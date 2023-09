Ursos animatrômicos cantando e dançando são comuns no Magic Kingdom, o parque temático da Walt Disney World, mas um urso que foi avistado lá na segunda-feira, 18, era real e provavelmente estava procurando comida, o que levou autoridades a fechar certos brinquedos e atrações durante algumas horas.

Biólogos e policiais da Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida “capturaram de forma segura” uma ursa adulta no parque temático perto de Orlando, na Flórida (EUA), na tarde de segunda-feira, disse por e-mail Lisa Thompson, uma porta-voz da comissão.

Antes de as autoridades anunciarem a captura do urso, a Walt Disney World disse em comunicado que havia fechado algumas das seções do parque, incluindo Frontierland, Liberty Square e Adventureland. A empresa não informou cronograma de reabertura dos trechos.

Lisa disse que o urso-negro foi avistado em uma árvore no Magic Kingdom, um parque temático cujas atrações mundialmente famosas incluem o castelo da Cinderela e Piratas do Caribe. “Na maioria dos casos, é melhor que os ursos tenham espaço e se movam por contra própria”, a porta-voz da comissão disse, “mas dada esta situação, equipes tiveram que capturar o animal e realocá-lo para fora do parque, em uma área próxima à Floresta Nacional Ocala”.

Ursos são mais ativos no outono porque estão procurando por comida para que consigam acumular gordura antes do inverno, segundo Lisa. “Esse urso em particular estava se movendo pela área como se estivesse procurando comida.”

Imagens que o canal de TV local WESH gravou de um helicóptero mostraram cerca de uma dúzia de pessoas vasculhando uma área arborizada do parque. Cinco pessoas aparecem mais tarde no vídeo carregando um objeto grande enrolado em uma lona ou lençol para fora do parque.

Ursos-negros são a única espécie de urso na Flórida, de acordo com a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem. Existem cerca de 4.050 deles no Estado. Eles conseguem correr em uma velocidade de até 56 quilômetros por hora e subir uma árvore de 30 metros em 30 segundos. As maiores ameaças à espécie na Flórida são perda e a fragmentação de habitat e interação com humanos, incluindo atropelamento por veículos./The New York Times.