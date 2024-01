O dólar blue, negociado no mercado paralelo da Argentina, renovou recorde histórico frente ao peso argentino na terça-feira, 16, em ARS 1.180. O movimento ocorre em meio a dúvidas sobre os próximos passos na economia do país, enquanto o presidente Javier Milei está em Davos para o Fórum Econômico Mundial. Por volta das 13h50 (horário de Brasília) desta quarta-feira, 17, o dólar blue estava em ARS 1.170.

PUBLICIDADE O recorde histórico anterior do dólar americano no mercado informal - para onde os poupadores recorrem diante das restrições para acumular divisas no mercado oficial -, foi registrado na semana passada. Ao assumir o governo, Milei desvalorizou o peso em 100%, já que durante o governo peronista o valor era mantido baixo artificialmente. Depois da medida, o paralelo subiu, ainda que num ritmo menor do que vinha ocorrendo. Após a posse do libertário, a moeda americana era vendida a 1050 pesos argentinos.

Os chamados dólares financeiros operaram em tendência de alta. O dólar “contado com liquidação” (CCL, que consiste em comprar localmente com pesos argentinos ações ou títulos e vendê-los em dólares em Wall Street) subiu 4,4%, chegando a ARS 1.215,47 por unidade. O “dólar bolsa” ou “dólar MEP” (que é obtido comprando ativos que cotizam simultaneamente em pesos e dólares) subiu 3,4 pontos percentuais, atingindo ARS 1.163,48 por dólar.

O país renegocia seu pacote com o Fundo Monetário Internacional (FMI), enquanto o governo tenta avançar em sua agenda de ambiciosas reformas internas. Na semana passada, o FMI divulgou que o corpo técnico e as autoridades da Argentina chegaram a um acordo que, caso aprovado pelo Conselho Executivo do Fundo, daria acesso a cerca de US$ 4,7 bilhões ao país. Segundo comunicado oficial divulgado pelo FMI, foram alcançados entendimentos para restaurar a estabilidade macroeconômica da Argentina.

O Fundo também destaca que o presidente do país, Javier Milei, e sua equipe econômica agiram “rápida e decisivamente” para implementar um “forte pacote de políticas para restaurar a estabilidade macroeconômica e estão totalmente determinados a colocar o atual programa de volta no caminho certo”.

O Presidente da Argentina, Javier Milei, deixa o local após discursar durante uma sessão plenária no Congress Hall como parte da 54ª reunião anual do Fórum Econômico Mundial (WEF), em Davos, Suíça, em 17 de janeiro de 2024 Foto: GIAN EHRENZELLER/EFE/EPA

Por outro lado, o mercado e a população estão em clima de incerteza após o megapacote com medidas para flexibilizar a economia do Decreto de Necessidade e Urgência (DNU), assinado pelo presidente em dezembro. Entre as medidas para a desregulamentação da economia estão novas regras para a legislação trabalhista, a conversão de empresas públicas em sociedades anônimas para que sejam privatizadas, além da modernização da legislação aduaneira./Colaboraram Gabriel Bueno da Costa e Natália Coelho/Com EFE