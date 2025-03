Discurso de Trump no Congresso: o que disse o presidente dos EUA e o que pode acontecer?

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu uma desafiadora “volta da vitória” na Câmara dos Deputados na noite de terça-feira, 4, usando seu discurso em uma sessão conjunta do Congresso para promover a enxurrada de mudanças drásticas na política interna e externa que seu governo fez apenas nas primeiras seis semanas.

Ao fazer o mais longo discurso ao Congresso na história presidencial moderna, Trump retomou muitos dos temas que animaram sua campanha para presidente e passou pouco tempo explicando novas políticas, como os presidentes tradicionalmente fazem nessas ocasiões. Ele falou por cerca de uma hora e quarenta minutos. "Realizamos mais em 43 dias do que a maioria dos governos em quatro ou oito anos - e estamos apenas começando", disse ele.

O deputado democrata Al Green, do Texas, se levanta contra o presidente Donald Trump durante sessão conjunta do Congresso Foto: Win Mcnamee/AP

Aqui estão seis conclusões do primeiro discurso de Trump em uma sessão conjunta do Congresso em seu segundo mandato.

Trump sinaliza um reinício com a Ucrânia após bate-boca com Zelenski

Um dia depois de Trump suspender temporariamente a entrega de ajuda militar dos EUA à Ucrânia, o presidente americano sinalizou uma disposição para restabelecer o relacionamento. Trump disse apreciar a mensagem do presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, na qual ele afirmava que seu país estava “pronto para se sentar à mesa de negociações o mais rápido possível para aproximar uma paz duradoura”.

A nova postura vem dias depois da explosiva reunião de Trump e Zelenski no Salão Oval, que resultou na saída apressada do líder ucraniano da Casa Branca sem assinar um acordo para que os Estados Unidos tenham acesso à receita da Ucrânia com minerais de terras raras.

Em sua mensagem, que foi postada nas mídias sociais na terça-feira, Zelenski disse que estava pronto para assinar o acordo, uma das principais prioridades de Trump.

Na noite de terça-feira, Trump também disse que teve discussões “sérias” com a Rússia e que eles sinalizaram também estar “prontos para a paz”.

“É hora de acabar com essa loucura”, disse ele. “É hora de parar com a matança. É hora de acabar com a guerra sem sentido. Se você quer acabar com as guerras, precisa conversar com os dois lados”.

Trump reiterou seu apoio às tarifas, apesar da turbulência inicial no mercado

Trump ampliou suas guerras comerciais na terça-feira, quando instituiu com a imposição de tarifas abrangentes sobre as importações do Canadá, México e China. Apesar da queda dos mercados em resposta às suas ações, Trump disse que não mudaria, descartando a reação como “um pequeno distúrbio”. Ele disse que mais tarifas entrariam em vigor em 2 de abril.

“Outros países usaram tarifas contra nós durante décadas, e agora é nossa vez de começar a usá-las contra esses outros países”, disse ele.

No início do dia, Howard Lutnick, secretário de comércio, disse que Trump poderia anunciar um novo acordo comercial com o México e o Canadá já na quarta-feira. Mas o presidente não fez nenhuma menção a isso em seu discurso na noite de terça-feira. “Tudo o que eles nos cobrarem, outros países, nós cobraremos deles”, disse ele. “Isso é recíproco, para frente e para trás”.

Trump enfatizou seu apoio aos esforços de Elon Musk para reformular o governo

Elon Musk, o homem mais rico do mundo, supervisionou o esforço agressivo do governo Trump para reformar o governo federal com cortes radicais na força de trabalho e nos contratos. A velocidade e o escopo do trabalho de Musk chamaram a atenção de muitos em Washington. Musk foi pego de surpresa, com os democratas acusando-o de violar a autoridade de gastos do Congresso e as proteções do serviço civil. Mas Trump deixou claro na terça-feira que apoiava incondicionalmente a abordagem radical de Musk. “Ele está trabalhando muito duro”, disse Trump sobre Musk, que acenou com a cabeça e sorriu em resposta. “Ele não precisava disso. Ele não precisava disso. Muito obrigado. Nós agradecemos”.

Apontando para os democratas, ele disse: “Todos aqui - até mesmo este lado agradece, eu acredito. Eles só não querem admitir isso. Basta ouvir alguns dos terríveis desperdícios que já identificamos”.

O presidente passou vários minutos listando uma ampla gama de programas que a equipe de Musk cortou, gabando-se de que o esforço havia identificado “centenas de bilhões de dólares em fraudes”.

Elon Musk gesticula enquanto o presidente Donald Trump se dirige a ele durante discurso no Congresso Foto: Alex Brandon/AP

Mas até mesmo a iniciativa de Musk alegou ter gerado apenas US$ 105 bilhões em economias, afirmações que não foram verificadas. O The New York Times descobriu que o DOGE relatou erroneamente corte de gastos com base em contratos que já haviam terminado e números mal calculados.

Trump também retomou seus ataques aos funcionários federais, prometendo “recuperar o poder dessa burocracia irresponsável”. “Qualquer burocrata federal que resistir a essa mudança será removido do cargo imediatamente”, disse ele.

Trump passou pouco tempo discutindo novas políticas

Os presidentes costumam usar discursos em uma sessão conjunta do Congresso para apresentar sua agenda para o ano seguinte. Trump não fez isso. Ele não revelou novas políticas e dedicou pouco tempo às guerras na Ucrânia e em Gaza - Trump prometeu acabar com ambas.

Trump também não abordou outra questão sensível: como evitar que o governo sofra uma paralisação na próxima semana. Mesmo com os republicanos controlando a Câmara e o Senado, ainda há divergências sobre as melhores maneiras de prosseguir com a batalha sobre o Orçamento federal.

O presidente reiterou que queria que o Congresso alocasse mais dinheiro para a fiscalização da imigração e, ao mesmo tempo, cortasse impostos, mas ainda não está claro como os legisladores conseguirão isso.

Trump ainda fala em como se estivesse na campanha presidencial de 2024

Trump está sempre precisando de um oponente e, por enquanto, parece que o ex-presidente Joe Biden ainda está em sua mira. Mesmo depois de vencer a eleição em novembro, derrotando Kamala Harris, Trump mencionou o governo de seu antecessor mais de uma dezena de vezes e chamou Biden de “o pior presidente da história americana”.

Ele culpou Biden por uma série de problemas, entre eles os altos custos dos ovos, o crime e as drogas que atravessam a fronteira, e o acusou de ser fraco em relação à China.

A deputada democrata Melanie Stansbury, do Novo México, segura uma plava de "Isso não é normal" quando Trump chega para a sessão conjunta no Congresso Foto: Tom Brenner/W.Post

Em alguns momentos, Trump parecia estar fazendo um de seus discursos de campanha, ao criticar as políticas de imigração de Biden, o apoio aos direitos dos transgêneros e a “falta de jeito”.

“A modinha é um problema. A onda progressista ‘woke’ é ruim”, disse Trump, sem especificar a que exatamente estava se referindo. “Isso já era. Já era”.

Trump enfrentou oposição constante dos democratas durante uma noite contenciosa

Logo nos primeiros minutos do discurso de Trump, o deputado Al Green, democrata do Texas, levantou-se e começou a importunar o presidente. Depois que Green ignorou os vários avisos do presidente da Câmara, Mike Johnson, ordenou que o sargento de armas o retirasse da sala.

A expulsão de Green marcou o momento mais polêmico de uma noite de muita briga, quando os democratas organizaram vários protestos contra o presidente. Muitos legisladores democratas seguraram pequenos cartazes pretos com frases que incluíam “Save Medicaid” (Salvem o Medicaid), “Musk Steals” (Musk rouba) e “False” (Falso).

A deputada Rashida Tlaib, do Michigan, segurou um quadro branco que dizia “Comece pagando seus próprios impostos” enquanto Trump falava sobre cortes de impostos. Vários democratas, entre eles os representantes Maxwell Frost, da Flórida, e Jasmine Crockett, do Texas, se retiraram durante o discurso de Trump.

Mas, mesmo quando expressaram sua discordância, os democratas mostraram que ainda estavam lutando para se unir em torno de uma mensagem unificada de oposição a Trump.