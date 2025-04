Direita francesa ameaça reagir no Parlamento após condenação de Marine Le Pen

Políticos da direita francesa reagiram nesta terça-feira, 1.º, à condenação da líder da direita radical Marine Le Pen, que a tornou inelegível por cinco anos. Na sessão da Assembleia Nacional, ao menos um político, Éric Ciotti, da União da Direita pela República, anunciou uma proposta para acabar com os efeitos imediatos da decisão.

PUBLICIDADE Ciotti, que foi expulso do Partido Republicano no ano passado por defender uma aliança durante as eleições legislativas com o partido de Le Pen, o Reunião Nacional, chamou a sentença de “morte política”, termo que a líder radical utilizou após a condenação nesta segunda-feira. A política foi condenada por um esquema que desviou € 4,1 milhões (R$ 25 milhões) durante o período em que foi deputada no Parlamento Europeu, de 2004 a 2016. Outros políticos franceses, incluindo a esquerda, expressaram preocupação do Judiciário interferir politicamente através da decisão, que teve efeito imediato - o que deixa Le Pen inelegível antes do processo ser concluído na segunda instância. A condenação contra ela também inclui quatro anos de prisão e pagamento de multa, mas, ao contrário da inelegibilidade, essas penas estão suspensas até que o recurso apresentado pela sua defesa seja julgado.

Imagem desta terça-feira, 1.º, mostra a líder da direita radical da França, Marine Le Pen (centro), na Assembleia Nacional. Le Pen foi considerada inelegível por cinco anos e acusa Justiça de interferência política Foto: Michel Euler/AP

Ainda na segunda-feira, o líder de esquerda Jean-Luc Mélenchon, adversário de Le Pen, disse que a decisão de remover um político de disputas eleitorais caberia ao povo, não à Justiça. Outros políticos, como o conservador Laurent Wauquiez, do Republicanos, deram declarações semelhantes. “Acho que debates políticos devem ser decididos nas seções eleitorais”, disse Wauquiez.

Existem poucas expectativas que o julgamento seja concluído até as próximas eleições presidenciais da França, em 2027, o que na prática deixa Le Pen de fora da disputa e força o Reunião Nacional a escolher um novo nome mesmo que ela tenha chances de reverter a condenação.

Nesta terça-feira, a líder convocou uma reunião aberta do Reunião Nacional e acusou a Justiça de praticar interferência eleitoral. Favorita nas pesquisas eleitorais para 2027, ela comparou a decisão a uma “bomba nuclear” contra sua carreira política. “O sistema lançou a bomba nuclear e, se usam uma arma tão poderosa contra nós, é evidentemente porque estamos prestes a vencer as eleições”, declarou.

“Não deixaremos que o povo francês tenha a eleição presidencial roubada”, acrescentou.

Outros políticos do Reunião Nacional seguiram o tom adotado por Le Pen com críticas mais explícitas ao Judiciário. O líder do partido na Assembleia Nacional, Jean-Philippe Tanguy, chegou a afirmar que os juízes eram “tiranos” e que querem roubar a eleição presidencial. “Do que é acusada Marine Le Pen, a não ser de ser capaz de derrotar este sistema?”, disse Tanguy no Parlamento francês nesta terça-feira.

Esse tom é semelhante ao adotado pelas declarações da Casa Branca e do Kremlin após a condenação, que também encampam disputas contra o Judiciário nos Estados Unidos e na Rússia, respectivamente.

Ante as críticas ao Judiciário, o ministro da Justiça da França, Gérald Darmanin, disse que Le Pen pode apelar da decisão e reverter a inelegibilidade. Ele acrescentou que tinha a expectativa “pessoal” de que o processo judicial fosse concluído “dentro do prazo mais razoável possível”, mas enfatizou que o Judiciário é independente do governo.

Provocado por líderes de esquerda que criticaram as declarações contra o Judiciário, o primeiro-ministro francês François Bayrou afirmou a princípio que as críticas de agentes públicos contra decisões judiciais “não é correto” e que apoia o Judiciário independente. No entanto, Bayrou acrescentou depois que “como cidadão comum” ele tem “perguntas” sobre a necessidade de um efeito imediato da inelegibilidade.

Imagem desta terça-feira, 1º, mostra o ministro do Interior da França, Bruno Retailleau (à dir.) ao lado do ministro da Justiça Gerald Darmanin (à esq.). Após críticas ao Judiciário, Darmanin afirmou que espera que recurso de Le Pen seja julgado dentro de prazos viáveis Foto: Anne-christine Poujoulat/AFP