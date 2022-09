Donald Trump é processado criminalmente em Nova York por inflar valor de ativos financeiros

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi processado criminalmente nesta quarta-feira, 21, por supostas fraudes cometidas por meio de sua empresa Trump Organization. A ação judicial foi aberta pela procuradora-geral de Nova York, Laetitia James, e também envolve os três filhos mais velhos do ex-presidente, Donald Jr., Ivanka e Eric, e dois executivos da empresa, Allen Weisselberg e Jeffrey McConney.

Em uma entrevista coletiva no final da manhã, James revelou detalhes da acusação que aponta que houve fraude comercial envolvendo alguns dos principais ativos do ex-presidente, incluindo propriedades em Manhattan, Chicago e Washington. De acordo com James, Trump “inflacionou falsamente seu patrimônio líquido em bilhões de dólares” com o objetivo de reforçar a imagem do político como um bilionário e valorizar suas propriedades - o que teria criado uma vantagem indevida. Em outros momentos, o ex-presidente minimizou o valor dos ativos para fins fiscais.

Leia também Juíza mantém bloqueio a documentos apreendidos na residência de Trump após nomear perito

“Esta investigação revelou que Donald Trump se envolveu em anos de conduta ilegal para inflar seu patrimônio líquido, para enganar bancos e o povo do grande Estado de Nova York”, disse James na entrevista coletiva. “Afirmar que você tem dinheiro que não tem não é a arte do negócio. É a arte do roubo”, acrescentou.

Procuradora-geral de Nova York, Letitia James anunciou nesta quarta-feira que vai processar o ex-presidente Donald Trump, seus filhos mais velhos e executivos da Trump Organization. Foto: Michael M. Santiago/ AFP

A defesa do ex-presidente nega qualquer irregularidade. De acordo com Alina Habba, uma das advogadas de Trump, o processo “não está focado nos fatos nem na lei – em vez disso, está focado apenas no avanço da agenda política da procuradora-geral”.

“Está bem claro que o gabinete da procuradora-geral excedeu sua autoridade estatutária ao se intrometer em transações onde absolutamente nenhuma irregularidade ocorreu”, disse Habba.

“Estamos confiantes de que nosso sistema judicial não suportará esse abuso de autoridade desenfreado e esperamos defender nosso cliente contra todas e cada uma das reivindicações sem mérito da procuradora-geral”, completou.

Continua após a publicidade

O processo criminal contra Donald Trump vai correr no tribunal estadual de Nova York e é o resultado de uma investigação civil de três anos. Além das possíveis consequências legais a depender do resultado do julgamento, a ação pode atingir a imagem de Trump na área que o impulsionou em sua carreira dentro e fora da política - a imagem de homem de negócios bem-sucedido foi explorada pelo ex-presidente tanto em suas campanhas presidenciais como em suas passagens pela televisão, como apresentador da série “O Aprendiz”./ AP