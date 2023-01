Dona de funerária é condenada a 20 anos de prisão por vender corpos nos EUA

DENVER - A diretora de uma funerária no Colorado, nos Estados Unidos, foi condenada a 20 anos de prisão na terça-feira, 3, por acusações que incluem fraude, depois de vender ilegalmente corpos ou partes de corpos de mais de 500 vítimas sem o consentimento de suas famílias.

Megan Hess, 46, dirigia a casa funerária Sunset Mesa em Montrose, Colorado, e se declarou culpada de fraude postal além de ajuda e cumplicidade. A mãe de Hess, de 69 anos, Shirley Koch, também admitiu as acusações de fraude postal e ajuda e cumplicidade como parte de um acordo judicial, e foi condenada a 15 anos.

É legal nos EUA vender restos mortais, mas uma investigação da Reuters descobriu que a indústria de corretores de cadáveres não era estritamente regulamentada em muitos estados. No entanto, o governo disse que os agentes confirmaram que centenas dos corpos vendidos por Hess foram roubados, já que as famílias não deram consentimento informado sobre como os corpos seriam usados. Também é ilegal vender partes do corpo com doenças infecciosas, como as investigações apontam que ela fez.

Megan Hess, durante uma entrevista em Montrose, Colorado, EUA, em 23 de maio de 2016 Foto: Mike Wood/Reuters

“Koch e Hess não discutiram nem obtiveram autorização para a doação de corpos ou partes de corpos de falecidos para serviços de corretores”, disse o Departamento de Justiça em um comunicado, acrescentando que, em alguns casos, as famílias se recusaram especificamente a doar os restos mortais.

De acordo com o acordo judicial, Hess disse às famílias que seus entes queridos seriam cremados, mas em vez disso vendeu partes ou corpos inteiros para fins científicos, médicos ou educacionais como parte de um negócio de corretagem de corpos que ela operava nas mesmas instalações da funerária.

Essa estruturação do negócio garantiu que Hess “sempre tivesse um novo suprimento de corpos roubados que ela poderia vender posteriormente para clientes involuntários” que não sabiam que os corpos haviam sido roubados em vez de doados, de acordo com a declaração de sentença do governo. O caso contribuiu para mudanças na lei do Colorado nos últimos anos para evitar que casos semelhantes aconteçam no futuro.

O governo enfatizou a “imensa dor emocional” infligida às famílias enlutadas pelas ações de Hess e Koch, observando que “para muitas das vítimas, as feridas causadas pelas indignidades do crime foram tão grandes que foi difícil para elas seguirem com suas vidas.” Muitas famílias que pagaram pelas cremações descobriram mais tarde que os restos cremados que lhes foram devolvidos não pertenciam a seus entes queridos, disse o governo.

As acusações contra as duas mulheres também incluíam o envio de restos mortais de pessoas que testaram positivo ou morreram de doenças infecciosas, incluindo HIV e hepatite B e C. As entregas foram feitas por correio ou em voos comerciais, depois que Hess e Koch disseram falsamente aos compradores que os corpos ou partes do corpo estavam livres de doenças, violando assim as regras sobre o transporte de materiais perigosos.

Lyric Jones, de nove anos, e sua mãe, Teran Christian, do lado de fora do tribunal onde Hess foi julgada. O avô de Christian, Michael Holland, foi vítima junto com centenas de outras famílias que usaram a funerária Sunset Mesa Foto: RJ Sangosti/The Denver Post via AP

“A conduta dos réus foi horrível e mórbida e motivada pela ganância”, disse Cole Finegan, o procurador do Colorado, após a sentença de terça-feira. “Eles se aproveitaram de inúmeras vítimas que estavam em seu pior momento devido à recente perda de um ente querido. Esperamos que essas sentenças de prisão tragam um pouco de paz aos familiares da vítima à medida que avançam no processo de luto”.

Um oficial do FBI disse que as duas mulheres “continuaram em suas atrocidades por anos, sem mostrar remorso mesmo depois de terem sido expostas”.

Os advogados de Hess, em sua declaração de sentença, a descreveram como um “ser humano quebrado” que havia sofrido um “grave ferimento na cabeça” aos 18 anos e argumentaram que ela havia experimentado “declínio cognitivo observável” como resultado. Os advogados de Koch, por sua vez, disseram que ela cooperou com as autoridades e infringiu a lei em um “esforço equivocado” para ajudar os negócios de sua filha e trabalhar em busca de curas médicas.

De acordo com a Reuters, uma vítima pagou US $ 2.000 (R$ 10,8 mil) pela cremação de seu pai em 2015. Mais tarde, ela foi informada pelo FBI de que recebeu as cinzas erradas, enquanto os restos mortais de seu pai foram vendidos para uso em uma exibição de corpo humano no exterior.

O inquérito federal contra as duas mulheres começou logo após a agência de notícias falar com ex-funcionários sobre preocupações com marketing enganoso e venda de obturações de ouro no estabelecimento como parte de uma investigação sobre a venda de partes do corpo humano publicada no início de 2018.

Um certificado concedendo a Megan Hess um doutorado em serviços funerários pela University of Mortuary Science é retratado durante uma entrevista que ela concedeu em 2016 Foto: Mike Wood/Reuters

A agência disse na época que - embora o acordo não fosse necessariamente ilegal - não havia encontrado nenhum outro negócio nos Estados Unidos que abrigasse uma funerária, crematório e corretor de corpos nas mesmas instalações e sob a mesma propriedade.

Este não é o primeiro caso contra corretores de corpos nos Estados Unidos.

Em 2018, um homem de Michigan foi condenado a nove anos de prisão federal depois de ser condenado por sete acusações de fraude eletrônica e outra de transporte ilegal de material perigoso após alugar partes do corpo para treinamento médico ou odontológico, apesar de saber que alguns dos restos mortais havia testado positivo para doenças como HIV e hepatite.

No ano seguinte, um corretor de corpos no Arizona foi condenado a pagar US$ 58 milhões (R$ 315 milhões) às famílias dos doadores depois que uma investigação da Reuters descobriu que os corpos de seus parentes foram usados em experimentos de explosão do Exército dos EUA sem consentimento. Em alguns casos, os doadores ou suas famílias se opuseram explicitamente ao uso de corpos em experimentos militares.

Em um caso, um homem que doou o corpo de sua mãe na esperança de ajudar na pesquisa de Alzheimer descobriu mais tarde que seu corpo havia sido usado como um boneco de teste em uma explosão experimental de um dispositivo do Exército. Ele havia recebido apenas as cinzas da mão de sua mãe.