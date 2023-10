Distanciamento ou ataque total? Hezbollah pondera como deve participar no conflito em Gaza

BEIRUTE — Os primeiros sinais de que a guerra em Gaza poderia se estender para o Líbano chegaram silenciosamente à capital, Beirute. Uma semana após os terroristas do Hamas realizarem seu “blitz mortal” dentro de Israel, uma faixa apareceu em uma área central de Beirute: ‘Nada impede a opressão exceto o sangue’.

A mensagem era de uma facção armada aliada ao Hezbollah, a milícia apoiada pelo Irã que também detém significativo poder político no Líbano. Mesmo antes da faixa ser erguida, tiros eram trocados diariamente entre Israel e grupos armados no Líbano, incluindo o Hezbollah e uma ala do Hamas.

Forças de segurança e serviços de emergência israelenses chegam enquanto fumaça se eleva de uma casa na cidade nortista de Kiryat Shmona, supostamente atingida por um foguete vindo do Líbano em 29 de outubro de 2023, em meio às crescentes tensões transfronteiriças Foto: JALAA MAREY / AFP

Até agora, o fogo cruzado está confinado à região fronteiriça. No entanto, em Beirute e outras partes do Líbano, a distância física do conflito significa pouco. Em um país que mal pode se dar ao luxo de mais interrupções, há receios de que os eventos possam arrastar o Líbano para um conflito mais amplo.

Nos últimos quatro anos, o Líbano tem oscilado de uma crise para outra. Uma queda econômica livre devastou meios de subsistência e elevou a inflação para 350% nos preços dos alimentos no início deste ano. Disputas sectárias e políticas deixaram o Líbano praticamente sem rumo, com uma falta de instituições e serviços estatais confiáveis. O Hezbollah e seus aliados controlam o parlamento.

Após a guerra de 2006 entre Israel e o Hezbollah, os avisos de Israel foram contundentes: a próxima guerra poderia ser ainda mais devastadora para o Líbano.

“‘Todos os países ocidentais estão falando conosco, estão enviando seus embaixadores, dizendo que o Hezbollah não deve entrar na guerra’”, disse um alto funcionário libanês, que falou sob condição de anonimato devido à sensibilidade das discussões.

A resposta do Líbano, segundo ele, foi que os Estados Unidos devem pressionar Israel contra uma grande invasão terrestre em Gaza, o que poderia levar o Hezbollah a intensificar seus confrontos com Israel. No sábado, o Ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmou que o exército “passou a uma nova fase na guerra” após expandir sua ofensiva terrestre.

“O que dizemos ao Hezbollah, como governo, é que ‘não podemos aceitar uma guerra’. E a resposta é: ‘Entendemos vocês. Mas também não podemos aceitar a queda do Hamas’”.

Apoiadores do Hezbollah e facções palestinas aliadas no Líbano levantam bandeiras e cartazes durante um protesto na cidade do sul de Sidon em solidariedade aos palestinos em Gaza, em 28 de outubro de 2023, em meio às batalhas em curso entre Israel e o Hamas Foto: MAHMOUD ZAYYAT / AFP

Os dias passam lentamente no Líbano. Restaurantes se esvaziaram, assim como hotéis e bares. Clubes cancelaram eventos em solidariedade aos gazenses. Os mesmos libaneses que celebraram a incursão do Hamas também criticaram a participação do Hezbollah, temendo ver as imagens de destruição vindas de Gaza se repetirem em seu próprio país. Uma petição contra a participação do Líbano foi assinada por quase 8 mil pessoas.

O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, está em silêncio desde o ataque do Hamas em Israel em 7 de outubro. Nos bastidores, a pressão de autoridades libanesas de outros partidos aumentou sobre o grupo para evitar um combate total com Israel.

Na guerra de 2006 entre o Hezbollah e Israel, o público apoiou amplamente o Hezbollah. “Agora, não é o momento”, acrescentou o oficial libanês. Após a guerra de 34 dias em 2006, dinheiro dos estados do Golfo Pérsico inundou o Líbano para a reconstrução. Agora, o oficial afirmou que os estados árabes ricos “pararam de dar dinheiro”.

Uma explosão fatal no porto de Beirute em 2020 — desencadeada pelo armazenamento de nitrato de amônio altamente volátil — matou mais de 200 pessoas. Em seguida, a pandemia causou estragos na indústria turística e de serviços essenciais do país. Um grande êxodo seguiu, com jovens formados, profissionais de saúde, estilistas de moda e outros deixando o país em direção à segurança de outros países no Golfo, Europa e outros lugares.

Aqueles que ficaram têm travado uma luta diária para sobreviver. Um país anteriormente sinônimo de luxo e excesso, o Líbano este ano liderou a lista de países com a maior taxa de inflação nos preços nominais dos alimentos, de acordo com o Banco Mundial.

Os libaneses muitas vezes dependem de redes comunitárias em tempos de necessidade. Mas até mesmo essas opções desapareceram diante do estrangulamento econômico.

Desde 2006, Israel repetidamente prometeu que a resposta seria catastrófica se o Hezbollah se envolvesse em outra guerra. O conselheiro de segurança nacional do primeiro-ministro israelense Binyamin Netanyahu, Tzachi Hanegbi, repetiu o aviso em 14 de outubro, dizendo que as atividades aumentadas do Hezbollah levariam à “destruição” do Líbano.

Musa Abu Marzouq, membro do bureau político do Hamas, disse a um canal de mídia Orient em 16 de outubro que “infelizmente, não há coordenação” com o Hezbollah. Marzouq pediu ao Hezbollah que intensificasse seus ataques. “Esperávamos que o envolvimento em 7 de outubro fosse muito maior do que está acontecendo agora”, disse ele, “e pedimos a eles uma maior participação”.

Quanto mais dias passam sem comentários públicos de Nasrallah do Hezbollah, mais notável se torna seu silêncio, causando irritação até mesmo entre os seguidores que apoiam seus apelos por uma “resistência” inabalável a Israel. Em 21 de outubro, o vice-chefe do partido, Naim Qassem, disse que seu partido estava ciente dos apelos para “não participar de forma mais ampla na operação de resistência”.

“Eles querem que a resposta seja, ‘Não temos nada a ver com isso’”, disse ele em um discurso durante o funeral de um membro do Hezbollah, referindo-se ao apoio a Gaza e ao Hamas. “Mas sempre dizemos a eles que estamos envolvidos e fazemos parte dessa batalha”. Se eventos surgirem que exijam mais envolvimento do grupo, continuou ele, “faremos isso”.

O Hezbollah adotou “uma escalada passo a passo com as forças de Israel”, disse Mohanad Hage Ali, membro associado em Beirute do Carnegie Middle East Center. “Hoje, as regras de combate estão dentro de uma região geográfica restrita.” Mas ele esperava que o Hezbollah ampliasse seus ataques se as forças terrestres israelenses se movessem em grande número para Gaza.

Soldado do exército israelense avança durante um exercício em uma posição na região de Upper Galilee, no norte de Israel, perto da fronteira com o Líbano, em 28 de outubro de 2023 Foto: JALAA MAREY / AFP

O grupo “claramente considerou esse conflito como existencial”, disse ele. “Dada essa visão, o único caminho deles é escalar gradualmente para tentar evitar um conflito mais amplo”.

Nas últimas semanas, o Hezbollah divulgou vídeos que supostamente mostram seus franco-atiradores atingindo câmeras de vigilância e foguetes atingindo posições do exército dentro de Israel. Pelo menos 51 pessoas foram mortas por ataques israelenses no Líbano, incluindo 47 combatentes do Hezbollah, segundo declarações do grupo. O exército de Israel afirmou que pelo menos cinco israelenses foram mortos no norte, incluindo três soldados em um tiroteio com um combatente do Hezbollah que se infiltrou pela fronteira.

Um oficial ocidental disse ao The Washington Post que foram estabelecidos contatos com autoridades libanesas e com o Hezbollah, pedindo-lhes para “se abster de qualquer tipo de escalada na fronteira e, em geral, manter o Líbano afastado do conflito em curso em Gaza”.

O Líbano e sua população “não poderiam se dar ao luxo de um novo conflito em meio ao colapso do Estado e à situação econômica crítica”, disse o oficial, que pediu anonimato devido à natureza delicada das conversas.

Em 2006, membros do Hezbollah realizaram um ataque em Israel e sequestraram dois soldados. Israel atacou rapidamente o aeroporto de Beirute, cercou seus portos marítimos e declarou o espaço aéreo fechado.

Mais de 50 mil pessoas fugiram do Líbano para a Síria, onde o governo abriu escolas para receber os refugiados e os moradores abriram suas casas como abrigo temporário. À medida que os bombardeios se intensificaram no sul e em Beirute, outras pessoas se dirigiram para o norte do país, atendendo aos avisos de Israel para seguir para o norte.

Hoje, a Síria devastada pela guerra não pode se dar ao luxo de acolher refugiados. Também não há garantias de segurança na Síria, local frequente de ataques israelenses. Facções dentro da Síria também, nas últimas semanas, lançaram foguetes contra Israel. Em resposta, Israel atacou os dois principais aeroportos do país, Damasco e Aleppo, desativando cada um deles duas vezes.

No Líbano, quase 20 mil já foram deslocados do sul do país, milhares deles dormindo em escolas que foram preparadas às pressas para recebê-los.

“O Líbano oficial não quer uma guerra”, disse o Ministro da Informação, Ziad Makary, em uma entrevista na TV. “Mas sabemos que a frente pode explodir a qualquer momento.”/THE WASHINGTON POST