Dois palestinos são mortos na Cisjordânia durante operação israelense

JERUSALÉM - Dois palestinos foram mortos neste domingo, 24, em uma operação militar israelense na cidade de Nablus, na Cisjordânia ocupada, informou o Ministério da Saúde palestino.

Eles foram identificados como Muhamad Azizi, 25, e Abdul Rahman Jamal Suleiman Sobh, 28, pelo ministério, que também relatou seis feridos, dois deles em estado grave.

Ambos foram baleados, o primeiro no peito e o segundo na cabeça, acrescentou a entidade.

O exército israelense disse, por sua vez, que realiza uma operação na cidade de Nablus, na Cisjordânia, território ocupado por Israel desde 1967, sem comentar imediatamente as baixas relatadas pelas autoridades palestinas.

“Houve um tiroteio entre os suspeitos armados e as tropas”, disse o Exército em comunicado.

Incidência de confrontos

Desde o final de março, as forças de segurança israelenses realizam operações quase diárias na Cisjordânia após uma série de ataques de palestinos e árabes israelenses em Israel e na Cisjordânia que mataram 19 pessoas, a maioria civis.

Nessas operações do exército israelense, pelo menos 52 palestinos e três atacantes árabes israelenses foram mortos, alguns deles membros de grupos armados, mas também civis, incluindo a jornalista do canal do Catar Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, que estava cobrindo uma operação. /AFP