Disputa para suceder a Boris Johnson fica restrita a duas mulheres e um homem

LONDRES - A disputada corrida para substituir Boris Johnson como primeiro-ministro britânico entrou em um final imprevisível nesta terça-feira, 19, restando agora três candidatos - um homem e duas mulheres - a líder do Partido Conservador. O ex-ministro das Finanças britânico Rishi Sunak voltou a liderar a nova rodada de votação entre os deputados conservadores.

Kemi Badenoch, uma parlamentar até então pouco conhecida que se tornou uma estrela em ascensão da ala mais à direita do partido, foi eliminada da disputa depois de receber o menor número de votos dos parlamentares em seu quarto turno de votação.

Sunak praticamente garantiu seu lugar na votação final. A ministra do Comércio, Penny Mordaunt, e a secretária das Relações Exteriores, Liz Truss, que estavam praticamente empatadas atrás dele, agora se esforçam para herdar os apoiadores de Badenoch antes de uma votação final de eliminação na quarta-feira, 20.

Da esquerda para a direita, o ex-secretário das Finanças Rishi Sunak, a secretária das Relações Exteriores Liz Truss, a parlamentar por Saffron Walden, Kemi Badenoch, e a ministra do Comércio Penny Mordaunt

A disputa é para decidir quem vai suceder a Johnson, que renunciou ao cargo de líder do partido neste mês depois que uma sequência de escândalos éticos provocou demissões em massa em seu governo.

Os dois finalistas irão para um segundo turno que será decidido entre todos os 180 mil membros do Partido Conservador, com um vencedor esperado para ser anunciado em 5 de setembro.

Sunak obteve 118 votos nesta terça-feira, dois a menos que o número que garantiria que ele fosse automaticamente um dos dois candidatos que os membros conservadores podem escolher. Mordaunt recebeu 92 votos, Truss, 86, e Badenoch, 59.

Os candidatos também estão cortejando apoiadores de Tom Tugendhat, um influente parlamentar que foi eliminado da disputa na votação de segunda-feira. Tanto Mordaunt quanto Badenoch tuitaram elogios a Tugendhat após a votação de segunda-feira.

Truss prometeu aumentar os gastos militares de 2% para 3% do PIB – uma questão-chave para Tugendhat, um ex-soldado que preside a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Comuns.

A campanha amarga expôs profundas divisões no Partido Conservador no final do reinado manchado de escândalos de Johnson. Os opositores criticaram Sunak por aumentar os impostos em resposta ao dano econômico causado pela pandemia de coronavírus e a guerra na Ucrânia. Sunak respondeu que seus rivais estão vendendo “contos de fadas” econômicos.

Em uma disputa onde cada voto conta, o eleitorado de 358 legisladores conservadores foi reduzido na terça-feira para 357. Tobias Ellwood, um crítico de Johnson que apoia Mordaunt, foi suspenso do grupo do partido no Parlamento por não ter votado em uma moção de confiança contra o governo na segunda-feira.

O governo ganhou facilmente a votação graças a uma grande maioria conservadora, mas Ellwood foi punido por não interromper uma viagem à Moldávia para votar. Ellwood, que preside a Comissão de Defesa do Parlamento, disse que não pôde retornar devido a uma interrupção nos transportes sem precedentes, na Moldávia e no Reino Unido, causada por uma onda de calor vivenciado na Europa.

“Lamento muito perder a votação, mas agora continuarei minhas reuniões na Ucrânia promovendo os esforços do primeiro-ministro aqui e buscando especificamente garantir a reabertura do porto de Odessa, para que as exportações vitais de grãos possam recomeçar”, disse Ellwood.

Perfil

De acordo com o perfil dos candidatos restantes, o Reino Unido se prepara para ter seu primeiro primeiro-ministro asiático ou a terceira primeira-ministra da história do país.

Apesar das crescentes abstenções, os três candidatos ainda na disputa melhoraram seus resultados, mas mantiveram suas posições: na segunda-feira Sunak obteve 115 votos, Mordaunt 82, Truss 71 e Badenoch 58.

Os dois finalistas viajarão pelo país para fazer campanha a partir de sexta-feira. No entanto, já é quase inevitável que o ex-ministro das Finanças, cuja renúncia em 4 de julho levou a outras 60 demissões no governo, com Johnson por último, seja um dos finalistas.

Por outro lado, a corrida para alcançá-lo diminuiu um pouco mais, já que Truss ganhou 15 votos, enquanto a muito popular Mordaunt, até agora favorita nas casas de apostas, ganhou apenas dez.

A ministra das Relações Exteriores espera que a ala mais à direita do partido, que apoiou Badenoch, fique ao seu lado.

As probabilidades de apostas para oito candidatos que entraram na disputa pela liderança do Partido Conservador, com a ministra do Comércio, Penny Mordaunt, em primeiro lugar Foto: Neil Hall/EFE - 13.07.2022

De acordo com uma pesquisa do YouGov publicada antes da votação dos deputados, Badenoch é quem venceria entre os afiliados do partido, com quem Sunak perderia por ampla margem.

Grande surpresa nesta disputa, Mordaunt, uma reservista da Marinha Real que foi brevemente a primeira ministra da Defesa do Reino Unido e agora é secretária de Estado para o Comércio Externo, chegou a liderar essa pesquisa anteriormente.

No entanto, nos últimos dias ela foi duramente criticada pelo ex-ministro do Brexit David Frost, que foi seu superior e a acusou de incompetência.

A procuradora-geral Suella Braverman, eliminada como candidata na semana passada, apoiou Truss, acusando Mordaunt de não “defender as mulheres”./AP e AFP