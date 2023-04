Documentos vazados sugerem que a defesa aérea ucraniana está em perigo se não for reforçada

Por mais de um ano, as defesas aéreas ucranianas, reforçadas por armas ocidentais, mantiveram os planos russos sob controle.

Mas sem um grande influxo de munições, toda a rede de defesa aérea da Ucrânia, enfraquecida por repetidas barragens de drones e mísseis russos, poderia se romper, de acordo com oficiais dos EUA e documentos recém vazados do Pentágono, potencialmente permitindo que o presidente Vladimir Putin, da Rússia, libere seu arsenal bélico aéreo de maneiras que podem mudar o curso da guerra.

Nos primeiros dias da invasão, aeronaves russas realizaram centenas de voos de combate para bombardear alvos na Ucrânia. Mas uma combinação de raciocínio rápido dos comandantes ucranianos, fraca estratégia dos russos e uma mira ruim dos pilotos fez com que muitos aviões de guerra e defesas aéreas de Kiev ficassem intactos, impedindo Moscou de obter o controle aéreo.

Militares ucranianos passam pela cidade de Vuhledar Foto: Evgeniy Maloletka/AP

Agora, as autoridades do Pentágono estão preocupadas com o fato de que os ataques de Moscou estejam esgotando os estoques de mísseis da Ucrânia que Kiev usa para se defender. E uma avaliação do Pentágono do final de fevereiro contida nos documentos vazados na semana passada aponta para um quadro pessimista.

Documentos vazados projetam redução de arsenal aéreo ucraniano

Os estoques de mísseis para os sistemas de defesa aérea S-300 e Buk da era soviética, que representam 89% da proteção da Ucrânia contra a maioria dos caças e alguns bombardeiros, foram projetados para serem totalmente esgotados em 3 de maio e meados de abril, de acordo com um dos os documentos vazados. O documento, emitido em 28 de fevereiro, baseava-se na avaliação dos índices de consumo da época. Não está claro se essas taxas mudaram.

O mesmo documento avaliou que as defesas aéreas ucranianas projetadas para proteger as tropas na linha de frente, onde se concentra grande parte do poder aéreo da Rússia, serão “completamente reduzidas” até 23 de maio.

Se isso acontecer, dizem as autoridades, Moscou pode decidir que finalmente é seguro para seus caças e bombardeiros entrarem na briga, ameaçando diretamente o resultado da guerra no solo.

Altos funcionários do Pentágono dizem que tal movimento seria um grande desafio para a Ucrânia, especialmente se os caças e bombardeiros russos tiverem mais liberdade para atacar posições de tropas ucranianas e alvos essenciais de artilharia no solo.

Em um movimento para fortalecer as defesas aéreas da Ucrânia, o governo Biden anunciou na semana passada que enviaria interceptadores e munições de defesa aérea adicionais como parte de um pacote de ajuda de US$ 2,6 bilhões, parte do qual será usado para ajudar Kiev a se preparar para uma ofensiva planejada para a primavera contra as tropas russas. Se isso será suficiente, dizem as autoridades, depende de vários fatores, incluindo se os aliados da Otan conseguirem cumprir com as suas próprias entregas e se Putin seguir o plano de não usar aviões de guerra.

A derrubada de um drone americano por um caça russo sobre o Mar Negro no mês passado exacerbou os temores de que o Kremlin esteja procurando maneiras de usar sua força aérea na guerra. A Rússia ainda tem capacidade aérea considerável, com cerca de 900 caças e cerca de 120 bombardeiros, de acordo com o World Directory of Modern Military Aircraft.

“O exército russo foi atacado”, apontou o general Mark A. Milley, presidente do Estado-Maior Conjunto, em entrevista ao programa “Morning Joe” da MSNBC em fevereiro. “Mas a Força Aérea Russa não.”

Muitos especialistas esperavam que a Força Aérea Russa fosse um fator decisivo nos primeiros meses da guerra. Mas Moscou não conseguiu usar o poderio aéreo como uma vantagem.

A Ucrânia reorganizou seu arsenal aéreo após os primeiros três dias da guerra e abateu vários Su-34 russos e outros aviões de ataque no ano passado.

Pessoas escalam um tanque russo na capital da Ucrânia, Kiev Foto: Laetitia Vancon/The New York Times

Com seus aviões de guerra sendo abatidos, Putin retraiu. Durante grande parte da guerra, esses jatos e aeronaves de ataque terrestre como o Su-25 se concentraram em ataques ao longo na linha de frente, lançando foguetes contra posições ucranianas, bem como ataques com mísseis de longo alcance realizados em território russo ou bielorrusso.

“Eles fizeram a escolha de não sacrificar seus cavalos por seus peões”, disse Dara Massicot, pesquisador sênior de políticas da RAND Corporation, no mês passado. “Em vez disso, eles vão lançar essas tropas mobilizadas sem apoio aéreo adequado, porque é um recurso mais abundante”.

Desde o começo da guerra, as defesas aéreas ucranianas resistiram a ataques de mísseis e drones russos. Mas esses sistemas, de acordo com militares americanos e os documentos vazados, estão se esgotando rapidamente, potencialmente oferecendo uma janela para os aviões russos causarem danos graves.

As defesas aéreas são estratificadas, com diferentes tipos de armas projetadas para interceptar aeronaves e mísseis voando em diferentes altitudes – de helicópteros voando baixo a bombardeiros de alta altitude e mísseis de cruzeiro. Na Ucrânia, essas armas defensivas também foram usadas para atingir drones e mísseis enquanto as forças ucranianas tentavam defender suas cidades da campanha da Rússia contra a infraestrutura do país.





Eles são como uma torre de Jenga: uma vez que você tira uma peça, o resto fica vulnerável. Se as defesas aéreas da Ucrânia entrarem em colapso ou forem significativamente reduzidas, suas forças terrestres, em particular sua artilharia, estarão sob ameaça imediata. E sem artilharia, a espinha dorsal do esforço de guerra, as forças russas terão a oportunidade de obter ganhos significativos no campo de batalha.

Yurii Ihnat, porta-voz do Comando da Força Aérea da Ucrânia, não negou que a Ucrânia esteja sofrendo com o esgotamento dos estoques de munições de defesa aérea, mas disse que novos sistemas entregues por parceiros ocidentais podem substituir totalmente o que foi usado.

“A questão são os números”, disse ele em uma mensagem de texto. “Para substituí-los totalmente, precisamos de muitos sistemas, e não vou dizer quantos.”

Um oficial de defesa dos EUA disse que o Pentágono estava alarmado com a atual degradação da defesa aérea da Ucrânia e que isso era uma preocupação persistente há meses.

Kiev deve precisar de mais envios de arsenal bélico do Ocidente

Assim, enquanto os Estados Unidos e os países europeus enviam tanques, veículos de combate e munições para a Ucrânia, eles também intensificam os esforços para reforçar as defesas aéreas do país. Eles forneceram não apenas mísseis para os sistemas existentes da Ucrânia, como os S-300 da era soviética, mas também sistemas novos e atualizados.

Funcionários do Pentágono dizem que uma parte fundamental de sua busca para ajudar a Ucrânia agora é garantir que ela continue a manter os pilotos russos fora da guerra. Um alto oficial militar disse que o governo e o Ocidente devem convencer Putin, aprimorando as defesas aéreas da Ucrânia, de que, se ele decidir arriscar tudo, perderá um pilar de suas forças armadas.

Mesmo sem usar sua força aérea, o presidente russo lançou tantos mísseis que a Ucrânia esgotou suas defesas aéreas derrubando-os. As autoridades americanas temem que Moscou possa agora decidir que o cenário de batalha é seguro o suficiente para enviar seus caças e bombardeiros para se juntar a guerra.

Durante os primeiros meses da guerra, a Ucrânia contou fortemente com o S-300 e o Buk, ambos sistemas de médio a longo alcance, para atingir aeronaves e mísseis balísticos.

Os países ocidentais começaram a fornecer a Kiev sistemas mais sofisticados. Em outubro, a Alemanha começou a enviar sistemas de defesa aérea IRIS-T, cada uma composta por um radar, um sistema de comando e controle e três lançadores de mísseis, carregando um total de 24 mísseis.

Em novembro, a Ucrânia recebeu sua primeira remessa de NASAMS - para o Sistema Nacional Avançado de Mísseis Superfície-Ar - que é produzido em conjunto pelos Estados Unidos e Noruega. Cada NASAMS inclui um radar, sensores, lançadores que podem ser carregados com seis mísseis cada e um centro de comando móvel onde os soldados podem monitorar ameaças aéreas.

E neste mês, várias dezenas de soldados ucranianos estão encerrando seu treinamento no sistema de mísseis Patriot. As tropas ucranianas serão posicionadas nas linhas de frente, armadas com o mais avançado sistema americano de defesa aérea terrestre. O Patriot é móvel, em teoria. Mas vem com uma pegada bastante grande, e a Rússia já prometeu que vai atingi-la.

Mas a Ucrânia precisará de mais - muito mais - do que o Patriot nos próximos meses, dizem oficiais militares, e funcionários do Pentágono.

Várias autoridades americanas disseram que, apesar dos temores de que a Força Aérea Russa pudesse atacar, tal movimento poderia ser arriscado para Putin.