Destroços do submarino que buscava o Titanic são recuperados após implosão; veja fotos

Os destroços do submarino Titan foram recuperados do fundo do mar e trazidos à superfície nesta quarta-feira, 28, após a embarcação implodir durante uma expedição ao Titanic na semana passada. Equipes de busca entregaram os restos do submersível em Terra Nova, ilha no Canadá, para serem examinados e oferecerem pistas do que aconteceu.

Os cinco tripulantes que estavam à bordo morreram instantaneamente durante a implosão. Eles desapareceram no dia 18, e a morte foi confirmada no dia 22. Uma investigação está em andamento para entender as circunstâncias do caso.

Imagem mostra destroços do submarino Titan sendo entregues em um porto do Canadá nesta quarta-feira, 28. Restos são cruciais para compreender circunstâncias do incidente Foto: Paul Daly/Canadian Press via AP

As imagens mostram grandes placas de metal brancas sendo içados em um píer no Canadá. As partes parecem fazer parte do casco do Titan e do equipamento necessário para pousar no fundo do mar, onde foram resgatados. Também é possível ver cabos torcidos e outros itens da mecânica do submersível de 6,7 metros.

A recuperação dos destroços é uma parte fundamental da investigação para estabelecer o que deu errado na operação da empresa americana proprietária do submersível, OceanGate. Entre as perguntas em aberto, estão os padrões de segurança e as certificações do submarino. A empresa é questionada há anos sobre a segurança da embarcação.

Destroços foram recuperados do fundo do mar, em uma profundidade de 3,8 quilômetros Foto: Paul Daly

Os destroços do Titan foram localizados a cerca de 3.810 metros de profundidade e a cerca 488 metros do navio Titanic, disse a Guarda Costeira na semana passada.

Entre os passageiros mortos estão os bilionários Hamish Harding, presidente da empresa de jatos particulares Action Aviation e Shahzada Dawood, paquistanês vice-presidente do conglomerado Engro, além de seu filho Sulema. A tripulação composta pelo mergulhador francês Paul-Henry Nargeolet, e Stockton Rush, CEO da OceanGate Expeditions são as outras vítimas.

Placas de metal recuperadas se assemelham ao casco do submarino Titan, em imagem desta quarta-feira, 28 Foto: Paul Daly

Relembre

O submersível Titan, da empresa OceanGate Expeditions, desapareceu no domingo, 18, quando iniciou uma expedição pelos destroços do Titanic no Oceano Atlântico. Carregando cinco passageiros, incluindo o CEO da empresa, a embarcação perdeu comunicação poucas horas depois de submergir. Restava esperança de encontrar todos vivos até a manhã desta quinta, quando foi estimado o fim do suprimento de oxigênio.

A busca chegou ao fim quando a Guarda Costeira detectou destroços próximos da área do Titanic. Após análise, confirmou que os restos pertenciam ao submarino desaparecido.

As autoridades informaram que o submarino sofreu uma “implosão catastrófica” de acordo com a análise dos destroços encontrados mais cedo. Ainda não se sabe a causa específica da implosão do casco, embora já se supunha que a embarcação não tinha capacidade de suportar a pressão da profundidade onde estava.

“Sei que há muitas perguntas sobre como, por que e quando isso aconteceu”, disse Mauger, acrescentando que as autoridades têm as mesmas perguntas. “Isso será, tenho certeza, o foco de uma revisão futura. No momento, estamos focados em documentar a cena.”

Supostos restos humanos são encontrados

Especialistas recuperaram “supostos restos humanos” dos destroços do submersível Titan, que implodiu durante uma imersão até a carcaça do Titanic, informou a Guarda-Costeira dos Estados Unidos nesta quarta-feira, 28.

“A análise formal dos supostos restos humanos, cuidadosamente recuperados, será conduzida por profissionais médicos dos Estados Unidos”, afirmou a guarda-costeira em um comunicado, após partes dos destroços serem desembarcadas no leste do Canadá.