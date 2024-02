Destruição de prédios residenciais em Gaza ameaça retorno de civis após a guerra

THE NEW YORK TIMES — Um hotel resort com vista para o Mediterrâneo. Um tribunal de vários andares construído em 2018. Dezenas de casas, obliteradas em segundos, com o acionar de um gatilho.

PUBLICIDADE Os danos causados pelo ataque aéreo de Israel em Gaza foram bem documentados. Mas as forças terrestres israelenses também realizaram uma onda de explosões controladas que mudou drasticamente a paisagem nos últimos meses. Pelo menos 33 demolições controladas destruíram centenas de prédios — incluindo mesquitas, escolas e bairros residenciais inteiros — desde novembro, conforme uma análise do New York Times de imagens militares israelenses, vídeos de mídia social e imagens de satélite mostra.

Fumaça sobe sobre edifícios residenciais após um ataque aéreo israelense na cidade de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, em 21 de dezembro de 2023. Foto: MOHAMMED SABER / EFE

Em resposta a perguntas sobre as demolições, um porta-voz do exército israelense disse que os soldados estão “localizando e destruindo infraestruturas terroristas embutidas, entre outras coisas, dentro de edifícios” em áreas civis — acrescentando que às vezes bairros inteiros atuam como “complexos de combate” para terroristas do Hamas.

Autoridades israelenses, que falaram anonimamente porque não estavam autorizadas a falar publicamente sobre o assunto, disseram que Israel queria demolir prédios palestinos próximos à fronteira como parte de um esforço para criar uma “zona de amortecimento” de segurança dentro de Gaza, tornando mais difícil para militares realizarem ataques transfronteiriços como os que atingiram Israel em 7 de outubro.

Mas a maioria das localizações de demolição identificadas pelo Times ocorreu bem fora da chamada zona de amortecimento. E o número de demolições confirmadas — com base na disponibilidade de evidências visuais — pode representar apenas uma parte do número real realizado por Israel desde o início da guerra.

Para realizar essas demolições, os soldados entram nas estruturas que eram alvo para colocar minas ou outros explosivos, e então saem para acionar o gatilho a uma distância segura. Na maioria dos casos, as tropas israelenses têm desocupado e assegurado as áreas circundantes. Mas em áreas de combate ativo, as demolições não são sem risco.

Publicidade

Vinte e um soldados israelenses foram mortos na semana passada enquanto sua unidade se preparava para detonar vários prédios perto da fronteira no centro de Gaza. Combatentes palestinos dispararam um foguete em sua direção, acionando os explosivos, disseram autoridades israelenses.

Os soldados estavam desocupando a área para permitir que os residentes do sul de Israel retornassem com segurança para suas casas, de acordo com o contra-almirante Daniel Hagari, o porta-voz-chefe do exército de Israel.

Pessoas passam por prédios destruídos no campo de refugiados palestinos de Maghazi, que foi severamente danificado por bombardeios israelenses em meio ao conflito em curso na Faixa de Gaza entre Israel e o grupo terrorista Hamas, no centro da Faixa de Gaza, em 1º de fevereiro de 2024. Foto: ANAS BABA / AFP

Em dezembro, um porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, disse que a criação de uma zona de amortecimento ao longo dos cerca de 36 quilômetros de fronteira de Gaza com Israel seria “uma violação” da posição de longa data de Washington contra a redução de território em Gaza. E especialistas em direito humanitário dizem que as demolições — que impediriam alguns palestinos de eventualmente retornarem às suas casas — poderiam violar as regras de guerra proibindo a destruição deliberada de propriedades civis.

Em um vídeo de uma demolição do final de novembro, uma explosão controlada derrubou pelo menos quatro prédios residenciais de vários andares a apenas algumas quadras de um grande hospital em Gaza. Outra demolição em dezembro destruiu mais de uma dúzia de prédios ao redor da Praça Palestina central da cidade, que o exército israelense disse ser lar de uma grande rede de túneis.

PUBLICIDADE Pelo menos metade dos prédios em Gaza foram danificados ou destruídos desde o início da guerra, de acordo com estimativas de análise por satélite. Embora grande parte dos danos seja devido a ataques aéreos e combates, as grandes demolições controladas representam alguns dos episódios mais destrutivos. Na cidade de Khuza’a, ao longo da zona de amortecimento a leste de Khan Younis, no sul de Gaza, vídeos de janeiro mostram soldados detonando várias explosões, destruindo quase 200 casas. Outros vídeos mostram os soldados disparando foguetes e aplaudindo enquanto realizam uma demolição. Uma das maiores demolições identificadas pelo Times foi realizada em Shuja’iyya, um bairro residencial nos arredores da cidade de Gaza. Ao longo de três semanas, dezenas de casas no mesmo bairro foram arrasadas, de acordo com imagens de satélite de dezembro.

Publicidade

Em alguns vídeos, as demolições parecem mirar na infraestrutura subterrânea. Outros capturam a destruição de mesquitas, escolas afiliadas à ONU e prédios universitários — incluindo a demolição da Universidade de Israa no meio de janeiro, que provocou ampla condenação após o vídeo circular online.

Palestinos inspecionam os escombros de edifícios destruídos após ataques aéreos israelenses na cidade de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, na quinta-feira, 26 de outubro de 2023. Foto: Mohammed Dahman / AP

Depois que autoridades dos EUA levantaram questões sobre a decisão de demolir a universidade, o exército israelense disse que o episódio estava “sob revisão”. Embora o local tenha sido desocupado e seguro por tropas terrestres israelenses, autoridades militares disseram que ele já havia servido como campo de treinamento do Hamas e instalação de fabricação de armas — uma alegação que o Times não conseguiu verificar.