Donald Trump é indiciado por tentativa de reverter resultado das eleições de 2020

O ex-presidente Donald Trump enfrenta mais quatro acusações na justiça americana. Dessa vez, ele foi indiciado pela tentativa de reverter o resultado das eleições de 2020, quando foi derrotado pelo democrata Joe Biden.

A leitura da acusação começou com uma avaliação contundente dos esforços de Trump depois do pleito. “Apesar de ter perdido, o réu estava determinado a permanecer no poder”, disseram os procuradores acrescentando que o ex-presidente “espalhou mentiras” sobre fraudes eleitorais por mais de dois meses. “Essas alegações eram falsas e o réu sabia que eram falsas”, diz a acusação.

Ex-presidente Donald Trump é acusado de tentar reverter resultado das eleições de 2020. Foto: Washington Post / Jabin Botsford

Trump foi acusado de quatro crimes: conspiração para violar direitos, conspiração para fraudar o governo, conspiração para obstrução de processo oficial e obstrução de um processo oficial. As condenações dos dois primeiros poderiam levar a uma sentença de até cinco anos de prisão cada. Já as acusações de obstrução podem acarretar em até 20 anos de prisão.

As ações citadas pelos procuradores incluem a pressão sobre Mike Pence, que era vice de Trump, para adiar a certificação do resultado. O ex-presidente, então, teria aproveitado o tumulto do dia 06 de janeiro para “convencer os membros do Congresso a atrasar ainda mais” a confirmação da vitória de Biden a partir das falsas alegações de fraude.

A lista inclui ainda a pressão sobre autoridades estaduais para mudar resultados favoráveis a Joe Biden. “Sob o pretexto de alegações de fraude infundadas, o réu pressionou as autoridades em certos estados a ignorar o voto popular”, afirmam os procuradores. A acusação citou também o esquema de falsos delegados em colégios eleitorais cruciais para vitória do democrata e a tentativa de usar o Departamento de Justiça para impulsionar conspirações sobre o pleito.

Continua após a publicidade

De acordo com os procuradores, o propósito da conspiração era “reverter os resultados legítimos da eleição presidencial de 2020 usando alegações sabidamente falsas”. A acusação foi apresentada pelo procurador especial Jack Smith, de Washington, e não é a única que pesa sobre o republicano.

Trump foi primeiro ex-presidente da história americana a se tornar réu. O líder republicano é acusado de colocar a segurança nacional em risco ao manter documentos secretos na mansão de Mar-a-Lago, na Flórida, depois de deixar a presidência.

O ex-presidente também responde por uma suposta falsificação de registros financeiros no caso que envolve a atriz pornô Stormy Daniels. Os dois julgamentos estão marcados para começar em 2024, durante as primárias republicanas.

Com o indiciamento desta terça-feira, é possível que Trump enfrente os tribunais três vezes no ano da eleição presidencial. Enquanto acumula problemas na justiça, o magnata é líder em intenções de voto para disputa interna do partido.

As acusações de hoje, no entanto, correspondem a ameaça legal mais séria ao ex-presidente já que no cerne do processo está a transferência pacífica de poder nos Estados Unidos.

Trump também é alvo de outras investigações paralelas pela tentativa de reverter o resultado das eleições de 2020 e pode voltar a ser indiciado./ The New York Times.