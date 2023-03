Divorciadas têm de optar entre o abuso e o cárcere no Afeganistão do Taleban

O retorno do Taleban ao poder no Afeganistão significou o fim da esperança a para milhares de mulheres que sofriam com relacionamentos abusivos, espancamentos e uso de drogas de seus maridos. Agora, elas têm de escolher entre o retorno a esse cotidiano de violência e uma vida em fuga da polícia da moral do grupo radical islâmico e da própria família.

Foi esse dilema que se impôs para uma mulher do oeste do Afeganistão ouvida pela reportagem. Ela deixou sua casa aos 13 anos, vendida pelo padrasto que queria bancar seu vício em heroína para o marido.

Ela lutou anos para escapar dos abusos. Por fim, fugiu da casa dele, conseguiu se divorciar e se casou novamente. Mas agora, sob o regime taleban, ela fugiu de novo, correndo risco de ser presa por adultério.

“Eu estava vivendo uma vida nova — estava feliz. Pensei que estava a salvo do meu (primeiro) marido. Não pensava que teria de me esconder outra vez”, disse a mulher do oeste do Afeganistão. Ela, assim como todas as entrevistadas para a elaboração desta reportagem, não pode se identificar para proteger sua segurança.

Mulheres divorciadas, como esta, de 36 anos, têm de viver em fuga no Afeganistão Foto: Lorenzo Tugnoli/ WashingtonPost

Mudança nas leis do divórcio

Continua após a publicidade

Segundo a lei vigente no governo anterior, esta mulher do oeste afegão conseguiu se divorciar por ter declarado que seu primeiro marido era abusivo fisicamente, mesmo que ele tenha se recusado a aparecer diante do tribunal. Mas segundo a draconiana interpretação da lei islâmica do Taleban, o divórcio dela é inválido, assim como seu segundo casamento.

Ex-juízes e advogados estimam que milhares de mulheres afegãs que conseguiram se divorciar sem o consentimento do marido estão agora em perigo, podendo ser presas ou vítimas de represálias.

Os divórcios “unilaterais” realizados durante o governo anterior eram assegurados em grande medida para mulheres que tentavam escapar de maridos abusivos ou viciados em drogas. Desde a queda daquele governo, em 2021, o poder pendeu a favor dos maridos divorciados, especialmente os que possuem laços com o Taleban.

As mudanças nas leis matrimoniais do Afeganistão são mais um exemplo cruel de como o Taleban extirpou as mulheres de seus direitos no país. O regime também restringiu severamente o acesso das mulheres a educação e emprego, baniu elas de parques públicos e lhes impôs vestimentas ultraconservadoras, como a burca.

A perseguição a mulheres divorciadas

A mulher do oeste do Afeganistão, nascida em uma região rural, tem vivido em segurança numa área urbana há vários anos. Mas quando o governo anterior foi deposto, o sistema jurídico e as forças de segurança que a protegiam se dissolveram.

Continua após a publicidade

Ela, agora com 22 anos, afirmou que começou a receber telefonemas ameaçadores de seu ex-marido apenas duas semanas após a ascensão do Taleban. O homem disse a ela que tinha informado membros do Taleban no vilarejo em que viviam a respeito do que ela havia feito e que eles o estavam ajudando a encontrá-la e obter vingança.

No ano passado, seu segundo marido a abandonou, temendo que também poderia ser acusado de adultério porque seu casamento não era mais considerado válido. Ele a deixou com as duas filhas pequenas de seu primeiro casamento e grávida de quatro meses de um filho dele.

“Eu não soube mais nada sobre ele”, afirmou ela.

Perseguição de vizinhos e familiares

Seus vizinhos começaram, então, a perguntar-lhe a respeito do paradeiro de seu marido, e forças de segurança taleban têm conduzido buscas em residências rotineiramente. Por isso, afirmou a jovem, ela fugiu com as filhas para outra região. Desde então, ela se mudou quatro vezes e nunca mais se reuniu com o restante da família, pois teme que seu ex-marido a localize.

”Quando fico com medo demais para sair de casa, eu mando minhas filhas pedir pão velho na padaria, para termos alguma coisa para comer”, afirmou ela.

O porta-voz do Taleban, Zabihullah Mujahid, recusou-se a responder perguntas a respeito da maneira que a lei de divórcio mudou sob o regime taleban ou sobre o status dos divórcios concedidos durante o governo anterior.

Continua após a publicidade

Mas Mujahid afirmou que ambas as partes devem aparecer diante de um juiz para requerer o divórcio segundo a interpretação do Taleban da lei islâmica.

A sociedade profundamente conservadora do Afeganistão dificultava o divórcio para as mulheres mesmo durante o governo anterior. Especialmente em regiões rurais, é raro que mulheres vivam fora de uma unidade familiar tradicional.

Apesar das pressões sociais e de sua família, relatou uma mulher de 36 anos, o casamento dela tinha sido tão abusivo que ela sentiu que não tinha nenhuma outra escolha a não ser divorciar-se. “Era algo vergonhoso para mim pedir divórcio”, afirmou ela. “Os dois lados da minha família ameaçavam me matar se eu não voltasse para o meu marido.”

Depois de obter o divórcio, ela entrou em contato com os irmãos para perguntar se poderia voltar à residência da família. Eles se recusaram a ajudá-la. “Eles disseram que a única opção para mim era tomar veneno e me matar”, afirmou ela.

A única parente com que ela ainda mantém contato é sua irmã, cujo marido também a espanca. “Ela me disse: ‘Eu queria ter sido inteligente como você e escapar antes, mas agora (sob o Taleban) isso é impossível’”, afirmou ela.

Outra mulher, mãe de três, relatou que seu primeiro marido era viciado em drogas, batia nela e se recusava a prover comida suficiente para ela e as crianças. Depois de fugir dele, a mulher foi detida e ficou cerca de um ano na cadeia, por fugir de casa. A família do marido tirou-lhe os filhos e a filha.

“Tudo que eu sempre quis foi educar meus filhos, mas agora eu não posso nem matriculá-los na escola”, afirmou ela, por medo de que autoridades locais a entreguem caso descubram a respeito de seu passado.

Continua após a publicidade

Taleban voltou a impor o uso da burca no Afeganistão Foto: OMER ABRAR / AFP

Cerco às mulheres

Sob o Taleban, grupos de ajuda locais que davam abrigo e aconselhamento para mulheres que tentavam escapar de relacionamentos abusivos tiveram as atividades encerradas. Uma psicóloga afirmou que forças de segurança fecharam seu consultório depois de acusá-la, juntamente com seus colegas, de organizar protestos contra o regime taleban.

Provar abusos domésticos também ficou mais difícil. “Sob a nova lei, as mulheres precisam primeiro ir a uma delegacia e reunir várias testemunhas para provar abusos do marido ou que ele é viciado em drogas”, afirmou ela. Mas em casos de abusos maritais quase nunca há testemunhas dos crimes, pois eles ocorrem a portas fechadas.

O Taleban também impediu mulheres de ocupar funções importantes no sistema Judiciário — incluindo como juízas, segundo confirmou ao Post seu porta-voz — uma manobra que, afirmam advogados, dificultará para as mulheres obter ajuda da Justiça

Uma advogada afirmou que mulheres com frequência pedem que ela cuide de seus casos porque não se sentiriam confortáveis discutindo com um homem detalhes privados de seus casamentos. Ela atuava no direito havia mais de cinco anos lidando com casos criminais e de família até o Taleban tomar o poder — e proibi-la de trabalhar. Ela teme que a violência doméstica aumente ainda mais conforme a situação econômica do Afeganistão se deteriorar.

“Acho que agora menos mulheres denunciarão”, afirmou ela. “Mais mulheres seguirão em situação ruim e mais mulheres morrerão vítimas de violência doméstica.”

Continua após a publicidade

Essa advogada também passou a viver escondida depois de receber telefonemas ameaçadores de pessoas que ela ajudou a colocar na cadeia. “O Taleban criou uma situação perfeita para homens em busca de vingança”, afirmou ela. “Os tribunais perderam sua eficácia, em vez disso vemos mulheres açoitadas publicamente por adultério./ TRADUÇÃO DE GUILHERME RUSSO