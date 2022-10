Dólar bate recorde no mercado paralelo de Cuba em meio a crise migratória

Continua após a publicidade

HAVANA - A cotação do dólar no mercado informal de Cuba bateu uma taxa recorde nesta segunda-feira, 3, em meio ao êxodo massivo que o país enfrenta nos últimos meses. De acordo com o jornal independente El Toque, que publica diariamente o câmbio paralelo, um dólar estava sendo negociado a 200 pesos cubanos.

“Pela primeira vez, a nossa taxa do mercado informal mostra que a média dos anúncios de compra e venda de dólares em Cuba alcançou os 200 pesos cubanos por dólar”, escreveu o jornal.

Em setembro, a moeda americana já havia alcançado o patamar histórico de 150 pesos, o mesmo registrado durante a crise econômica resultado da queda do bloco comunista soviético em 1991. De acordo com o El Toque, a taxa de câmbio informal há um ano era de 65 pesos cubanos por dólar.

Cliente paga conta em mercado de Havana com pesos; cotação do dólar no mercado paralelo bateu recorde na segunda-feira. Foto: Yander Zamora/ EFE

“Na minha opinião, ainda não chegou ao pico. O valor seguirá crescendo enquanto continuar a sangria migratória”, disse o economista cubano Mauricio de Miranda, professor da Universidade Javeriana da Colômbia, em entrevista à France-Presse.

Em meio à pior crise econômica do país em quase 30 anos, uma grande quantidade de cubanos tem tentado emigrar para os Estados Unidos. Muitos tem optado por percorrer uma rota cruzando a América Central, facilitada desde que a Nicarágua eliminou a necessidade de visto de entrada para cidadãos cubanos. em novembro do ano passado.

Porém, o voo para Managua e o percurso por terra até a fronteira dos EUA pode custar mais de 12 mil dólares, o que provocou o aumento da demanda pela moeda estrangeira e fez o valor disparar. De acordo com a alfândega dos EUA, quase 198 mil cubanos entraram de maneira ilegal no país entre outubro de 2021 e agosto de 2022.

“Como se observa nas tendências, o dólar em efetivo supera ligeiramente o dólar bancário em depósitos em moeda livremente convertível (MLC, empregado para comprar nas casas de câmbio), e é mostra de que a maior demanda é gerada para a imigração”, acrescenta Miranda.

De acordo com o economista cubano Pavel Vidal, também professor da Universidade Javeriana da Colômbia, a explicação da subida do dólar nas últimas semanas também tem relação com especulação financeira.

“Nas últimas semanas, o que parecer ter acontecido é um fenômeno especulativo que promove a compra de divisas ‘a qualquer preço’ devido a inflação e a desvalorização do peso, que parece não ter fim”, disse.

O Banco Central cubano iniciou em agosto um movimento de compra e venda de dólares e euros em casas de câmbio estatais, com uma taxa de paridade fixa de 120 pesos por dólar, em uma tentativa de captar divisas e frear a depreciação. A taxam naquele momento, era igual a do mercado informal, mas a disponibilidade limitada de 100 dólares por dia não evitou a flutuação no câmbio paralelo./ AFP