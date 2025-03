Donald Trump deu início a uma luta pelo poder global digna de mafiosos

Trump acredita que os EUA podem abandonar parcial ou totalmente a Europa e talvez seus aliados asiáticos também. Ele diz que há um “belo oceano como separação”. No entanto, as guerras agora envolvem espaço e ciberespaço, então a distância física oferece ainda menos proteção do que em 1941, quando o ataque do Japão a Pearl Harbor acabou com o isolacionismo dos americanos. Além disso, quando os Estados Unidos querem projetar poder duro ou defender a pátria, eles dependem da ajuda aliada, da base aérea de Ramstein, na Alemanha, e da estação de sinais de Pine Gap, na Austrália, ao rastreamento de mísseis no Ártico do Canadá. No mundo de Trump, talvez os Estados Unidos não tenham mais livre acesso a eles.

Os defensores da negociação presumem que os Estados Unidos podem obter o que querem por meio de barganhas. No entanto, conforme Trump explora dependências de décadas, a influência dos Estados Unidos cairá rapidamente. Sentindo a traição, os aliados na Europa e além se voltarão uns para os outros em busca de segurança. Se o caos se espalhar, os Estados Unidos terão que lidar com novas ameaças, mesmo tendo menos ferramentas: pense em uma corrida armamentista nuclear asiática em um sistema com alianças americanas fracas e controle de armas mais fraco ou disfuncional. Em um momento perigoso, amigos, credibilidade e regras valem mais do que um dinheiro rápido. O Congresso, os mercados financeiros ou os eleitores ainda podem persuadir Trump a recuar. Mas o mundo já começou a se planejar para uma era sem lei. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL