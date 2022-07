Diminuição de testes de covid leva a subnotificação de nova onda do vírus nos EUA

Num primeiro olhar, o panorama da pandemia de covid-19 nos Estados Unidos pode parecer notavelmente estável. O índice médio diário de casos novos confirmados não muda de maneira significativa há semanas, transitando diariamente em junho entre 95 mil e 115 mil. Já um olhar mais atento mostra que postos públicos de testagem administrados por governos estaduais e locais foram retirados, e cada vez mais Estados param de fornecer dados a respeito da pandemia diariamente, o que obscurece o caminho do vírus pelo país.

Isso ocorre num momento em que estimativas federais afirmam que as altamente contagiantes subvariantes da Ômicron conhecidas como BA.4 e BA.5 tornaram-se dominantes entre os casos de covid-19 nos EUA.

Leia também Inflação corrói popularidade e capital político de líderes sul-americanos

A redução na testagem pública significa que a capacidade de testagens PCR em laboratório em julho corresponderá somente a metade do que foi em março, de acordo com uma estimativa recente da firma de pesquisa e consultoria Health Catalysts Group. Algumas fábricas de testes até anunciaram demissões e fechamentos na semana passada.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Centro de testagem de covid-19 no Aeroporto de Boston; EUA têm fechado centros públicos de testagem Foto: Charles Krupa, File/ AP

A vasta maioria dos resultados positivos dos populares testes vendidos em farmácias não é inserida nos dados oficiais, e nem todos que se infectam sabem que foram infectados ou não se testam. Muitos americanos parecem estar deixando de colocar o foco na contagem de casos diários — que certamente sempre sofreu com a subnotificação — como métrica da saúde do país em relação à pandemia. Mas americanos que apresentam fatores de risco afirmam que se sentem ignorados e abandonados, enquanto seu governo e seus vizinhos buscam retornar para a normalidade.

E alguns cientistas estimam que a atual onda de infestação é a segunda maior da pandemia.

“Uma das falas que mais gostei de ouvir de um colega do CDC foi, ‘Você não precisa contar as gotas da chuva para saber está chovendo forte ou não’”, afirmou a médica Rochelle Walensky, diretora dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), no fim de junho, durante uma conferência em Aspen, Colorado. “Então podemos afirmar, pelo meio milhão a um milhão de PCRs que realizamos todos os dias, como vai a coisa em todas as regiões do país.”

(FILES) In this file photo taken on September 29, 2020, a healthcare worker collects a test sample from a motorist at a drive-through coronavirus (Covid-19) testing center at M.T.O. Shahmaghsoudi School of Islamic Sufism in Los Angeles, California. - America is about to cross one million deaths from Covid-19, a grim milestone that comes as cities like New York try to turn the page on the pandemic despite threats of another surge. "It's unfathomable," Diana Berrent, one of the first people in New York state to catch coronavirus, said of the toll that has far exceeded the highest estimates of epidemiologists at the outbreak in spring 2020. Then, New York City was the virus epicenter. Hospitals and morgues overflowed and empty streets rang to the sound of ambulance sirens as ex-president Donald Trump responded chaotically in Washington. (Photo by Robyn Beck / AFP) Foto: ROBYN BECK / AFP

Aumento do risco de contágio

O monitoramento dos níveis de risco comunitário do CDC mostram, em sua mais recente atualização, que 33% dos americanos vivem em condados considerados de alto risco localizados na maioria das regiões do país, exceto no Nordeste. Em maio, o mapa era invertido, e o Nordeste compreendia a maioria dos condados de alto risco. Segundo essa designação, o CDC recomenda uso de máscaras em ambientes públicos fechados.

Na maior parte do Nordeste, o índice de novos casos caiu continuamente em junho, de acordo com um banco de dados do New York Times. No Sul, muitos Estados viram o número de novos casos duplicar ou triplicar no mesmo período. Até o domingo, mais de 113 mil novas infecções por coronavírus eram registrados diariamente nos EUA, segundo os registros do Times.

“Isso não reflete verdadeiramente a quantidade total de vírus circulando nas comunidades”, afirmou Amesh Adalja, pesquisador-sênior do Centro Johns Hopkins para Segurança Sanitária, da Faculdade Bloomberg de Saúde Pública. Ele afirmou que, segundo sua estimativa “não oficial”, cerca de 1 milhão de pessoas se infectam diariamente pelo coronavírus nos EUA.

Estados nao reportam casos com frequência

Conforme os Estados informam os índices da pandemia que registram com menos frequência, as mudanças na trajetória do vírus demoram mais para se revelar. Quase todos os Estados informaram novos casos de infeções, hospitalizações e mortes cinco dias por semana — ou mais — em 2020 e 2021, mas atualmente 23 Estados publicam novas informações sobre a pandemia apenas uma vez por semana, de acordo com o acompanhamento do Times.

Para obter um olhar localizado sobre os caminhos do vírus, Adjala afirmou que começou a analisar as porcentagens de hospitalizações em função da capacidade de atendimento dos hospitais. Ele também checa os níveis do rastreador comunitário do CDC, que inclui novas internações e quantos leitos estão em uso nos hospitais. Ele é favorável a uma mudança de foco, para os casos graves, em vez do rastreamento das “idas e vindas do índice de novos casos”.

O número de hospitalizações aumentou modestamente em junho, mas permaneceu baixo. Em um dia comum, observa-se pouco mais de 33 mil pessoas com covid-19 internadas em hospitais dos EUA — e menos de 4 mil nas UTIs. Os registros de novas mortes por covid-19 continuam abaixo de 400. O número diário de mortes por covid-19 nos EUA ultrapassou 3,3 mil em janeiro de 2021. /NYT, TRADUÇÃO DE GUILHERME RUSSO