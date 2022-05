Diplomatas franceses reagem com greve à decisão de Macron de extinguir corpo diplomático

PARIS - Quando a França, terra de Talleyrand e da greve geral, decide abolir o coração de seu corpo diplomático em tempos de guerra na Europa, é natural que seus diplomatas respondam com feroz indignação.

Irritados por um decreto discretamente promulgado no Diário Oficial do governo entre os dois turnos das eleições presidenciais em abril, sete sindicatos que representam os diplomatas do país convocaram uma greve esta semana em protesto contra a “repressão brutal do corpo diplomático”.

A greve de 2 de junho seria apenas a segunda na história do Quai d’Orsay – a localização em Paris do serviço de relações exteriores que é a abreviação da instituição. Ela reflete o desânimo que varre as fileiras diplomáticas.

A mudança promovida pelo presidente Emmanuel Macron dissolveria o corpo de diplomatas de carreira de dois séculos para fundir cerca de 800 deles em um “corpo administrativo estadual” composto por servidores públicos de alto nível, que seriam então escolhidos de forma intercambiável para servir como, por exemplo, embaixador em Moscou ou diretor do Ministério da Solidariedade e Saúde.

Não é exatamente isso que diplomatas que passaram anos estudando uma língua difícil como russo ou chinês tinham em mente. “Ser diplomata é uma vocação, uma escolha de vida muito particular”, disse Gérard Araud, ex-embaixador francês nos Estados Unidos. “Por isso a revolta. Macron é um homem que não quer ser limitado. Ele não gosta particularmente de regras”, acrescentou.

Quando, em 2019, Macron embarcou em sua contestada política de reaproximação com a Rússia de Vladimir Putin, ele acusou diplomatas de minar seus esforços, agora desfeitos pela guerra na Ucrânia.

Araud disse que alguns diplomatas viram a supressão do corpo diplomático como uma forma de punição ou rebaixamento. Eles detectam nele um reflexo da visão de Macron de um “Estado profundo” bloqueando suas tentativas de substituir os desgastados modos franceses por iniciativas ousadas como seu alcance a Moscou e, de forma mais geral, por uma cultura de ruptura criativa. Seu estilo de governo durante seu primeiro mandato de cinco anos foi de cima para baixo e pessoal.

Elitismo burocrático

Macron, agora no início de seu segundo mandato, disse que está determinado a acabar com o que vê como cabalas de elitismo dentro da administração francesa – apesar de ele próprio ser o produto da escola francesa de elite por excelência, a antiga École Nationale d’Administration, agora renomeada como parte da reforma do presidente.

Premiê Jean Castex disse em abril que um dos principais objetivos da mudança era “abrir” o corpo diplomático e “garantir que haja mais diversidade” Foto: Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Macron se comprometeu a abrir o mundo clubber dos chefões predominantemente brancos e predominantemente masculinos que governam a França após a erupção do movimento de protesto dos Coletes Amarelos no final de 2018. Os protestos destacaram a desconexão entre as elites urbanas e as comunidades negligenciadas no interior rural ou projetos carentes em torno das grandes cidades.

“Esta decisão permitirá nomeações motivadas por ceder às pessoas em vez de favorecer a competência e levará à destruição de carreiras, perda de experiência e crise vocacional”, escreveu um grupo de 500 funcionários do Ministério das Relações Exteriores em um artigo publicado na semana passada no jornal diário Le Monde. “Estamos arriscando o desaparecimento de nossos diplomatas profissionais.”

O governo argumenta que a mudança levará a uma maior competência, dispensando tradições arraigadas e o apego ao status, ao mesmo tempo em que dará aos diplomatas oportunidades mais variadas que os aproximam da realidade da vida francesa.

Diversidade no serviço público

Jean Castex, o ex-primeiro-ministro, disse em abril que um dos principais objetivos da mudança era “abrir” o corpo diplomático e “garantir que haja mais diversidade”.

Araud, que se aposentou, disse que seu principal medo era uma “americanização” da diplomacia francesa, na medida em que a mudança daria a Macron maior liberdade para escolher embaixadores por capricho pessoal de todos os níveis da vida pública francesa.

“Os diplomatas servirão como embaixadores no Burundi”, disse ele. “Roma ou Londres serão reservadas para amigos.”

Embora isso não espelhe precisamente a prática nos Estados Unidos de reservar altos cargos de embaixador para grandes doadores, o efeito seria o mesmo, afirmou Araud.

O governo, descartando a ideia de que o clientelismo está por trás da mudança, diz que a questão é adaptabilidade e abertura. “No Quai, você pode querer ir ao Ministério da Agricultura por um tempo e depois voltar”, disse Amélie de Montchalin, ex-ministra da transformação pública, ao jornal Le Parisien.

Essa é, no entanto, uma proposta duvidosa. A subprefeitura de alguma remota região francesa pode não ser o sonho de um poliglota.

De acordo com o artigo 13 da Constituição, o presidente já pode nomear qualquer um que ele escolha como embaixador. François Mitterrand nomeou um médico e prefeito de uma pequena cidade como embaixador nas Seychelles. Mas, na prática, os embaixadores surgiram até agora do corpo diplomático.

Os organizadores da greve disseram esperar que isso leve a uma ampla consulta, permitindo que todos no ministério expressem suas preocupações. “Essas medidas de desmantelamento de nosso serviço diplomático são um absurdo no momento em que a guerra voltou na Europa”, disseram eles no comunicado anunciando o ataque.

“Um diplomata que diz ‘sim’ significa ‘talvez’, um diplomata que diz ‘talvez’ significa ‘não’ e um diplomata que diz ‘não’ não é diplomata”, Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, o lendário diplomata francês e sobrevivente de regimes do revolucionário ao régio, disse uma vez.

Nesse caso, porém, os diplomatas franceses, orgulhosos de sua herança, parecem ter optado por um sonoro “não”.