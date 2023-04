Documento vazado diz que agente ucraniano desobedeceu Zelenski e atacou avião russo na Belarus

Um agente de inteligência ucraniano parece ter ido contra as ordens do presidente Volodmir Zelenski e realizado um ataque contra um avião de vigilância russo na Belarus em fevereiro, de acordo com um documento de inteligência dos EUA vazado no Discord e descoberto recentemente.

O ataque teria sido realizado mesmo com o agente tendo recebido ordens de se retirar do país depois que Zelenski expressou preocupação de que atacar a aeronave poderia levar a Belarus a se juntar à guerra da Rússia contra a Ucrânia.

Os novos detalhes não foram relatados anteriormente e aparecem em um documento de inteligência sem data marcado como sigiloso, mas não foi verificado independentemente pelo The New York Times.

Imagem de satélite fornecida pela Maxar Technologies mostra um Beriev A-50 na base aérea de Machulishchy, Belarus Foto: Satellite image ©2023 Maxar Technologies via AP - 28/2/2023

O documento parece ser um briefing de inteligência produzido pelo Centro de Operações de Segurança Nacional da Agência de Segurança Nacional.

Uma parte do documento dizia que Vasil Maliuk, que havia sido recentemente nomeado chefe da agência de inteligência da Ucrânia, inicialmente queria usar um “sistema antimísseis” para atacar a aeronave russa na Belarus. Mas então decidiu usar drones para o ataque, observando que a agência de inteligência, também conhecida como SBU, tinha um agente lá.

O documento dizia que Maliuk garantiu a Zelenski e seu chefe de gabinete antes do ataque que, se nenhum belarusso fosse ferido, isso seria visto como “sabotagem legítima dirigida aos russos”. O presidente e seu principal assessor, no entanto, estavam preocupados que um ataque daria ao presidente Aleksandr Lukashenko, da Belarus, “uma razão para se juntar à guerra da Rússia contra a Ucrânia”, disse o documento.

Depois de ouvir isso, Maliuk cancelou o ataque. No entanto, ele aconteceu de qualquer maneira, e Maliuk afirmou mais tarde que um agente em Belarus “decidiu por conta própria atacar a aeronave”, disse o documento. Ele então garantiu a Zelenski e seu chefe de gabinete que o SBU havia recebido ordens para não realizar o ataque e que ele provavelmente não poderia estar ligado à agência.

Após o incidente, um grupo de oposição belarrusso divulgou imagens editadas feitas por um pequeno drone ao pousar no local e depois decolar novamente. Um segundo vídeo de drone compartilhado no Telegram mostra o drone pousando no mesmo avião quando a transmissão é interrompida repentinamente.

Falha de segurança

Os vídeos sugerem uma grande falha de segurança na base aérea de Machulishchy, ao sul da capital belarrussa, Minsk.

A Rússia tem menos de uma dúzia de aeronaves de alerta e controle em sua força aérea, e elas são essenciais para apoiar as operações aéreas na Ucrânia. Embora o grupo de oposição belarrusso inicialmente tenha dito que o avião foi seriamente danificado, uma análise do Times de imagens de satélite após o ataque mostrou que os danos foram limitados ao sensível disco de radar.

Imagens de satélite e um vídeo divulgado pelo Ministério da Defesa da Belarus mostraram que o avião havia deixado a base militar dias após o ataque, possivelmente para voar para a Rússia para reparos.

