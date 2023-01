Documentos secretos dos EUA são encontrados em novo endereço ligado a Joe Biden

A equipe jurídica do presidente dos EUA, Joe Biden, encontrou novos documentos confidenciais do governo em um segundo endereço ligado ao democrata, depois de encontrar documentos secretos em outro escritório de Biden no início de novembro, de acordo com uma pessoa familiarizada com a investigação.

No início desta semana, um advogado de Biden disse que os advogados pessoais do presidente descobriram um pequeno número de documentos classificados no Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, um instituto no centro de Washington que Biden iniciou depois de servir como vice-presidente. Pessoas familiarizadas com o assunto disseram que a descoberta envolveu cerca de 10 documentos classificados.

Os advogados de Biden notificaram os órgãos governamentais, e o Departamento de Justiça abriu uma investigação para saber como o material sigiloso foi parar ali e se havia algum outro material que deveria estar guardado a sete chaves do governo.

O presidente dos EUA, Joe Biden, desembarca na Casa Branca; advogados encontraram documentos de governo em endereços ligados ao democrata. Foto: Jonathan Ernst/ Reuters - 11/01/2023

Representantes legais do presidente encontraram material confidencial adicional em um segundo local, disse uma pessoa na quarta-feira, 11, falando sob condição de anonimato para discutir uma investigação em andamento. A pessoa não quis dizer quando esse material foi encontrado. O segundo lote de material classificado foi relatado pela primeira vez pela NBC News.

Porta-vozes do Departamento de Justiça, do FBI e da Casa Branca se recusaram a comentar o caso. No início do dia, uma porta-voz da Casa Branca se recusou a dizer se algum material classificado adicional foi encontrado além do lote no Penn Biden Center.

“Isso está sendo analisado pelo Departamento de Justiça. Não vou além do que o presidente compartilhou”, disse a porta-voz da Casa Branca Karine Jean-Pierre, recusando-se a responder a várias perguntas sobre se propriedades adicionais - incluindo as casas de Biden em Delaware, em Wilmington e Rehoboth Beach - foram revistadas.

Funcionários da Casa Branca disseram que estão cooperando com o Departamento de Justiça e que os advogados de Biden rapidamente entregaram os documentos ao National Archives and Records Administration – a agência encarregada de lidar com os registros presidenciais.

Um advogado de Biden disse que os documentos classificados no Penn Biden Center foram encontrados em 2 de novembro, quando um de seus advogados pessoais abriu um armário trancado para guardar o conteúdo. O Gabinete do Advogado da Casa Branca notificou os Arquivos, que tomaram posse dos documentos no dia seguinte, disse um advogado de Biden.

Essa descoberta veio pouco antes de o procurador-geral Merrick Garland nomear um conselheiro especial, Jack Smith, para supervisionar a investigação criminal da agência sobre o possível manuseio incorreto do ex-presidente Donald Trump de centenas de documentos classificados que foram levados para Mar-a-Lago após o fim de sua presidência. Autoridades disseram que a investigação de Trump diz respeito não apenas ao possível manuseio incorreto de segredos do governo, mas também à possível obstrução de justiça ou destruição de registros.

Para revisar a descoberta de documentos confidenciais de Biden, Garland convocou o procurador dos EUA John R. Lausch Jr., de Chicago, um resquício do governo Trump. Dependendo do resultado dessa investigação inicial, Garland pode decidir nomear um advogado especial.

Diferença do caso Trump?

Embora o caso Biden tenha ecos óbvios da investigação de Mar-a-Lago sobre a conduta de Trump, os detalhes fornecidos pelo advogado de Biden na segunda-feira sugerem diferenças importantes que podem influenciar fortemente se os documentos de Biden se tornarão uma questão criminal.

O advogado de Biden, Richard Sauber, disse que os documentos de Biden foram descobertos pelos advogados do presidente e entregues voluntariamente às autoridades. Em comparação, no caso de Trump, os funcionários pressionaram para que o material fosse entregue e, em seguida, o escritório de Trump recebeu uma intimação do grande júri exigindo sua devolução. Depois que os advogados de Trump entregaram 38 documentos confidenciais em resposta à intimação, uma busca do FBI recuperou mais de 100 documentos confidenciais adicionais que não foram entregues às autoridades.

FBI retirou centenas de documentos classificados da mansão de Donald Trump em Mar-a-Lago; advogados de Biden dizem que casos são diferentes. Foto: Departamento de Justiça dos EUA via EFE

Grande parte da investigação criminal sobre a guarda de documentos classificados em Mar-a-Lago, o clube privado e residência de Trump, centrou-se no que as autoridades descreveram nos documentos do tribunal como possível obstrução dos esforços para recuperar todos os documentos. Até agora, nenhuma alegação foi feita no caso Biden, embora esteja em um estágio anterior.

Especialistas jurídicos dizem que não é incomum que algumas pessoas que possuem autorizações de segurança manipulem incorretamente documentos confidenciais. Mas essas situações geralmente são tratadas administrativamente, não criminalmente, porque os critérios para processar pessoas que manuseiam documentos sigilosos incluem provar que a pessoa desrespeitou deliberadamente as regras de como proteger os materiais.

Biden abriu o Penn Biden Center em fevereiro de 2018 como um think tank para a Universidade da Pensilvânia em Washington, atraindo alguns dos principais especialistas em política externa e legisladores do país.