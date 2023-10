Ditadura da Nicarágua confisca casas de opositores depois de tirar sua nacionalidade

THE NEW YORK TIMES - Trabalhadores trajando coletes laranja-claro usados na construção civil apareceram em uma casa da capital nicaraguense, Manágua, com ferramentas para arrombar a fechadura e arrancar prateleiras. Dias depois, funcionários da Procuradoria-Geral foram a outra residência da cidade e afirmaram que o imóvel tinha passado a ser propriedade do Estado. Os homens que chegaram em picapes da polícia a uma terceira casa em Manágua, num subúrbio arborizado, carregavam marretas.

“Eles estavam prontos para arrombar a porta”, afirmou o cineasta Camilo de Castro, cuja obra é crítica ao governo, a respeito da chegada dos policiais à sua residência.

Castro e os proprietários dos outros dois imóveis, Gonzalo Carrión e Haydee Castillo, são ativistas defensores dos direitos humanos que figuram entre mais de 300 nicaraguenses declarados traidores este ano pela ditadura sandinista, perdendo direito a nacionalidade e propriedade.

Cartaz com imagem de Daniel Ortega e sua esposa, a vice-presidente Rosario Murillo, em Manágua. O governo autocrático de Ortega intensificou a sua campanha contra os opositores. Foto: Oswaldo Rivas/A

Agora, a ditadura de Daniel Ortega começou a tornar oficial esse tipo de repressão política de maneira absolutista confiscando propriedades de seus oponentes, incluindo as residências de dois ex-ministros de Relações Exteriores.

A campanha remonta ao primeiro período que os sandinistas passaram no poder, nos anos 80, em que o partido esquerdista expropriou imóveis desencadeando anos de disputas jurídicas. O atual líder do país, Daniel Ortega, liderou a Revolução Sandinista que colocou o grupo no poder e vive em uma casa que ele mesmo confiscou décadas atrás.

Ortega foi derrotado nas urnas em 1990, mas após mudanças na Constituição que tornaram possível que ele vencesse, reconquistou a presidência em 2007. Ortega passou a década seguinte desgastando a democracia da Nicarágua por meio de interferências na Assembleia Nacional, no processo eleitoral e na Suprema Corte.

Protestos

Dezenas de milhares de nicaraguenses se insurgiram contra Ortega e sua mulher, a vice-presidente Rosario Murillo, em 2018, acusando-os de ter se tornado exatamente o que eles combatiam no passado: líderes de uma dinastia de ditadores. Opor-se ao regime levou centenas de pessoas à prisão, e ao menos 300 manifestantes foram mortos durante protestos.

Anteriormente este ano, 222 presos políticos foram libertados e partiram para o exílio.

O movimento de começar a confiscar imóveis nos dias recentes seguiu-se ao confisco de uma proeminente universidade jesuíta e das prisões de vários sacerdotes. Na segunda-feira, os sandinistas confiscaram uma escola privada de administração de empresas fundada pela Universidade Harvard quase 60 anos atrás. A campanha da ditadura sinaliza que, mesmo cinco anos depois da insurreição fracassada, a dissidência sofre graves consequências.

Fotos de pessoas mortas pelo Exército da Nicarágua são postas no chão durante um protesto contra o governo do país feito por nicaraguenses no exílio em San Jose, Costa Rica Foto: Mayela Lopez/Reuters

“Não foi suficiente para ele me aprisionar e me mandar para o exílio, além de me estigmatizar como terrorista e traidora”, afirmou Castillo, que vive atualmente em Baton Rouge, Louisiana.

Murillo, que atua como porta-voz do governo, não retornou a um pedido de comentário. Ela e o presidente têm afirmado que consideram ativistas de oposição terroristas, porque eles tentam depor o regime autoritário bloqueando estradas, paralisando o comércio e ocasionalmente usando violência. Muitos deles, como Castro, são oficialmente foragidos da Justiça.

A comunidade internacional tem criticado amplamente a ditadura de Ortega — as Nações Unidas chegaram a compará-lo ao regime nazista, que cometeu crimes contra a humanidade.

Alunos da Universidade Centro-Americana em Manágua no ano passado. A escola privada de administração de empresas fundada pela Universidade Harvard quase 60 anos atrás foi confiscada pelo governo de Daniel Ortega Foto: Oswaldo Rivas/AFP

Revolução

Ortega ajudou a liderar a insurgência que derrubou, em 1979, a ditadura corrupta de Anastasio Somoza Debayle. Seguiu-se uma guerra civil, durante a qual o novo governo sandinista confiscou os inúmeros espólios obtidos inescrupulosamente pela família Somoza. O confisco teve inicialmente intenção de restituir ao povo nicaraguense o que lhe tinha sido roubado e alimentou uma redistribuição de terras por meio de reforma agrária.

Mas os sandinistas também confiscaram residências de pessoas que fugiram, seja acusando-as de ser aliadas do regime de Somoza ou declarando as propriedades abandonadas.

Quando foram removidos da função pelo voto popular, em 1990, os sandinistas usaram o período de transição para produzir a documentação jurídica para os imóveis que tinham distribuído para seus comparsas em um esquema de favorecimentos conhecido como “piñata”.

Ainda que o governo tenha racionalizado as transferências de propriedades, afirmando que até 200 mil pessoas pobres receberam títulos de terras, críticos afirmam que as autoridades mais graduadas ficaram com até 6 mil imóveis, incluindo algumas das melhores propriedades do país, como grandes casas no campo e na praia.

O próprio Ortega vive em um complexo de seis dormitórios em Manágua que ocupa um quarteirão inteiro que ele confiscou de um adversário que, décadas depois, se tornaria seu vice-presidente.

“Todas as propriedades de Somoza, essencialmente, tinham sido roubadas, então foi perfeito que elas fossem confiscadas — não confiscadas, mas devolvidas à Nicarágua”, afirmou Moisés Hassan, que integrava a junta sandinista que governava o país na época. “Essas casas deveriam ter sido usadas como creches ou orfanatos, mas então aqueles vagabundos tiraram vantagem e começaram a roubar casas acusando as pessoas de serem somozistas.”

Durante o tempo que passaram no poder, autoridades sandinistas que viviam em palacetes “sustentavam a ficção” de que os imóveis eram propriedade do Estado e simplesmente lhes tinham sido “designados”, afirmou Hassan.

O ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, acena durante o dia da comemoração do aniversário da criação da polícia nacional do país em Managua, Nicarágua Foto: Jairo Cajina/AFP

Hassan, um dos primeiros sandinistas a romper com o partido, fugiu para a Costa Rica dois anos atrás e está entre os oponentes políticos da ditadura da Nicarágua que perderam a nacionalidade nicaraguense. Agentes do governo confiscaram recentemente a casa de sete dormitórios que ele comprou em Manágua em 1980, recentemente avaliada em US$ 280 mil.

“A verdade cruel é que este era o único bem material que eu tinha além da minha pensão, que eles também me tiraram”, afirmou Hassan, de 81 anos.

Carrión, o defensor dos direitos humanos, fugiu para a Costa Rica cinco anos atrás, quando o regime de Ortega dissolveu a entidade que ele mantinha. O ativista pagou pelo menos US$ 70 mil em sua residência no centro de Manágua e tinha acabado de quitar a hipoteca. “Eles nos condenaram sem julgamento e tomaram nossas casas mesmo que a lei diga que eles só podem fazer isso se a propriedade é usada no cometimento de um crime”, afirmou ele.

Um transeunte tirou fotos que mostraram um pedaço da cozinha dele sobre uma pilha de entulho diante da casa. Carrión, de 62 anos, que quase perdeu sua pensão, torce para que a ditadura Ortega-Murillo eventualmente colapse e as residências dos dissidentes lhes sejam restituídas.

Manifestantes contrários ao governo confrontam agentes da polícia em Manágua em 2018. A oposição governamental levou centenas de pessoas à prisão e pelo menos 300 foram baleadas em protestos. Foto: Oswaldo Rivas/Reuters

Especialistas afirmam que o caminho será longo até que os imóveis possam ser devolvidos aos proprietários. Levou décadas até que os indivíduos que perderam residências nos anos 80 — muitos tornando-se, eventualmente, cidadãos dos EUA — fossem compensados; o que só ocorreu depois que os sandinistas deixaram de ocupar a presidência.

Foram necessárias pressões de Washington ameaçando suspender ajuda americana para fazer com que as milhares de solicitações começassem a ser processadas, afirmou Peter Sengelmann, de 87 anos, que perdeu sua casa em 1979 supostamente porque seus dois irmãos eram associados ao governo Somoza e posteriormente liderou o Comitê pela Recuperação de Propriedades Confiscadas de Americanos na Nicarágua.

“O governo sandinista me pagou aproximadamente um terço do valor, e eu aceitei porque considerei melhor que nada”, afirmou Sengelmann, que vive atualmente em Miami. “Demorou uns 15 anos.”

Ele recebeu US$ 85 mil.

O advogado americano Jason Poblete, especializado em processos internacionais de reivindicação de propriedade, envolvendo principalmente casos em Cuba, afirmou que, cerca de um ano e meio atrás, começou a receber telefonemas de donos de imóveis na Nicarágua afirmando que tinham sido assediados com cobranças falsas de impostos, outra tática que a ditadura nicaraguense usa para dar “aparência de legalidade” para os confiscos, afirmou ele.

Daniel Ortega e sua esposa, Rosario Murillo, durante a parada de comemoração da independência da Nicarágua Foto: Cesar Perez/AFP

A questão tende a se tornar um impasse duradouro, como em Cuba, onde cerca de 6 mil cidadãos e empresas dos EUA perderam residências, fazendas, fábricas, engenhos de açúcar e outras propriedades, um montante avaliado em US$ 1,9 bilhão, quando os Castros tomaram o poder em 1959. Centenas de milhares de cubanos também perderam propriedades, afirmou Poblete, sem compensação.

“Os cubanos aprenderam como fazer isso e ensinaram aos nicaraguenses”, afirmou Poblete. “É uma forma mais sofisticada de intimidação política.”

Castro, que no passado trabalhou como assistente de repórteres do New York Times, afirmou que nenhum advogado na Nicarágua aceitaria defender seus casos. Ele acrescentou que vários ativistas que tiveram não apenas imóveis furtados, mas também suas nacionalidades, planejam apresentar queixa à Comissão Interamericana de Direitos Humanos argumentando que o movimento viola o direito internacional. Entre os pleiteantes está sua mãe, a escritora Gioconda Belli, cuja residência também foi confiscada.

“Enquanto o regime permanecer no poder, nós não poderemos voltar e não seremos capazes de conseguir nossas casas de volta”, afirmou ele. “Eu acho que eles não vão parar.” / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL