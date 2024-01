A rainha Margrethe II, da Dinamarca, abdicou o trono do país nórdico depois de 52 anos neste domingo, 14, abrindo caminho para que seu filho, o príncipe Frederik, de 55 anos, se tornasse o rei do país. O novo rei será chamado de Frederik X.

A solenidade ocorreu durante o Conselho de Estado no Palácio de Christiansborg, em Copenhague, capital da Dinamarca. Após a assinatura do documento de abdicação, Frederik foi declarado o novo rei da Dinamarca, ao lado da mulher Mary Elizabeth e do príncipe Christian, que se tornará o primeiro na linha de sucessão.

A rainha Margrethe II se retira do Conselho de Estado após assinar a sua abdicação para que o filho, o rei Frederik X, se torne o novo rei da Dinamarca Foto: MADS CLAUS RASMUSSEN / AFP

Proclamação

A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, proclamou Frederik X como o novo monarca em um balcão do Palácio de Christiansborg, onde milhares de pessoas celebraram o novo rei.

Frederiksen leu a proclamação três vezes, cumprindo a tradição, enquanto o rei Frederik X estava ao lado dela vestindo um uniforme militar cerimonial adornado com medalhas. Ele foi então acompanhado na varanda pela nova rainha Mary e pelos quatro filhos do casal, e a multidão cantou espontaneamente o hino nacional.

“Minha esperança é me tornar um rei unificador”, disse Frederik X. “É uma tarefa que me preparei durante toda a minha vida. Quero retribuir a confiança que encontro neste momento”, completou o monarca.

O rei da Dinamarca, Frederik X, acena para milhares de dinamarqueses da bancada do Palácio de Christiansborg, em Copenhague, Dinamarca Foto: Martin Meissner/ AP

Rei moderno

Assim como o rei Charles III, do Reino Unido, que assumiu o poder após a morte da sua mãe, Elizabeth II, Frederik faz parte de uma geração mais jovem de membros da realeza que tiveram as suas vidas exaustivamente documentadas na mídia e que abraçaram posicionamentos contemporâneos, principalmente a luta contra as mudanças climáticas.

Embora a rainha Margrethe uma vez tenha incomodado os cientistas por afirmar que não estava convencida de que as mudanças climáticas fossem diretamente provocadas pelos humanos, o seu filho é conhecido pela sua preocupação com questões ambientais.

O então príncipe Frederik descreveu como uma viagem ao Ártico mudou permanentemente a sua visão sobre a crise climática, convencendo-o de que era seu dever pessoal falar abertamente sobre o assunto. Participou de cúpulas climáticas da ONU sobre o clima e deu inúmeros discursos e entrevistas sobre questões ambientais, destacando a urgência de agir e pressionando os investidores a utilizarem o seu capital de formas que envolvam o aquecimento global.

Margrethe II

Margrethe, de 83 anos, é a primeira monarca dinamarquesa a renunciar voluntariamente ao trono em quase 900 anos, desde que o rei Erik III Lam deixou o cargo para entrar em um mosteiro em 1146.

A rainha é uma das figuras públicas mais populares da história da Dinamarca. Ela costumava andar pelas ruas de Copenhague praticamente sem escolta e conquistou a admiração dos dinamarqueses por seus modos cordiais e por seu talento como linguista e designer.

A rainha Margrethe II da Dinamarca se desloca em uma carruagem para a sua cerimonia de abdicação Foto: NIKOLAI LINARES / AFP

A monarca anunciou que iria abdicar do trono no dia 31 de dezembro, apontando que por conta de problemas de saúde ela não poderia mais cumprir as suas obrigações da melhor forma e que queria que uma nova geração de monarcas pudesse assumir. O anuncio surpreendeu os dinamarqueses, que esperavam que a rainha continuasse no trono até a sua morte, como é tradição na monarquia dinamarquesa. Margrethe II passou por uma cirurgia nas costas em fevereiro do ano passado e só voltou ao trabalho em abril.

A abdicação fez com que o país nórdico tenha duas rainhas: Margrethe manterá o seu título, enquanto a esposa de Frederik se tornou a rainha Mary.