” disse um ex-banqueiro ocidental sênior que trabalhou com oligarcas russos.

Além desses magnatas, há um exército de funcionários e executivos de negócios em Moscou que não estão preocupados com o crescente isolamento econômico da Rússia como resultado da invasão, disse Pugachev, e muitos dos contatos que ele mantém em Moscou não culparam Putin por ir à guerra. Eles reclamaram, em vez disso, que o Exército deveria estar mais bem preparado.

Ele disse que muitos membros da elite atual são ministros de governo de nível médio que acumularam milhões de dólares em contas privadas e mantêm casas em outros lugares da Europa. Se as sanções os impedirem de viajar para esses países, eles ainda estarão bem. “Ele ainda é ministro na Rússia e, em vez de ir para a Áustria, irá para (o resort russo) Sochi. Eles não sofrem muito”, disse Pugachev.

Restaurante da McDonald's fechado em um shopping de Moscou Foto: -

Na superfície, além disso, a economia russa parece se estabilizar desde a leva inicial de sanções, impulsionada por uma receita estimada em mais de US$ 800 milhões por dia com a venda de petróleo e gás para a Europa. A política do banco central de forçar os exportadores a vender 80% de seus ganhos em moeda forte evitou uma implosão do rublo, enquanto Putin declarou que a “blitzkrieg econômica” contra a Rússia fracassou.

Mas no início deste mês, Nabiullina alertou que o impacto das sanções ainda não foi totalmente sentido e disse que o pior ainda estava por vir. As fábricas, onde “praticamente todos os produtos” dependiam de componentes importados, começavam a ficar sem suprimentos, enquanto as reservas de bens de consumo importados também diminuíam. “Estamos entrando em um período difícil de mudanças estruturais”, disse ela a deputados parlamentares. “O período durante o qual a economia pode viver de reservas é finito.”

Nessas condições, a posição de Putin é precária, disse Pugachev. A população até agora foi embalada pela máquina de propaganda estatal, que encobriu o nível de mortes nas forças armadas russas, bem como pela falta de impacto imediato das sanções. “Mas em três meses, as lojas e fábricas ficarão sem estoque, e a escala de mortes nas forças armadas russas ficará clara”, disse ele.

Apesar do golpe quase fatal em seus interesses, por enquanto, a elite empresarial russa parece ainda estar congelada de medo. “Não sei quem tem coragem de revidar”, disse um dos executivos de negócios.

“Mas se a guerra for longa e eles começarem a perder, as chances serão maiores”, disse ele. “Haverá uma batalha séria por Donbass e, se não for bem-sucedida, haverá uma grande batalha dentro da Rússia” entre as elites.