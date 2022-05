Dinamarca oferece mísseis Harpoon à Ucrânia para combater bloqueio naval russo no Mar Negro

THE WASHINGTON POST - A Dinamarca ofereceu a Kiev mísseis antinavio Harpoon e um lançador, armas avançadas que poderiam abrir um buraco no bloqueio naval da Rússia, potencialmente permitindo a retomada das exportações de grãos através do Mar Negro.

Mas pode levar meses para que os militares ucranianos sejam treinados para usar as armas e integrá-las aos sistemas de defesa costeira do país, disseram especialistas militares, indicando que os mísseis não serão um divisor de águas instantâneo.

Os Estados Unidos desenvolveram mísseis Harpoon durante a Guerra Fria. Eles são altamente versáteis e podem ser disparados de navios de superfície, submarinos, aeronaves e veículos de lançamento terrestres. O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, não especificou qual variante Copenhague se ofereceu para enviar, mas um guia de 2013 para o sistema de mísseis do fabricante Boeing afirma que os sistemas de defesa costeira usam a opção terrestre.

Austin elogiou a Dinamarca pela contribuição do Harpoon após uma reunião do Grupo de Contato de Defesa da Ucrânia na segunda-feira. Copenhague não comentou publicamente sobre o envio de armas, e o Ministério da Defesa dinamarquês não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Os Harpoons - que podem custar mais de US$ 1 milhão por unidade - são armamentos guiados com precisão que exigem coordenadas de GPS para atacar. Kiev poderia usar a inteligência fornecida pelos ativos da OTAN para direcioná-los, disse Alexei Muraviev, especialista em exército russo da Universidade Curtin, na Austrália.

Terminal na Romênia recebe navios carregados de grãos vindos do Mar Negro; armas oferecidas pela Dinamarca podem diminuir crise de exportação Foto: Olimpiu Gheorghiu / REUTERS

Há precedente para tal assistência. Washington forneceu a Kiev informações marítimas que ajudaram a afundar a nau capitânia da Frota Russa do Mar Negro, Moskva, em abril, o que criou “mais do que um grande problema” para Moscou, disse ele.

Malcolm Nance, veterano da Marinha e ex-analista da MSNBC que se ofereceu para lutar nas forças armadas da Ucrânia no mês passado, disse no Twitter que a Ucrânia poderia usar seus drones Bayraktar TB2 projetados pela Turquia para apoiar a segmentação.

Alguns especialistas sugeriram que a Rússia pode ver essas medidas como uma escalada da OTAN, mas Nance minimizou esse risco. “O que eles vão fazer. Invadir a Ucrânia?” ele escreveu.

Um obstáculo para a Ucrânia é a dificuldade de integrar os mísseis projetados pelos EUA em seus sistemas de defesa costeira, que são construídos com tecnologia soviética, disse Muraviev. Ele disse que pode levar meses até que os Harpoons sejam lançados contra a Frota do Mar Negro do Kremlin.

Os arpões foram comparados aos dardos, armas antitanque que as tropas ucranianas usaram com grande efeito contra a Rússia. Eles também fazem parte do arsenal de Taiwan, a ilha autônoma do leste asiático que tem um contrato para comprar centenas de milhões de dólares em armas da Boeing. Alguns paralelos foram traçados entre a invasão da Ucrânia pela Rússia e a ameaça que Taiwan enfrenta da China, seu vizinho muito maior e com armas nucleares.

Se as forças de Kiev estiverem devidamente treinadas e os mísseis estiverem corretamente integrados em suas plataformas, os Harpoons podem forçar os navios russos a ficarem longe das costas ucranianas. Isso pode significar um impulso na luta contra a fome global: a Ucrânia foi um dos maiores exportadores mundiais de trigo e milho em 2020, e um enfraquecimento do bloqueio russo pode aumentar a oferta mundial de alimentos e reduzir os preços.

Mas Muraviev alertou que a Rússia provavelmente reagirá ao uso ucraniano de arpões, talvez intensificando os esforços para tomar Odessa, um importante porto do Mar Negro que ainda está sob controle ucraniano. Isso forçaria os caças ucranianos mais para o interior e longe dos navios russos.

Moscou também pode confiar mais em seus submarinos porque os Harpoons são projetados principalmente para atingir navios de superfície, disse ele.